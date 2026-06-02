CUET Admit Card 2026: 6-7 जून को होने वाली परीक्षा के लिए NTA ने जारी किया एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत दी है. एजेंसी ने 6 जून और 7 जून 2026 को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए नए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. ये फैसला उन छात्रों को ध्यान में रखकर लिया गया है जो 30 मई को तकनीकी खराबी के कारण परीक्षा नहीं दे सके थे. हाल के दिनों में कई परीक्षा केंद्रों पर सर्वर डाउन होने, प्रश्नपत्र देर से खुलने और सिस्टम फेल होने जैसी समस्याओं की शिकायतें सामने आई थीं. इसके बाद छात्रों और अभिभावकों ने दोबारा परीक्षा की मांग की थी, जिसे NTA ने स्वीकार कर लिया है.

किन छात्रों को मिलेगा मौका?

एनटीए के अनुसार कुल 3,765 उम्मीदवार ऐसे थे जो 30 मई 2026 को अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचे थे और उनका बायोमेट्रिक सत्यापन भी पूरा हो गया था, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के कारण वे परीक्षा नहीं दे सके. कई केंद्रों पर ऑनलाइन प्रश्नपत्र समय पर अपलोड नहीं हो पाया, जिसके कारण परीक्षा ढाई से तीन घंटे तक विलंबित हुई. कुछ अभ्यर्थी लंबे इंतजार के बाद केंद्र छोड़कर वापस चले गए. ऐसे उम्मीदवारों को एक विशेष और एकमुश्त राहत के रूप में दोबारा परीक्षा देने का अवसर दिया गया है. हालांकि यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगी जो निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं.

एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

जिन उम्मीदवारों की परीक्षा 6 और 7 जून को निर्धारित की गई है, वे सीयूईटी यूजी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले वेबसाइट पर जाएं और CUET UG Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद आवेदन संख्या और अन्य लॉगिन विवरण दर्ज करें. सबमिट करते ही स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा. उम्मीदवार इसे डाउनलोड कर प्रिंट आउट निकाल लें. यदि किसी छात्र को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में समस्या आती है या उसमें कोई त्रुटि दिखाई देती है तो वह NTA हेल्पलाइन नंबर 011-40759000 या ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकता है.

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परीक्षा केंद्र पर क्या ले जाना जरूरी?

एनटीए ने अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचने की सलाह दी है. उम्मीदवारों को वही वैध फोटो पहचान पत्र साथ लाना होगा जिसकी जानकारी आवेदन फॉर्म और एडमिट कार्ड में दर्ज है. जिन छात्रों की लाइव फोटो आधार रिकॉर्ड से मेल नहीं खाई थी या जिन्होंने आवेदन के दौरान वैकल्पिक पहचान पत्र का उपयोग किया था, उन्हें अतिरिक्त सत्यापन प्रमाण पत्र भी साथ रखना होगा. यह प्रमाण पत्र स्कूल प्रिंसिपल, हेडमास्टर या किसी प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए. एनटीए ने स्पष्ट किया है कि एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.