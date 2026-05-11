CUET UG 2026: आज से सीयूईटी यूजी परीक्षा शुरू, स्टूडेंट्स के लिए NTA का बड़ा अलर्ट; एंट्री से पहले जान लें ड्रेस कोड

CUET UG Exam 2026: देश-विदेश में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG) 2026 का आयोजन किया जाएगा. परीक्षा की शुरुआत आज से हो जाएगी. भारत समेत 13 देशों के 14 अंतरराष्ट्रीय शहरों में सीयूईटी यूजी परीक्षा आयोजित की जाएगी. 11 मई से 31 मई तक इस एग्जाम का आयोजन किया जाएगा. परीक्षा में शामिल होने के लिए 15,68,866 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया है. एग्जाम के शुरू होने से पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से स्टूडेंट्स के लिए जरूरी गाइडलाइंस जारी की गई है. एनटीए ने एडमिट कार्ड, रिपोर्टिंग टाइम, ड्रेस कोड और एग्जाम सेंटर में प्रतिबंधित सामान को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है. स्टूडेंट्स को समय से पहले सेंटर पहुंचने और सभी नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है जिससे एंट्री के दौरान किसी भी तरह की परेशानी न हो.

CUET (UG) 2026 — Eve of Examination The National Testing Agency (NTA) will commence the Common University Entrance Test (Undergraduate) — CUET (UG) 2026 tomorrow, 11 May 2026, in Computer-Based Test (CBT) mode. Add Zee News as a Preferred Source The examination will be conducted from 11 May to 31 May 2026… — National Testing Agency (@NTA_Exams) May 10, 2026

पहन सकते हैं आस्था से जुड़ी चीजें

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट मे शामिल होने के लिए स्टूडेंट्स को एनटीए के कुछ नियमों का पालन करना होगा. क्या लेकर जाएं और क्या नहीं, इस चीज का भी खास ध्यान देना होगा. ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विश्व स्तर पर आयोजित किया जाएगा. इसमें शामिल होने वाले उम्मीदवारों अपनी आस्था से संबंधित चीजों को पहनने की अनुमति दी जाएगी लेकिन एनटीए की शर्त के अनुसार स्टूडेंट्स को एग्जाम सेंटर में काफी पहले पहुंचना होगा. एनटीए द्वारा जोर देते हुए कहा गया है कि स्टूडेंट्स कलावा जैसे धार्मिक धागे भी पहनकर परीक्षा में शामिल हो सकते हैं.

दरअसल, हाल ही में आयोजित हुई NEET परीक्षा में धार्मिक चीजों को उतरवाने पर काफी बवाल हुआ था. ऐसे में एनटीए की ओर से साफ कर दिया गया है कि स्टूडेंट्स अपनी आस्था से जुड़ी चीजें पहन सकते हैं. किसी तरह की समस्या न हो इसलिए चेकिंग के लिए समय से पहले पहुंचने के लिए सलाह दी गई है.

CUET UG एग्जाम को लेकर NTA की गाइडलाइन?

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2026 को लेकर एनटीए ने पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी है. स्टूडेंट्स को एग्जाम देने के लिए हल्के और साधारण कपड़े पहनकर जाना होगा. परीक्षा के शुरू होने से 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पहुंचना होगा. साथ में वैध आईडी और एडमिट कार्ड को लेकर जाना होगा. इसके अलावा स्टूडेंट्स को स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाने की अनुमति नहीं है.

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