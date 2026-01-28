CUET UG 2026 रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट नजदीक, cuet.nta.nic.in पर तुरंत भरें फॉर्म, चेक करें लेटेस्ट NTA नोटिफिकेशन

CUET UG Registration 2026 Last Date: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) अंडर ग्रेजुएट (UG) 2026 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपनी आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जारी किया है. जिसके मुताबिक, सीयूईटी यूजी 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो 30 जनवरी, 2026 को बंद होने वाला है. ऐसे में जिन योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों ने अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में एडमिशन पाने के लिए अभी तक सीयूईटी यूजी 2026 के लिए अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा नहीं किया है, वे तुरंत ही ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर दें, क्योंकि 30 जनवरी, 2026 के रात 11:50 बजे के बाद आवेदन विंडो बंद हो जाएगा और आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा.

कब होगी परीक्षा?

एनटीए की ओर से सीयूईटी यूजी 2026 की परीक्षा 11 से 31 मई, 2026 तक देशभर के विभिन्न शहरों और भारत के बाहर के 15 शहरों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित होगी. वहीं, जिन उम्मीदवारों से फॉर्म भरते समय गलती हो जाएगी, उनके लिए करेक्शन विंडो 02 से 04 फरवरी, 2026 की रात 11.50 बजे तक खुला रहेगा.

CUET UG 2026 इंपोर्टेंट डेट्स

रजिस्ट्रेशन - 03 जनवरी से 30 जनवरी, 2026 (रात 11:50 बजे तक)

आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि - 31 जनवरी, 2026 (रात 11:50 बजे तक)

करेक्शन विंडो - 02 से 04 फरवरी, 2026 (रात 11.50 बजे तक)

आवेदन शुल्क

जनरल (UR) - 1,000 रुपये

OBC- (NCL) / EWS - 900 रुपये

SC / ST / PwD / PwBD / थर्ड जेंडर - 800 रुपये

सेंटर आउटसाइड इंडिया - 4,500 रुपये

ऐसे करें रजिस्ट्रेशन-

CUET UG 2026 के लिए जो उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद नीचे Candidate Activity में 'Registration for CUET(UG)-2026' लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर को सही साइज और फॉन्ट में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

CUET UG 2026 रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट लिंक

ऐसे चेक करें ऑफिशियल नोटिफिकेशन-

CUET UG 2026 के लिए NTA की ओर से जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल पोर्टल पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद 'Reminder for Common University Entrance Test [CUET (UG)] - 2026 Registration' लिंक पर क्लिक करें.

फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का प्रिंट आउट निकाल लें.

NTA ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

