CUET UG 2026: रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख नजदीक, सीयूईटी यूजी के लिए ऐसे करें आवेदन

CUET UG 2026 Registration Date: सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार ध्यान दें. रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख नजदीक है और अगर अभी तक आवेदन नहीं किया है तो फटाफट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लें. आइए इसके लिए स्टेप बाय स्टेप तरीका बताते हैं.
CUET UG 2026 Registration Date: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने उन सभी छात्रों के लिए नोटिस जारी किया है जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट (CUET) के लिए आवेदन करना चाहते थे. ये साफ कहा जा चुका है कि 30 जनवरी 2026 तक सीयूईटी यूजी 2026 के आवेदन की लास्ट डेट है. जबकि, फीस जमा करने के लिए लास्ट डेट 31 जनवरी 2026 रहेगी. देशभर के संस्थानों में यूजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने की सोच रहे उम्मीदवार जल्द से जल्द आवेदन करें. वरना समय सीमा खत्म हो जाने के बाद ये मौका हाथ से निकल जाएगा. आइए सीयूईटी यूजी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में विस्तार से जानते हैं.
देशभर के संस्थानों में यूजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. सीयूईटी यूजी परीक्षा के आवेदन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाना होगा. यहां जाकर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाना होगा. 3 जनवरी 2026 से आवेदन की प्रक्रिया चालू है और 30 जनवरी, शुक्रवार को आवेदन के लिए विंडो को बंद कर दिया जाएगा. 31 जनवरी को बस फीस जमा करने का मौका मिलेगा.
कैटेगरी और कोर्स के आधार पर आवेदन शुल्क अलग-अलग है. जनरल कैटेगरी वाले उम्मीदवार जो 3 वर्ष के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें 1000 रुपये जमा करना होगा. जबकि, आरक्षित वर्गों के लिए 900 रुपये आवेदन शुल्क है. एससी या एसटी या पीएच वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 800 रुपये आवेदन शुल्क है. तीन सब्जेक्ट के बाद एडिशनल सब्जेक्ट शामिल करने पर हर एक सब्जेक्ट के लिए जनरल वर्ग के उम्मीदवारों को 400 रुपये जमा करने होंगे. एससी/ एसटी/ पीएच वर्ग के लिए 350 रुपये और ईडब्ल्यूएस/ ओबीसी के लिए 375 रुपये आवेदन शुल्क है. देश के बाहर के सेंटर के लिए उम्मीदवारों को 4500 रुपये आवेदन शुल्क चुकाना होगा. जबकि, प्रति सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए 1800 रुपये शुल्क चुकाना होगा.
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार खुद आवेदन के लिए फॉर्म भर सकते हैं. आसान प्रोसेस को अपनाकर किसी कैफे में एक्स्ट्रा चार्ज देकर आवेदन करना नहीं पड़ेगा. आइए सीयूईटी यूजी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जानते हैं.
