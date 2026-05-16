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CUET UG 2026: सही आंसर पर कितने मिलेंगे नंबर, कहां कटेंगे... NTA स्कोर का यहां समझें पूरा गेम

CUET UG 2026 Rules: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की ओर से सीयूई यूजी परीक्षा में किस हिसाब से अंक दिए जाते हैं, क्या होता है एनटीए परसेंटाइल या स्कोर? आइए मार्किंग से संबंधित पूरी डिटेल्स समझते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 16, 2026, 07:31 PM IST
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CUET UG 2026: सही आंसर पर कितने मिलेंगे नंबर, कहां कटेंगे... NTA स्कोर का यहां समझें पूरा गेम

CUET UG 2026 Rules: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (अंडर ग्रेजुएट) देश के लाखों छात्रों के लिए कॉलेज एडमिशन का सबसे बड़ा रास्ता बन चुका है. हर साल की तरह इस बार भी परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा किया जा रहा है, जिसमें देशभर के साथ-साथ विदेशी शहरों से भी बड़ी संख्या में उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं. इस परीक्षा का स्कोर सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि आपके कॉलेज एडमिशन और भविष्य की दिशा तय करता है. ऐसे में सही मार्किंग स्कीम, नेगेटिव मार्किंग और NTA स्कोर की पूरी समझ होना हर छात्र के लिए जरूरी है. आज हम आपको आसान भाषा में सीयूईटी यूजी 2026 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी समझाने जा रहे हैं.

13 भारतीय भाषाओं में परीक्षा

11 मई से 31 मई तक चलने वाली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (अंडर ग्रेजुएट) परीक्षाएं के लिए भारत समेत 14 अंतरराष्ट्रीय शहरों के लिए कुल 15,68,866 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है. इस साल 2026 की परीक्षाएं कुल 37 विषयों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) मोड में आयोजित की जा रही हैं जिनमें 13 भारतीय भाषाएं, 24 विषय डोमेन-विशिष्ट और एक सामान्य योग्यता परीक्षा शामिल है.

क्या है सीयूईटी की मार्किंग स्कीम?

सीयूईटी यूजी परीक्षा की मार्किंग स्कीम के तहत प्रत्येक प्रश्नपत्र को पूरा करने के लिए 60 मिनट का समय दिया जाता है. सभी प्रश्नों में से 50 प्रश्न करना अनिवार्य होता है. हर सवाल के सही जवाब के लिए उम्मीदवारों को 5 अंक दिए जाते हैं. जबकि, प्रत्येक गलत जवाब के लिए 1 अंक काटा जाता है. परीक्षा पैटर्न के मुताबिक ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस प्रश्न (MCQs) दिए जाएंगे.

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सीयूईटी में कैसे दिए जाते हैं अंक?

  • सही उत्तर:- +5
  • गलत उत्तर:- -1
  • प्रयास न किए गए प्रश्न:- 0

मल्टी-शिफ्ट पेपर में स्कोर कैसे बनता है?

सीयूईटी की अलग-अलग शिफ्टों के पेपर की कठिनाई अलग हो सकती है. इस वजह से सभी उम्मीदवारों के Raw Marks की तुलना सीधी नहीं की जा सकती है और एनटीए की ओर से इन अंकों को परसेंटाइल स्कोर और सामान्यीकृत स्कोर (Normalized Score) में बदला जाता है. आसान भाषा में कहें तो अलग-अलग शिफ्ट के अंक पहले बराबरी के पैमाने में परसेंटाइल सिस्टम पर लाए जाते हैं और फिर उसी आधार पर रैंकिंग और एडमिशन तय होता है.

सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा के स्कोर की वैधता

दरअसल, सीयूईटी यूजी स्कोर सिर्फ एक निश्चित शैक्षणिक सत्र के लिए ही मान्य होता है. अगर साल 2026 में सीयूईटी परीक्षा दे रहे हैं तो NTA स्कोर की वैधता सिर्फ शैक्षणिक वर्ष 2026-27 में एडमिशन के लिए मान्य होता है. अगले शैक्षणिक सत्र में इसकी कोई मान्यता नहीं होती है.

ये भी पढ़ें- IIT JEE Advanced 2026 Exam Day Rules: 17 मई को जेईई एडवांस्ड परीक्षा, भूलकर भी ऐसे कपड़े पहनकर न पहुंचे छात्र; ये है गाइडलाइंस

 

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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