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CUET UG City Slip 2026: सीयूईटी यूजी परीक्षा के लिए सिटी स्लिप जारी, कब तक आएगा एडमिट कार्ड?

CUET UG Exam City Intimation Slip OUT: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा के लिए शहर सूचना पर्ची (City Intimation Slip) जारी कर दी है. आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in से सिटी स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं. आइए जानते हैं कब तक सीयूईटी यूजी एडमिट कार्ड जारी हो सकता है?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 30, 2026, 10:18 AM IST
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CUET UG City Slip 2026
CUET UG City Slip 2026

CUET UG Exam City Intimation Slip OUT: इस साल सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा का आयोजन 11 मई से 31 मई के बीच किया जाएगा. इस परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज है. दरअसल, देश भर में आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है. बहुत जल्द एडमिट कार्ड भी जारी किया जा सकता है. NTA ने सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा के लिए शहर सूचना पर्ची को आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic पर जारी कर दिया है. कैसे सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा के लिए सिटी स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं? कब तक एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है? आइए सीयूईटी यूजी परीक्षा से संबंधित अपडेट जानते हैं.

क्या है सीयूईटी यूजी परीक्षा?

दरअसल, भारत की सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाओं में से एक सीयूईटी यूजी परीक्षा है. इसके जरिए पास होने वाले स्टूडेंट्स का भारत के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटी में अंडरग्रेजुएट कोर्स के लिए दाखिला मिल सकता है. इस परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसे अन्य यूनिवर्सिटी में दाखिला पा सकते हैं.

कैसे डाउनलोड करें सीयूईटी यूजी परीक्षा?

  1. सबसे पहले सीयूईटी की आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in⁠ पर जाएं.

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  2. होमपेज पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन में सिटी स्लिप का लिंक शो होगा.

  3. उस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा, उसमें डिटेल्स भरें.

  4. रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके लॉगिन कर लें.

  5. सिक्योरिटी कोड दर्ज करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.

  6. इसके बाद स्क्रीन पर परीक्षा की सिटी स्लिप शो हो जाएगी जिसे डाउनलोड कर सकेंगे.

  7. यहां से सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा के लिए सिटी स्लिप का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.

कब है सीयूईटी यूजी परीक्षा?

सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा को 11 मई से 31 मई 2026 तक आयोजित किया जाएगा. देश के विभिन्न शहरों में कंप्यूटर आधारित मोड में ये एग्जाम आयोजित किया जाएगा. किस तारीख के लिए कहां और किस परीक्षा केंद्र में एग्जाम आयोजित किया जाएगा, इसका पता सिटी स्लिप से चल सकता है. जबकि, एग्जाम सेंटर की पूरी जानकारी सीयूईटी यूजी एडमिट कार्ड के जरिए मिल सकेगी. 

कब तक आएगा सीयूईटी यूजी का एडमिट कार्ड?

सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा का आयोजन 11 मई से 31 मई तक के बीच किया जाएगा. स्टूडेंट्स को परीक्षा की तिथि से 5 से 6 दिन पहले एडमिट कार्ड मिल जाएगा. 11 मई 2026 को आयोजित होने वाली परीक्षा का एडमिट कार्ड 5 मई या 6 मई को जारी किया जा सकता है. स्टूडेंट्स अन्य अपडेट या डिटेल्स के लिए सीयूईटी की आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in⁠ पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Study Now, Pay Later: बड़े कॉलेज का सपना अब नहीं रहेगा अधूरा! एजुकेशन लोन की पूरी सच्चाई, समझिए फायदे-नुकसान

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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