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CUET UG 2026 Dress Code Update: सीयूईटी यूजी 2026 से पहले NTA का बड़ा अपडेट! कलावा, धार्मिक चीजें और कपड़ों को लेकर जारी हुए नए नियम

CUET UG 2026 Dress Code Update: सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा से पहले NTA ने ड्रेस कोड और जरूरी नियम जारी किए हैं. कलावा, धार्मिक वस्तुएं, कपड़े, जूते और परीक्षा केंद्र में एंट्री को लेकर जानिए पूरी गाइडलाइन.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 07, 2026, 10:54 PM IST
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CUET UG 2026 Dress Code Update: सीयूईटी यूजी 2026 से पहले NTA का बड़ा अपडेट! कलावा, धार्मिक चीजें और कपड़ों को लेकर जारी हुए नए नियम

CUET UG 2026 Dress Code Update: कॉलेज एडमिशन की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है. इस बार सिर्फ एडमिट कार्ड और परीक्षा केंद्र ही नहीं, बल्कि कपड़ों, धार्मिक वस्तुओं और एंट्री नियमों पर भी खास निर्देश दिए गए हैं. 11 मई से 31 मई 2026 तक होने वाली यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में भारत और विदेश के 15 शहरों में आयोजित की जाएगी. ऐसे में परीक्षा देने जा रहे उम्मीदवारों के लिए यह अपडेट बेहद जरूरी माना जा रहा है.

क्या कलावा पहनकर जा सकते हैं?

NTA की नई एडवाइजरी के अनुसार उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर अपने धर्म से जुड़ी वस्तुएं पहन सकते हैं. इसमें धार्मिक धागे जैसे कलावा भी शामिल हैं. हालांकि एजेंसी ने साफ कहा है कि ऐसे उम्मीदवारों को सामान्य समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा ताकि सुरक्षा जांच यानी फ्रिस्किंग आसानी से हो सके. यह फैसला उन छात्रों के लिए राहत भरा माना जा रहा है जो धार्मिक मान्यताओं का पालन करते हैं. NTA ने परीक्षा के दौरान सुरक्षा और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह नियम लागू किया है.

कपड़ों को लेकर क्या है नया नियम?

NTA ने छात्रों को हल्के रंग या सफेद कपड़े पहनकर परीक्षा केंद्र आने की सलाह दी है. एजेंसी का कहना है कि हल्के कपड़ों से सुरक्षा जांच में आसानी होती है. अगर मौसम ठंडा हो या जरूरत महसूस हो, तो उम्मीदवार ऊनी कपड़े भी पहन सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी उन्हें समय से पहले सेंटर पहुंचना होगा. इससे जांच प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी. ड्रेस कोड को लेकर जारी यह नियम परीक्षा के सुचारू संचालन को ध्यान में रखकर बनाया गया है.

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जूते, पानी की बोतल और बाकी नियम क्या हैं?

NTA ने साफ किया है कि उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर पारदर्शी पानी की बोतल लेकर जा सकते हैं. फुटवियर में साधारण जूते, चप्पल या लो हील वाले फुटवियर को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है. एजेंसी ने छात्रों से अपील की है कि वे सभी नियमों का पालन करें ताकि परीक्षा बिना किसी रुकावट के पूरी हो सके. अगर किसी छात्र को परीक्षा से जुड़ी कोई समस्या आती है, तो वह आधिकारिक हेल्प डेस्क के जरिए संपर्क कर सकता है. यह गाइडलाइन लाखों उम्मीदवारों के लिए काफी अहम मानी जा रही है.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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