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CUET UG 2026: आज से सीयूईटी यूजी परीक्षा शुरू, स्टूडेंट्स के लिए NTA का बड़ा अलर्ट; एंट्री से पहले जान लें ड्रेस कोड

CUET UG 2026: आज यानी 11 मई से सीयूईटी-यूजी परीक्षा 2026 की शुरुआत हो रही है जिसमें 15.68 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होंगे. इस परीक्षा का आयोजन 31 मई तक किया जाएगा. भारत समेत अन्य देशों में ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित मोड (CBT) में आयोजित की जाएगी.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 11, 2026, 08:07 AM IST
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CUET UG 2026
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CUET UG Exam 2026: देश-विदेश में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG) 2026 का आयोजन किया जाएगा. परीक्षा की शुरुआत आज से हो जाएगी. भारत समेत 13 देशों के 14 अंतरराष्ट्रीय शहरों में सीयूईटी यूजी परीक्षा आयोजित की जाएगी. 11 मई से 31 मई तक इस एग्जाम का आयोजन किया जाएगा. परीक्षा में शामिल होने के लिए 15,68,866 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया है. एग्जाम के शुरू होने से पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से स्टूडेंट्स के लिए जरूरी गाइडलाइंस जारी की गई है. एनटीए ने एडमिट कार्ड, रिपोर्टिंग टाइम, ड्रेस कोड और एग्जाम सेंटर में प्रतिबंधित सामान को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है. स्टूडेंट्स को समय से पहले सेंटर पहुंचने और सभी नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है जिससे एंट्री के दौरान किसी भी तरह की परेशानी न हो.

पहन सकते हैं आस्था से जुड़ी चीजें 

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट मे शामिल होने के लिए स्टूडेंट्स को एनटीए के कुछ नियमों का पालन करना होगा. क्या लेकर जाएं और क्या नहीं, इस चीज का भी खास ध्यान देना होगा. ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विश्व स्तर पर आयोजित किया जाएगा. इसमें शामिल होने वाले उम्मीदवारों अपनी आस्था से संबंधित चीजों को पहनने की अनुमति दी जाएगी लेकिन एनटीए की शर्त के अनुसार स्टूडेंट्स को एग्जाम सेंटर में काफी पहले पहुंचना होगा. एनटीए द्वारा जोर देते हुए कहा गया है कि स्टूडेंट्स कलावा जैसे धार्मिक धागे भी पहनकर परीक्षा में शामिल हो सकते हैं.

दरअसल, हाल ही में आयोजित हुई NEET परीक्षा में धार्मिक चीजों को उतरवाने पर काफी बवाल हुआ था. ऐसे में एनटीए की ओर से साफ कर दिया गया है कि स्टूडेंट्स अपनी आस्था से जुड़ी चीजें पहन सकते हैं. किसी तरह की समस्या न हो इसलिए चेकिंग के लिए समय से पहले पहुंचने के लिए सलाह दी गई है.

CUET UG एग्जाम को लेकर NTA की गाइडलाइन?

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2026 को लेकर एनटीए ने पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी है. स्टूडेंट्स को एग्जाम देने के लिए हल्के और साधारण कपड़े पहनकर जाना होगा. परीक्षा के शुरू होने से 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पहुंचना होगा. साथ में वैध आईडी और एडमिट कार्ड को लेकर जाना होगा. इसके अलावा स्टूडेंट्स को स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाने की अनुमति नहीं है.

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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