Advertisement
trendingNow13089685
Hindi Newsशिक्षाCUET UG 2026 रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट नजदीक, cuet.nta.nic.in पर तुरंत भरें फॉर्म, चेक करें लेटेस्ट NTA नोटिफिकेशन

CUET UG 2026 रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट नजदीक, cuet.nta.nic.in पर तुरंत भरें फॉर्म, चेक करें लेटेस्ट NTA नोटिफिकेशन

CUET UG Registration 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) अंडर ग्रेजुएट (UG) 2026 के लिए आफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक, सीयूईटी यूजी 2026 में शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी, 2026 है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 28, 2026, 09:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CUET UG 2026 रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट नजदीक, cuet.nta.nic.in पर तुरंत भरें फॉर्म, चेक करें लेटेस्ट NTA नोटिफिकेशन

CUET UG Registration 2026 Last Date: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) अंडर ग्रेजुएट (UG) 2026 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपनी आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जारी किया है. जिसके मुताबिक, सीयूईटी यूजी 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो 30 जनवरी, 2026 को बंद होने वाला है. ऐसे में जिन योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों ने अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में एडमिशन पाने के लिए अभी तक सीयूईटी यूजी 2026 के लिए अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा नहीं किया है, वे तुरंत ही ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर दें, क्योंकि 30 जनवरी, 2026 के रात 11:50 बजे के बाद आवेदन विंडो बंद हो जाएगा और आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा. 

कब होगी परीक्षा? 
एनटीए की ओर से सीयूईटी यूजी 2026 की परीक्षा 11 से 31 मई, 2026 तक देशभर के विभिन्न शहरों और भारत के बाहर के 15 शहरों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित होगी. वहीं, जिन उम्मीदवारों से फॉर्म भरते समय गलती हो जाएगी, उनके लिए करेक्शन विंडो 02 से 04 फरवरी, 2026 की रात 11.50 बजे तक खुला रहेगा.

CUET UG 2026 इंपोर्टेंट डेट्स

Add Zee News as a Preferred Source

  • रजिस्ट्रेशन - 03 जनवरी से 30 जनवरी, 2026 (रात 11:50 बजे तक) 

  • आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि - 31 जनवरी, 2026 (रात 11:50 बजे तक)

  • करेक्शन विंडो -  02 से 04 फरवरी, 2026  (रात 11.50 बजे तक)

आवेदन शुल्क 

  • जनरल (UR) - 1,000 रुपये 

  • OBC- (NCL) / EWS - 900 रुपये

  • SC / ST / PwD / PwBD / थर्ड जेंडर - 800 रुपये

  • सेंटर आउटसाइड इंडिया - 4,500 रुपये

ये भी पढ़ें: WBCHSE Admit Card 2026: पश्चिम बंगाल 12वीं बोर्ड एग्जाम एडमिट कार्ड जारी, wbchse.wb.gov.in से डाउनलोड करें हॉल टिकट

ऐसे करें रजिस्ट्रेशन- 
CUET UG 2026 के लिए जो उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद नीचे Candidate Activity में 'Registration for CUET(UG)-2026' लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर को सही साइज और फॉन्ट में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक 

CUET UG 2026 रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट लिंक 

ऐसे चेक करें ऑफिशियल नोटिफिकेशन-
CUET UG 2026 के लिए NTA की ओर से जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल पोर्टल पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद 'Reminder for Common University Entrance Test [CUET (UG)] - 2026 Registration' लिंक पर क्लिक करें. 

  • फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का प्रिंट आउट निकाल लें. 

NTA ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

ये भी पढ़ें: CUSAT CAT 2026 रजिस्ट्रेशन शुरू, UG-PG कोर्स में एडमिशन के लिए admissions.cusat.ac.in पर करें आवेदन, जानें लास्ट डेट

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

CUET UG Registration 2026 Last Date

Trending news

पंजाब में सरकारी स्कूलों पर बढ़ा छात्रों का विश्वास, शिक्षा मंत्री ने इसे बताया कारण
Punjab news
पंजाब में सरकारी स्कूलों पर बढ़ा छात्रों का विश्वास, शिक्षा मंत्री ने इसे बताया कारण
UGC पर देशभर में घमासान, नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका
UGC
UGC पर देशभर में घमासान, नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका
कौन थी पिंकी माली, जिनकी बारामती विमान हादसे में गई जान? पिता से क्या हुई आखिरी बात
ajit pawar death
कौन थी पिंकी माली, जिनकी बारामती विमान हादसे में गई जान? पिता से क्या हुई आखिरी बात
निधन के बाद क्यों वायरल हो रहा अजित पवार का महिला पायलट पर किया गया पोस्ट?
ajit pawar death
निधन के बाद क्यों वायरल हो रहा अजित पवार का महिला पायलट पर किया गया पोस्ट?
'यह केवल एक हादसा है, कोई राजनीति नहीं...,' अजित पवार की मौत पर क्या बोले शरद पवार?
Ajit Pawar
'यह केवल एक हादसा है, कोई राजनीति नहीं...,' अजित पवार की मौत पर क्या बोले शरद पवार?
अजित पवार के निधन के बाद उत्तराधिकारी कौन? शरद पवार को वापस मिलेगी NCP या...
ajit pawar death
अजित पवार के निधन के बाद उत्तराधिकारी कौन? शरद पवार को वापस मिलेगी NCP या...
कौन थी अजित पवार का जहाज उड़ाने वाली पायलट, तगड़े अनुभव के बाद भी नहीं बच पाई जान
Pilot Shambhavi Pathak
कौन थी अजित पवार का जहाज उड़ाने वाली पायलट, तगड़े अनुभव के बाद भी नहीं बच पाई जान
'गांवों के विकास के लिए हमेशा काम किया', अजित पवार के निधन पर पीएम ने जताया दुख
ajit pawar death
'गांवों के विकास के लिए हमेशा काम किया', अजित पवार के निधन पर पीएम ने जताया दुख
अजित पवार विमान हादसे की AAIB ने शुरू की जांच; कई अहम फाइलें सील; अब खुलेंगे राज
ajit pawar death
अजित पवार विमान हादसे की AAIB ने शुरू की जांच; कई अहम फाइलें सील; अब खुलेंगे राज
चंद मिनट पहले दिखा रनवे फिर क्यों लैंडिंग करते ही तबाह हो गया अजित पवार का प्लेन
ajit pawar death
चंद मिनट पहले दिखा रनवे फिर क्यों लैंडिंग करते ही तबाह हो गया अजित पवार का प्लेन