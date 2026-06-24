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क्या आप जानते हैं, CUET UG में टॉप करने पर क्या मिलता फायदे?

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने CUET UG 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस साल दिल्ली की देविना गहलोत ने 1232.19 अंकों के साथ ऑल इंडिया टॉप किया है. वहीं सक्षम गोयल ने 1230.82 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि हिमाचल प्रदेश के उदित चतुर्वेदी 1207.21 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 24, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 01:06 PM IST
क्या आप जानते हैं, CUET UG में टॉप करने पर क्या मिलता फायदे?

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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