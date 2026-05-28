CUET UG Exam 2026: 1.5 लाख छात्रों के लिए सीयूईटी यूजी की नई डेटशीट तैयार, 31 मई से आगे बढ़ी परीक्षा की तारीखें

CUET UG Exam 2026 Latest Update: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से 28 मई 2026 को आयोजित होने वाली सीयूईटी यूजी परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया था जिसकी डेट को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही थी. 28 मई को ईद के कारण एग्जाम डेट में बदलाव करने के लिए कहा गया था. वहीं, अब नई तारीख की घोषणा कर दी गई है. 28 मई की परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए नया एग्जाम शेड्यूल तय कर लिया गया है. करीब 1.5 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था जिनमें कुछ छात्र 28 तारीख के लिए रजिस्टर्ड थे तो कुछ 31 मई को आयोजित की जाने वाली परीक्षा में शामिल होने वाले थे. हालांकि, अब उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आगामी एग्जाम को अगले महीने में शिफ्ट कर दिया गया है.

पहले की डेटशीट के अनुसार CUET यूजी की परीक्षा को 11 मई से 31 मई 2026 के बीच आयोजित कया जाना था. हालांकि, अब छात्रों के लिए जून के पहले सप्ताह में परीक्षा आयोजित होगी. 31 मई की परीक्षा को 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है.

अब कब होगी सीयूईटी परीक्षा?

NTA ने बकरीद की छुट्टी की डेट में हुए बदलाव के वजह से 28 तारीख को होने वाली सीयूईटी यूजी परीक्षा की दोनों शिफ्टों का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया है. वहीं, ये परीक्षा अब जून में आयोजित होगी. जून के पहले सप्ताह यानी 6 जून और 7 जून 2026 को सीयूईटी यूजी एग्जाम आयोजित किया जाएगा. अभी तक इस परीक्षा में 75 से 80 प्रतिशत तक उम्मीदवार एग्जाम देने पहुंचे हैं.

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जल्दी जारी होगा सीयूईटी यूजी रिजल्ट?

एजेंसी के सूत्रों की मानें तो इस साल आयोजित हुई सीयूईटी परीक्षा का परिणाम जल्दी आ सकता है. पिछले साल 2025 की तुलना में परिणाम की घोषणा जून के तीसरे सप्ताह तक हो सकती है. पिछले साल 4 जुलाई 2026 को रिजल्ट घोषित किया गया था लेकिन इस बार जून में ही परिणाम जारी हो सकता है. किसी भी तरह की अन्य जानकारी या अपडेट के लिए स्टूडेंट्स एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट या सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

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