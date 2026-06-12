CUET UG Result 2026 Expected Date: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने हाल ही में सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा की आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जारी की थी. इसके साथ ही उम्मीदवारों के लिए ऑब्जेक्शन विंडो भी खोली गई थी, जिसके जरिए छात्र किसी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति दर्ज करा सकते थे. ऑब्जेक्शन दर्ज करने की अंतिम तिथि 11 जून 2026 थी. अब आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाखों उम्मीदवारों की नजर सीयूईटी यूजी 2026 के रिजल्ट पर टिकी हुई है. सभी ये जानना चाहते हैं कि कब तक एनटीए की ओर से परिणाम जारी किया जाएगा?