CUET Exam 2026 Postponed: बकरीद की छुट्टी ने बदली CUET UG की डेट; 28 मई की परीक्षा स्थगित, जानें नई तारीख कब आएगी

CUET UG 2026 की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने 28 मई 2026 को होने वाली CUET परीक्षा को अचानक स्थगित कर दिया है. इसकी वजह ईद-उल-जुहा यानी बकरीद की छुट्टी की तारीख में हुआ बदलाव बताया गया है. खास बात यह है कि यह फैसला परीक्षा की दोनों शिफ्टों पर लागू होगा. अब जिन छात्रों की परीक्षा 28 मई को थी, उन्हें नई तारीख का इंतजार करना होगा. NTA ने कहा है कि संशोधित परीक्षा तिथियों की घोषणा जल्द की जाएगी. ऐसे में छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है.

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने आधिकारिक सूचना जारी करते हुए बताया कि भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार ईद-उल-जुहा (बकरीद) की छुट्टी की तारीख में बदलाव किया गया है. इसी को ध्यान में रखते हुए 28 मई 2026 को होने वाली CUET UG 2026 परीक्षा स्थगित कर दी गई है. यह फैसला दोनों शिफ्टों की परीक्षा पर लागू होगा. NTA का कहना है कि छात्रों और परीक्षा कर्मचारियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसलिए यह कदम उठाया गया है. इससे पहले कई छात्रों ने भी परीक्षा और त्योहार की तारीख टकराने को लेकर चिंता जताई थी.

नई तारीख कब आएगी?

NTA ने साफ किया है कि जिन उम्मीदवारों की परीक्षा 28 मई को होनी थी, उनके लिए नई परीक्षा तिथियों की घोषणा जल्द की जाएगी. हालांकि अभी तक संशोधित शेड्यूल जारी नहीं किया गया है. एजेंसी ने छात्रों से कहा है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और नोटिस पर ही भरोसा करें. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अफवाहों से बचने की भी सलाह दी गई है. संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही नया एडमिट कार्ड और परीक्षा शेड्यूल जारी किया जा सकता है. ऐसे में उम्मीदवारों को नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहने की जरूरत होगी.

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छात्रों पर क्या पड़ेगा असर?

CUET UG देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में से एक मानी जाती है, जिसके जरिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों और कई बड़े संस्थानों में एडमिशन मिलता है. परीक्षा स्थगित होने से कई छात्रों की तैयारी की रणनीति प्रभावित हो सकती है. हालांकि कुछ छात्रों ने इसे राहत भरा फैसला भी बताया है, क्योंकि उन्हें तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा. विशेषज्ञों का कहना है कि छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है और वे अपनी पढ़ाई नियमित रूप से जारी रखें. परीक्षा की तारीख बदलने से एडमिशन प्रक्रिया में हल्का बदलाव संभव है, लेकिन NTA जल्द स्थिति साफ कर देगा.

क्या करें उम्मीदवार?

NTA ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें और किसी भी फर्जी सूचना से बचें. जिन छात्रों की परीक्षा 28 मई को थी, उन्हें नया शेड्यूल जारी होने के बाद एडमिट कार्ड दोबारा डाउनलोड करना पड़ सकता है. इसके अलावा छात्रों को परीक्षा केंद्र, शिफ्ट टाइमिंग और जरूरी दिशा-निर्देशों की जानकारी भी नए नोटिस में मिलेगी. एजेंसी ने कहा है कि सभी प्रभावित उम्मीदवारों को जल्द नई तारीखों की जानकारी दे दी जाएगी ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो.