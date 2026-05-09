CUET-UG 2026: NTA का बड़ा अपडेट! 92% छात्रों को मिला नया एग्जाम सेंटर, क्या आपका नाम भी शामिल है? यहां करें चेक

CUET-UG 2026 को लेकर NTA ने बड़ा अपडेट जारी किया है. 16 हजार से ज्यादा छात्रों ने सेंटर बदलने के लिए आवेदन किया था, जिनमें 92% उम्मीदवारों को नया परीक्षा केंद्र मिल गया है. Revised admit card भी जारी हो चुका है. जानिए पूरा अपडेट.
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देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में शामिल CUET-UG 2026 को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. हजारों छात्र पिछले कुछ दिनों से परीक्षा केंद्र बदलने की मांग कर रहे थे और अब शनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने इस पर बड़ा फैसला लिया है. नई जानकारी के मुताबिक हजारों उम्मीदवारों को नया एग्जाम सेंटर अलॉट किया गया है और संशोधित एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं. ऐसे में जिन छात्रों ने सेंटर बदलने के लिए आवेदन किया था, उनके लिए यह खबर बेहद अहम है. अब उम्मीदवारों को अपने नए एडमिट कार्ड और सेंटर डिटेल्स तुरंत चेक करने की सलाह दी गई है.
NTA द्वारा जारी अपडेट के अनुसार कुल 16,681 उम्मीदवारों ने सेंटर री-अलोकेशन विंडो के जरिए परीक्षा केंद्र बदलने के लिए आवेदन किया था. इनमें से करीब 92 प्रतिशत यानी 15,340 छात्रों को उनकी पसंद के वैकल्पिक परीक्षा केंद्र अलॉट कर दिए गए हैं. यह आंकड़ा बताता है कि बड़ी संख्या में छात्रों की मांग पर एजेंसी ने तेजी से कार्रवाई की है. परीक्षा से पहले सेंटर बदलने की यह प्रक्रिया उन छात्रों के लिए राहत लेकर आई है, जिन्हें दूरी, यात्रा या अन्य तकनीकी कारणों से परेशानी हो रही थी.
NTA ने साफ कहा है कि जिन उम्मीदवारों का परीक्षा केंद्र बदला गया है, उन्हें केवल revised admit card के साथ ही परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा. पहले जारी किया गया एडमिट कार्ड अब मान्य नहीं रहेगा. यानी अगर कोई छात्र पुराने एडमिट कार्ड के साथ परीक्षा केंद्र पहुंचता है, तो उसे परेशानी हो सकती है. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे तुरंत आधिकारिक पोर्टल से अपना नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और सभी डिटेल्स ध्यान से जांच लें.
NTA के मुताबिक इस साल CUET-UG 2026 में कुल 79 प्रतिशत छात्रों को उनकी पहली पसंद वाला परीक्षा शहर मिला है. वहीं 96.6 प्रतिशत उम्मीदवारों को उनकी पसंदीदा शहरों की सूची में से कोई न कोई शहर अलॉट किया गया है. इसके अलावा करीब 3.4 प्रतिशत यानी 52,831 उम्मीदवार ऐसे थे, जिन्हें सेंटर री-अलोकेशन विंडो के लिए पात्र माना गया. यह दिखाता है कि परीक्षा प्रबंधन के दौरान बड़ी संख्या में छात्रों की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है.
इस साल परीक्षा केंद्रों को लेकर कई शहरों में तकनीकी और लॉजिस्टिक चुनौतियां सामने आई थीं. कुछ क्षेत्रों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT क्षमता सीमित होने की वजह से छात्रों को वैकल्पिक सेंटर देने पड़े. NTA ने माना कि इससे कुछ छात्रों को असुविधा हुई. एजेंसी ने यह भी कहा है कि भविष्य में हाई-डिमांड शहरों में परीक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य प्रशासन और स्थानीय संस्थानों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है.
अगर आपने भी सेंटर बदलने के लिए आवेदन किया था, तो अब सबसे पहले अपना revised admit card चेक करना जरूरी है. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि परीक्षा से पहले सेंटर लोकेशन, रिपोर्टिंग टाइम और जरूरी दस्तावेजों की जांच कर लें. किसी भी समस्या की स्थिति में NTA हेल्पलाइन और ईमेल सपोर्ट उपलब्ध है. परीक्षा के आखिरी दिनों में छोटी सी गलती भी परेशानी बढ़ा सकती है, इसलिए समय रहते सभी जरूरी अपडेट देख लेना समझदारी होगी.