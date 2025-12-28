Advertisement
trendingNow13056623
Hindi Newsशिक्षाCUET UG 2026: एग्जाम का ऐलान! मई में होगी सीयूईटी यूजी परीक्षाएं, cuet.nta.nic.in पर जल्द शुरू होंगे आवेदन

CUET UG 2026: एग्जाम का ऐलान! मई में होगी सीयूईटी यूजी परीक्षाएं, cuet.nta.nic.in पर जल्द शुरू होंगे आवेदन

CUET UG 2026 Notification: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) अंडर ग्रेजुएट (UG) 2026 की परीक्षाओं के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जारी कर दिया है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 28, 2025, 07:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CUET UG 2026: एग्जाम का ऐलान! मई में होगी सीयूईटी यूजी परीक्षाएं, cuet.nta.nic.in पर जल्द शुरू होंगे आवेदन

CUET UG 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) अंडर ग्रेजुएट (UG) 2026 की परीक्षाओं के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जारी कर दिया है. जिसके मुताबिक, सीयूईटी यूजी की परीक्षाएं मई 2026 में आयोजित की जाएगी. ऐसे में जो छात्र इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जारी नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

वहीं, सीयूईटी यूजी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू होंगे, जिसके बाद कैंडिडेट्स अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे. हालांकि, इससे पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आधार कार्ड की जानकारियों को अपडेट करना सुनिश्चित कर लें. 

13 भाषाओं में आयोजित होगी परीक्षा 
एनटीए द्वारा सीयूईटी यूजी 2026 की परीक्षाओं का आयोजन देश और विदेश के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 13 भाषाओं में किया जाएगा. वहीं, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और भागीदार विश्वविद्यालयों ने सभी कोर्स का डिटेल CUET पोर्टल और संबंधित विश्वविद्यालयों की वेबसाइटों पर जारी कर दिया है. परीक्षा की तैयारी के लिए कैंडिडेट्स उसे पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: NABARD Recruitment 2025: युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का बेहतरीन मौका! यंग प्रोफेशनल्स पदों पर आवेदन शुरू, जानिए कितनी होगी सैलरी

CUET UG 2026 सिलेबस 
एनटीए ने सीयूईटी यूजी 2026 के एग्जाम को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करने के साथ विषयवार सिलेबस भी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है. इसलिए अंडर ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की तैयारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने विषय अनुसार सिलेबस को चेक करने के साथ डाउनलोड कर लें.  

आधिकारिक वेबसाइट लिंक 

CUET UG 2026 ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

CUET UG 2026 सिलेबस लिंक

ये भी पढ़ें: UGC NET Admit Card 2025 OUT: यूजीसी नेट दिसंबर एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से एक क्लिक में डाउनलोड करें हॉल टिकट

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

CUET UG 2026

Trending news

बांग्लादेश में हिंदुओं पर चुप, भारत पर जहर; महबूबा बोलीं- भारत लिंचिस्तान बन रहा
Mehbooba Mufti
बांग्लादेश में हिंदुओं पर चुप, भारत पर जहर; महबूबा बोलीं- भारत लिंचिस्तान बन रहा
'भारत का बस 1 ड्रोन गिरा तो 138 सैनिकों को क्यों मिला मरणोपरांत अवॉर्ड'?
operation sindoor
'भारत का बस 1 ड्रोन गिरा तो 138 सैनिकों को क्यों मिला मरणोपरांत अवॉर्ड'?
राहुल बाबा थकिए मत...तमिलनाडु, बंगाल में हार तय है... अमित शाह का कांग्रेस पर हमला
amit shah
राहुल बाबा थकिए मत...तमिलनाडु, बंगाल में हार तय है... अमित शाह का कांग्रेस पर हमला
बेटी समेत महबूबा मुफ्ती और कई नेता नजरबंद, नए साल से पहले कश्मीर में ऐसा क्या हुआ?
Jammu Kashmir
बेटी समेत महबूबा मुफ्ती और कई नेता नजरबंद, नए साल से पहले कश्मीर में ऐसा क्या हुआ?
'नई बाबरी' बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर फिर विवादों में, बेटे ने PSO को पीटा
west bengal news in hindi
'नई बाबरी' बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर फिर विवादों में, बेटे ने PSO को पीटा
'नफरत फैलाने वालों से हमें...', कांग्रेस सांसद ने अल-कायदा से कर दी RSS की तुलना
congress
'नफरत फैलाने वालों से हमें...', कांग्रेस सांसद ने अल-कायदा से कर दी RSS की तुलना
समंदर की गहराई में पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, INS Vaghsheer से की ऐतिहासिक यात्रा
Droupadi Murmu
समंदर की गहराई में पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, INS Vaghsheer से की ऐतिहासिक यात्रा
'RSS-BJP का विरोध करता रहूंगा...' कांग्रेस के सामने नरम पड़े दिग्विजय; लिया यूटर्न
digvijay singh
'RSS-BJP का विरोध करता रहूंगा...' कांग्रेस के सामने नरम पड़े दिग्विजय; लिया यूटर्न
'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे
Congress Foundation Day
'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे
'बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक, मैं किसी से डरने वाला नहीं...' हुमायूं कबीर की धमकी
Bengal Elections 2026
'बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक, मैं किसी से डरने वाला नहीं...' हुमायूं कबीर की धमकी