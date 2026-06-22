कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG) 2026 में शामिल हुए लाखों छात्रों का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 22 जून 2026 को CUET UG 2026 की फाइनल आंसर-की जारी कर दी है. इसके बाद अब छात्रों की नजरें रिजल्ट पर टिकी हुई हैं. उम्मीद की जा रही है कि एनटीए किसी भी समय आधिकारिक वेबसाइट पर स्कोरकार्ड जारी कर सकता है. उम्मीदवार अपना परिणाम cuet.nta.nic.in पर जाकर देख सकेंगे.
एनटीए ने साफ किया है कि CUET UG 2026 का रिजल्ट पूरी तरह फाइनल आंसर-की के आधार पर तैयार किया जाएगा. यानी जिन सवालों पर आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं, उनकी समीक्षा के बाद जो अंतिम उत्तर तय किए गए हैं, उन्हीं के अनुसार छात्रों के अंक जोड़े जाएंगे. रिजल्ट जारी होने के बाद स्कोरकार्ड में दिखाई देने वाले अंक अंतिम माने जाएंगे और इन्हीं के आधार पर विश्वविद्यालयों में दाखिले की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.
इस वर्ष CUET UG 2026 परीक्षा का आयोजन 11 मई से 31 मई और 6 से 7 जून 2026 के बीच किया गया था. परीक्षा देशभर के 321 परीक्षा शहरों में आयोजित हुई. एनटीए ने 9 जून को प्रोविजनल आंसर-की, प्रश्न पत्र और उम्मीदवारों की रिकॉर्डेड प्रतिक्रियाएं जारी की थीं. इसके बाद छात्रों को आपत्तियां दर्ज कराने का मौका दिया गया, जिसके आधार पर अब अंतिम आंसर-की जारी की गई है.
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार CUET UG 2026 के लिए कुल 15,68,867 यूनिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था. यह देश की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाओं में से एक है. इस बार छात्रों को 13 भाषाओं, 23 डोमेन विषयों और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट (GAT) सहित कुल 37 विषयों में परीक्षा देने का विकल्प मिला था. बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के कारण रिजल्ट को लेकर उत्सुकता भी काफी अधिक है.
कई छात्र यह मानते हैं कि एनटीए ही एडमिशन मेरिट लिस्ट जारी करता है, लेकिन वास्तव में एनटीए की भूमिका केवल परीक्षा आयोजित करने, आंसर-की जारी करने और रिजल्ट घोषित करने तक सीमित होती है. स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मेरिट लिस्ट संबंधित विश्वविद्यालय और संस्थान स्वयं तैयार करेंगे. छात्र CUET UG 2026 स्कोरकार्ड का उपयोग 2026-27 एडमिशन सत्र में आवेदन करने के लिए कर सकेंगे.
यदि पिछले वर्ष के ट्रेंड को देखें तो CUET UG 2025 का रिजल्ट 4 जुलाई को घोषित किया गया था. उस साल परीक्षा 13 मई से 4 जून के बीच आयोजित हुई थी, जबकि फाइनल आंसर-की 1 जुलाई को जारी की गई थी. ऐसे में इस बार भी माना जा रहा है कि फाइनल आंसर-की जारी होने के बाद रिजल्ट जल्द घोषित किया जा सकता है. हालांकि एनटीए ने अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है.
रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें. साथ ही जिन विश्वविद्यालयों में दाखिला लेना चाहते हैं, उनकी प्रवेश प्रक्रिया, कटऑफ और काउंसलिंग से जुड़ी जानकारी पहले से जुटा लें. रिजल्ट जारी होने के बाद एडमिशन प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ सकती है, इसलिए तैयारी अभी से शुरू करना बेहतर रहेगा.