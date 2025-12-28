CUET UG 2026: एग्जाम का ऐलान! मई में होगी सीयूईटी यूजी परीक्षाएं, cuet.nta.nic.in पर जल्द शुरू होंगे आवेदन

CUET UG 2026 Notification: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) अंडर ग्रेजुएट (UG) 2026 की परीक्षाओं के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जारी कर दिया है.
CUET UG 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) अंडर ग्रेजुएट (UG) 2026 की परीक्षाओं के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जारी कर दिया है. जिसके मुताबिक, सीयूईटी यूजी की परीक्षाएं मई 2026 में आयोजित की जाएगी. ऐसे में जो छात्र इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जारी नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.
वहीं, सीयूईटी यूजी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू होंगे, जिसके बाद कैंडिडेट्स अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे. हालांकि, इससे पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आधार कार्ड की जानकारियों को अपडेट करना सुनिश्चित कर लें.
13 भाषाओं में आयोजित होगी परीक्षा
एनटीए द्वारा सीयूईटी यूजी 2026 की परीक्षाओं का आयोजन देश और विदेश के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 13 भाषाओं में किया जाएगा. वहीं, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और भागीदार विश्वविद्यालयों ने सभी कोर्स का डिटेल CUET पोर्टल और संबंधित विश्वविद्यालयों की वेबसाइटों पर जारी कर दिया है. परीक्षा की तैयारी के लिए कैंडिडेट्स उसे पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं.
CUET UG 2026 सिलेबस
एनटीए ने सीयूईटी यूजी 2026 के एग्जाम को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करने के साथ विषयवार सिलेबस भी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है. इसलिए अंडर ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की तैयारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने विषय अनुसार सिलेबस को चेक करने के साथ डाउनलोड कर लें.
