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CBSE, NEET के बाद अब CUET UG में गड़बड़ी! Answer Key में मैच नहीं कर रही सवाल की ID, छात्र का दावा

CUET UG 2026 Answer Key Error: सीबीएसई, नीट के बाद अब सीयूईटी यूजी परीक्षा भी विवादों में आ गई है. छात्रों ने आंसर की में गड़बड़ी का आरोप लगाया है. सोशल मीडिया पर कई छात्रों का कहना है कि आंसर की और क्वेश्चन आईडी में अंतर पाया गया है.

Written BySimran Singh
Published: Jun 11, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:02 AM IST
CBSE, NEET के बाद अब CUET UG में गड़बड़ी! Answer Key में मैच नहीं कर रही सवाल की ID, छात्र का दावा
Image Credit: cuet ug answer key error

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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