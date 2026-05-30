CUET परीक्षा में फंसे छात्रों को मिली राहत! तकनीकी गड़बड़ी के बाद NTA ने किया बड़ा ऐलान

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG) 2026 के दौरान कई छात्रों को तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा. परीक्षा के पहले शिफ्ट में कुछ परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी गड़बड़ी के कारण अभ्यर्थी अपनी परीक्षा पूरी नहीं कर सके. इस समस्या के चलते छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता का माहौल बन गया. परीक्षा के दौरान सिस्टम में आई दिक्कतों ने कई उम्मीदवारों की परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित किया. इसके बाद सोशल मीडिया पर भी छात्रों ने अपनी परेशानी साझा की और परीक्षा को लेकर सवाल उठाए. मामले को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने तुरंत प्रतिक्रिया दी है.

NTA ने छात्रों को क्या राहत दी?

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अपने आधिकारिक बयान में स्वीकार किया कि तकनीकी व्यवधान के कारण कुछ CUET UG 2026 अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. एजेंसी ने स्पष्ट किया कि जिन छात्रों ने 30 मई 2026 को शिफ्ट-1 में परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होकर बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन पूरा किया था, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के कारण परीक्षा समाप्त नहीं कर सके, उन्हें दोबारा परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा. NTA ने कहा कि प्रभावित छात्रों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और किसी भी अभ्यर्थी को तकनीकी समस्या की वजह से नुकसान नहीं होने दिया जाएगा.

किन छात्रों को मिलेगा दोबारा मौका?

NTA के अनुसार केवल वे अभ्यर्थी इस विशेष अवसर के पात्र होंगे जिन्होंने निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचकर अपनी बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराई थी. ऐसे उम्मीदवार जो तकनीकी खराबी के कारण परीक्षा शुरू नहीं कर सके या बीच में परीक्षा पूरी नहीं कर पाए, उन्हें पुनः परीक्षा देने की सुविधा दी जाएगी. एजेंसी ने कहा है कि सभी प्रभावित छात्रों का डेटा सत्यापित किया जा रहा है. इसके बाद पात्र अभ्यर्थियों को नई परीक्षा तिथि और अन्य आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी. इससे छात्रों की मेहनत और तैयारी पर किसी प्रकार का प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा.

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आगे क्या होगा और छात्रों को क्या करना चाहिए?

NTA ने बताया है कि प्रभावित उम्मीदवारों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे. परीक्षा से जुड़ी नई तारीख, समय और प्रक्रिया की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और नियमित रूप से NTA तथा CUET की वेबसाइट चेक करते रहें. विशेषज्ञों का मानना है कि एजेंसी का यह फैसला प्रभावित छात्रों के लिए बड़ी राहत साबित होगा. अब सभी की नजरें NTA की अगली घोषणा पर टिकी हैं, जिसमें पुनर्परीक्षा की पूरी रूपरेखा सामने आएगी.