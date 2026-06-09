/सीयूईटी यूजी 2026 Answer Key जारी; रिजल्ट से पहले मिला बड़ा मौका, गलत जवाब पर ऐसे दर्ज करें आपत्ति

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET UG 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है. इसके साथ ही उम्मीदवारों के प्रश्नपत्र और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स भी उपलब्ध करा दिए गए हैं. परीक्षा में शामिल हुए छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं. आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने संभावित स्कोर का अनुमान भी लगा सकते हैं. यह प्रक्रिया रिजल्ट जारी होने से पहले छात्रों को अपने प्रदर्शन का आकलन करने का अवसर देती है.
सीयूईटी यूजी 2026 का आयोजन 11 मई से 31 मई 2026 के बीच और फिर 6 व 7 जून 2026 को विभिन्न शिफ्टों में किया गया था. परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में भारत और विदेश के कई परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई. इस वर्ष कुल 15,68,867 उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था. CUET देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है, इसलिए लाखों छात्र इसके परिणाम का इंतजार कर रहे हैं.
आपत्ति कैसे दर्ज करें?
यदि किसी उम्मीदवार को प्रोविजनल आंसर की में दिए गए किसी उत्तर पर आपत्ति है, तो वह निर्धारित समय सीमा के भीतर उसे चुनौती दे सकता है. NTA ने इसके लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई है. उम्मीदवारों को संबंधित प्रश्न चुनकर अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज अपलोड करने होंगे. प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 200 रुपये का गैर-वापसी योग्य शुल्क देना होगा. बिना शुल्क जमा किए किसी भी चुनौती पर विचार नहीं किया जाएगा.