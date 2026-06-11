CBSE, NEET के बाद अब CUET UG में गड़बड़ी! Answer Key में मैच नहीं कर रही सवाल की ID, छात्र का दावा

CUET UG 2026 Answer Key Error: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) का बुरा समय चलता नजर आ रहा है. पहले NEET परीक्षा और अब सीयूईटी परीक्षा को लेकर इंटरनेट पर विवाद शुरू हो गया. सोशल मीडिया पर छात्रों का गुस्सा देखने को मिल रहा है. दरअसल, ये विवाद एनटीए की ओर से सीयूईटी यूजी 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी करने के बाद से शुरू हुआ है. कई छात्रों द्वारा दावा किया जा रहा है कि आंसर की और रिस्पॉन्स शीट में फर्क है. सोशल मीडिया पर छात्रों की ओर से आरोप लगाया गया है कि आंसर की में दिए गए जवाब और उनके सवालों की ID में अंतर है जो रिस्पॉन्स शीट से मैच नहीं कर रहे हैं.