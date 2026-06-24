नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने CUET UG 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस साल दिल्ली की देविना गहलोत ने 1232.19 अंकों के साथ ऑल इंडिया टॉप किया है. वहीं सक्षम गोयल ने 1230.82 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि हिमाचल प्रदेश के उदित चतुर्वेदी 1207.21 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे. रिजल्ट घोषित होने के बाद अब छात्रों के बीच यह सवाल चर्चा में है कि आखिर CUET UG में टॉप या हाई स्कोर करने से क्या फायदे मिलते हैं.
कई छात्र यह मानते हैं कि CUET UG टॉपर बनने पर नकद पुरस्कार या विशेष सरकारी इनाम मिलता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. CUET परीक्षा में टॉप रैंक हासिल करने पर सीधे तौर पर कोई कैश प्राइज नहीं दिया जाता. हालांकि, इसका सबसे बड़ा फायदा देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश की बढ़ी हुई संभावना के रूप में मिलता है. यही कारण है कि लाखों छात्र बेहतर स्कोर के लिए कड़ी मेहनत करते हैं.
CUET स्कोर के आधार पर विश्वविद्यालय अपनी मेरिट सूची और कटऑफ तैयार करते हैं. जिन छात्रों के अंक अधिक होते हैं, उनकी रैंक बेहतर होती है और उन्हें पसंदीदा कोर्स में सीट मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है. विशेष रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय (DU), BHU, JNU, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लोकप्रिय कोर्सों की कटऑफ काफी ऊंची रहती है. ऐसे में हाई स्कोर छात्रों को प्रतिस्पर्धा में बढ़त दिलाता है.
अच्छा CUET स्कोर छात्रों के लिए आर्थिक लाभ का रास्ता भी खोल सकता है. कई निजी विश्वविद्यालय और कुछ सरकारी संस्थान मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं. बेहतर स्कोर वाले छात्रों को ट्यूशन फीस में छूट, फीस वेवर या अन्य वित्तीय सहायता मिल सकती है. कई संस्थान 25 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक फीस माफी की सुविधा भी देते हैं, जिससे उच्च शिक्षा का खर्च काफी कम हो सकता है.
उच्च CUET स्कोर का एक बड़ा फायदा यह भी है कि छात्रों के सामने अधिक विकल्प उपलब्ध रहते हैं. वे केवल एक या दो कॉलेजों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि कई विश्वविद्यालयों और विभिन्न कोर्सों में आवेदन कर सकते हैं. इससे उन्हें अपनी रुचि, शहर, करियर लक्ष्य और भविष्य की योजनाओं के अनुसार बेहतर संस्थान चुनने की स्वतंत्रता मिलती है.
देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिलने का असर केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रहता. बेहतर फैकल्टी, आधुनिक रिसर्च सुविधाएं, इंटर्नशिप के अवसर और मजबूत प्लेसमेंट नेटवर्क छात्रों के करियर को नई दिशा देते हैं. यही वजह है कि CUET में अच्छा स्कोर लंबे समय में छात्रों के लिए बेहतर करियर संभावनाओं और पेशेवर सफलता की मजबूत नींव बन सकता है.