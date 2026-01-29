CUET UG 2026: रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख नजदीक, सीयूईटी यूजी के लिए ऐसे करें आवेदन

CUET UG 2026 Registration Date: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने उन सभी छात्रों के लिए नोटिस जारी किया है जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट (CUET) के लिए आवेदन करना चाहते थे. ये साफ कहा जा चुका है कि 30 जनवरी 2026 तक सीयूईटी यूजी 2026 के आवेदन की लास्ट डेट है. जबकि, फीस जमा करने के लिए लास्ट डेट 31 जनवरी 2026 रहेगी. देशभर के संस्थानों में यूजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने की सोच रहे उम्मीदवार जल्द से जल्द आवेदन करें. वरना समय सीमा खत्म हो जाने के बाद ये मौका हाथ से निकल जाएगा. आइए सीयूईटी यूजी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में विस्तार से जानते हैं.

कौन कर सकता सीयूईटी यूजी के लिए आवेदन?

मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं क्लास पास होना जरूरी.

किसी तरह की कोई आयु सीमा नहीं है.

कहां से कर सकते हैं सीयूईटी यूजी के लिए आवेदन?

देशभर के संस्थानों में यूजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. सीयूईटी यूजी परीक्षा के आवेदन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाना होगा. यहां जाकर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाना होगा. 3 जनवरी 2026 से आवेदन की प्रक्रिया चालू है और 30 जनवरी, शुक्रवार को आवेदन के लिए विंडो को बंद कर दिया जाएगा. 31 जनवरी को बस फीस जमा करने का मौका मिलेगा.

कितनी है आवेदन फीस?

कैटेगरी और कोर्स के आधार पर आवेदन शुल्क अलग-अलग है. जनरल कैटेगरी वाले उम्मीदवार जो 3 वर्ष के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें 1000 रुपये जमा करना होगा. जबकि, आरक्षित वर्गों के लिए 900 रुपये आवेदन शुल्क है. एससी या एसटी या पीएच वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 800 रुपये आवेदन शुल्क है. तीन सब्जेक्ट के बाद एडिशनल सब्जेक्ट शामिल करने पर हर एक सब्जेक्ट के लिए जनरल वर्ग के उम्मीदवारों को 400 रुपये जमा करने होंगे. एससी/ एसटी/ पीएच वर्ग के लिए 350 रुपये और ईडब्ल्यूएस/ ओबीसी के लिए 375 रुपये आवेदन शुल्क है. देश के बाहर के सेंटर के लिए उम्मीदवारों को 4500 रुपये आवेदन शुल्क चुकाना होगा. जबकि, प्रति सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए 1800 रुपये शुल्क चुकाना होगा.

CUET UG Registration Process: खुद कर सकते हैं अप्लाई

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार खुद आवेदन के लिए फॉर्म भर सकते हैं. आसान प्रोसेस को अपनाकर किसी कैफे में एक्स्ट्रा चार्ज देकर आवेदन करना नहीं पड़ेगा. आइए सीयूईटी यूजी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जानते हैं.

सबसे पहले सीयूईटी यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. होमपेज पर लेटेस्ट न्यूज शो होगा उस पर क्लिक करें. इसके बाद CUET (UG)-2026 is LIVE नामक रजिस्ट्रेशन लिंक शो होगा. उस पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाना होगा. लॉगिन डिटेल्स को एंटर करने के बाद स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा. आवेदन फॉर्म में वो सभी डिटेल्स भर दें जो जो पूछी जा रही हो. आवेदन शुल्क को जमा करने के बाद आवेदन पत्र को जमा कर दें. इसके बाद कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें और डाउनलोड कर लें.

