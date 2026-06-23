कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG) 2026 का रिजल्ट आखिरकार जारी कर दिया गया है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का लिंक एक्टिव कर दिया है. देशभर के लाखों छात्र अब अपने परिणाम ऑनलाइन देख सकते हैं. यह परीक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय (DU), जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU), जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI), बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) समेत 200 से अधिक विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है.
इस बार के परिणामों में एक दिलचस्प उपलब्धि सामने आई है. NTA के अनुसार केवल एक उम्मीदवार ऐसा रहा, जिसे चार अलग-अलग विषयों में 100 पर्सेंटाइल हासिल हुआ है. ये उपलब्धि परीक्षा के अत्यधिक प्रतिस्पर्धी स्तर को देखते हुए बेहद खास मानी जा रही है. लाखों उम्मीदवारों के बीच इस तरह का प्रदर्शन छात्रों और शिक्षाविदों दोनों का ध्यान आकर्षित कर रहा है.
रिजल्ट जारी होने से पहले NTA ने प्रोविजनल आंसर-की जारी कर छात्रों को आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया था. विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा और उम्मीदवारों की आपत्तियों पर विचार करने के बाद सात प्रश्नों को अंतिम मूल्यांकन से हटा दिया गया. इसके बाद फाइनल आंसर-की तैयार की गई और उसी के आधार पर परिणाम घोषित किए गए. माना जा रहा था कि CBSE 12वीं री-इवैल्यूएशन के नतीजों के बाद CUET रिजल्ट किसी भी समय जारी हो सकता है.
रिजल्ट घोषित होने के बाद अब छात्रों की नजर दिल्ली विश्वविद्यालय की कटऑफ और काउंसलिंग प्रक्रिया पर टिकी हुई है. विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2026 में DU के शीर्ष कॉलेजों में दाखिले के लिए 700 से अधिक अंक की जरूरत पड़ सकती है. खासकर बीकॉम (ऑनर्स), बीए पॉलिटिकल साइंस, बीए इकोनॉमिक्स और बीए इंग्लिश ऑनर्स जैसे लोकप्रिय कोर्सों में प्रतिस्पर्धा काफी ज्यादा रहने की संभावना है. पिछले वर्ष भी इन पाठ्यक्रमों के लिए सबसे ऊंची कटऑफ देखने को मिली थी.
CUET UG 2026 की मुख्य परीक्षाएं 11 मई से 31 मई 2026 के बीच आयोजित की गई थीं. हालांकि कुछ तकनीकी और प्रशासनिक कारणों के चलते कुछ अभ्यर्थियों के लिए विशेष परीक्षा का आयोजन भी किया गया. परीक्षा पूरी होने के बाद NTA ने रिकॉर्ड समय में उत्तर कुंजी जारी की और आपत्तियों का निपटारा कर अंतिम परिणाम तैयार किया.
रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को सबसे पहले अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सुरक्षित रखना चाहिए. इसके बाद संबंधित विश्वविद्यालयों की प्रवेश प्रक्रिया, काउंसलिंग और कटऑफ सूची पर नजर बनाए रखनी होगी. DU, JNU, BHU और जामिया जैसे विश्वविद्यालय जल्द ही अपनी प्रवेश प्रक्रिया और सीट आवंटन से जुड़ी जानकारी जारी करेंगे. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइटों से ही अपडेट प्राप्त करें और आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखें, ताकि दाखिले की प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी न हो.