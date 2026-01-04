CUET UG 2026 रजिस्ट्रेशन शुरू, इस दिन से पहले ऐसे करें आवेदन, जानिए एग्जाम डेट और एलिजिबिलिटी

Advertisement
CUET UG 2026 Registration: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) अंडर ग्रेजुएट (UG) 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर शुरू हो गई है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 04, 2026, 05:59 PM IST
CUET UG 2026 Registration Begins: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी  (NTA) ने 03 जनवरी, 2026 से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) अंडर ग्रेजुएट (UG) 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अपनी आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर शुरू कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार ग्रेजुएट कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए इस परीक्षा में शामिल होने की तैयारी करने के साथ आवेदन विंडो खुलने का इंतजार कर रहे हैं, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं. 

CUET यूजी 2026 रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट 
सीयूईटी यूजी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. वहीं, इस प्रवेश परीक्षा के लिए वे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, जो इसी साल 12वीं की परीक्षा देने वाले हैं. 

CUET यूजी 2026 परीक्षा तिथि 
एनटीए की ओर से सीयूईटी यूजी 2026 की परीक्षा का आयोजन 11 से 31 मई, 2026 तक देश और विदेशों के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में किया जाएगा. वहीं, जिन उम्मीदवारों से फॉर्म भरते समय गलती हो जाएगी, उनके लिए करेक्शन विंडो 02 से 04 फरवरी, 2026 की रात 11.50 बजे तक खुला रहेगा,

CUET यूजी 2026 एलिजिबिलिटी
सीयूईटी यूजी 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान/बोर्ड से 12वीं की डिग्री या छात्र इससे समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिए. वहीं, इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों का कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं किया गया है.  

आवेदन शुल्क 

  • जनरल (UR) - 1,000 रुपये 

  • OBC- (NCL) / EWS - 900 रुपये

  • SC / ST / PwD / PwBD / थर्ड जेंडर - 800 रुपये

  • सेंटर आउटसाइड इंडिया - 4500 रुपये

ऐसे करें आवेदन- 
CUET यूजी 2026 के लिए जो उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करे. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद 'Registration for CUET(UG)-2026' लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां New Registration पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक और नया पेज खुलेगा, वहां Click here to proceed पर क्लिक करें. 

  • फिर एक नया पेज खुलेगा, वहां मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें और सबमिट कर दें. 

  • फिर एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन करें. 

  • इसके बाद डैशबोर्ड में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट, फोटो और सिग्नेचर को सही साइज और फॉन्ट में अपलोड करें. 

  • ऑनलाइन मोड में आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक 

CUET UG 2026 Registration ऑफिशियल नोटिफिकेशन 

CUET UG 2026 Registration डायरेक्ट लिंक

