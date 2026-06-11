CBSE, NEET के बाद अब CUET UG में गड़बड़ी! Answer Key में मैच नहीं कर रही सवाल की ID, छात्र का दावा

CUET UG 2026 Answer Key Error: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) का बुरा समय चलता नजर आ रहा है. पहले NEET परीक्षा और अब सीयूईटी परीक्षा को लेकर इंटरनेट पर विवाद शुरू हो गया. सोशल मीडिया पर छात्रों का गुस्सा देखने को मिल रहा है. दरअसल, ये विवाद एनटीए की ओर से सीयूईटी यूजी 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी करने के बाद से शुरू हुआ है. कई छात्रों द्वारा दावा किया जा रहा है कि आंसर की और रिस्पॉन्स शीट में फर्क है. सोशल मीडिया पर छात्रों की ओर से आरोप लगाया गया है कि आंसर की में दिए गए जवाब और उनके सवालों की ID में अंतर है जो रिस्पॉन्स शीट से मैच नहीं कर रहे हैं.
इस तरह से एनटीए और एजुकेशन सिस्टम पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं. एक के बाद एक खामियां देखने को मिल रही है. दरअसल, 9 जून 2026 को एनटीए ने प्रोविजनल आंसर की जारी की थी और फिर आपत्ति दर्ज के लिए विंडो को ओपन किया था. चैलेंज विंडो को ओपन करने के बाद छात्रों की ओर से शिकायत दर्ज की गई. आधिकारिक पोर्टल रिस्पॉन्स शीट अपलोड की गई थी.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कई छात्रों ने शिकायत दर्ज करते हुए एनटीए को टैग किया है. एक्स पर पोस्ट करते हुए एक स्टूडेंट ने बताया कि आंसर की गलत है और किसी भी सवाल की ID मेल नहीं खा रही है. एक यूजर ने भी कहा कि हर छात्र के पेपर में प्रश्नों का क्रम अलग होने के वजह से सिर्फ प्रश्नों के नंबर पर ध्यान दिया जाता है और इसलिए क्वेश्चन ID का मिलान करना होता है लेकिन यूनिक क्वेश्चन ID के इस्तेमाल के बाद भी मैन्युअल तौर पर जांच के बाद जवाब गलत और मिल नहीं रहा है.
What is this @NTA_Exams ? My CUET answer key is wrong , not matching any question id pic.twitter.com/Zz2AjAFsss
— H²SO⁴ (@Dailyfa66758102) June 9, 2026
बता दें कि आपत्ति दर्ज करने के लिए प्रत्येक सवाल के लिए 200 रुपये फीस ली जा रही है, लेकिन छात्रों की शिकायत है कि जब सवाल से जवाब ही नहीं मिल रहे हैं तो कैसे आपत्ति दर्ज कर सकते हैं. आंसर की और रिस्पॉन्स शीट में फर्क नजर आने पर विवाद काफी बढ़ चुका है और इसी वजह से अब एनटीए द्वारा डायरेक्ट मैसेज (DM) के माध्यम से स्टूडेंट के आवेदन नंबर मांग कर जांच की जा रही है. एजेंसी ने सीयूईटी यूजी परीक्षा को लेकर बढ़ती शिकायतों के बीच छात्रों को यूनिक ID मिलाने और ऑप्शन आईडी की जांच करने की सलाह दी है.