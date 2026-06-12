CUET UG Result 2026 Expected Date: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने हाल ही में सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा की आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जारी की थी. इसके साथ ही उम्मीदवारों के लिए ऑब्जेक्शन विंडो भी खोली गई थी, जिसके जरिए छात्र किसी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति दर्ज करा सकते थे. ऑब्जेक्शन दर्ज करने की अंतिम तिथि 11 जून 2026 थी. अब आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाखों उम्मीदवारों की नजर सीयूईटी यूजी 2026 के रिजल्ट पर टिकी हुई है. सभी ये जानना चाहते हैं कि कब तक एनटीए की ओर से परिणाम जारी किया जाएगा?
इस बार की सीयूईटी यूजी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सिर्फ रिजल्ट की घोषणा का इंतजार नहीं है, इससे पहले वो फाइनल आंसर-की का भी इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, उम्मीद है कि बहुत जल्द एनटीए की ओर से फाइनल आंसर-की और सीयूईटी यूजी परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जा सकता है.
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देश के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों में सीयूईटी यूजी परीक्षा का आयोजन किया था जिसे 11 से 31 मई के अलावा 6 जून और 7 जून 2026 को भी आयोजित किया गया था. भारत के विभिन्न कॉलेजों में ग्रेजुेशन कोर्स के लिए आवेदन करने के लिए इस कॉमन प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है. इस परीक्षा में पास होने के बाद उम्मीदवार कॉलेज में दाखिला पा सकेंगे.
किसी भी समय सीयूईटी यूजी परीक्षा की आंसर-की जारी हो सकती है जिसे ऑफिशियल वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर देख सकते हैं. इसके अलावा CUET UG Result 2026 को भी जारी होने के बाद यहां से देख और डाउनलोड कर सकेंगे. इसके लिए स्टूडेंट्स को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य डिटेल्स दर्ज करनी होगी.
आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक एनटीए की ओर से सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा का रिजल्ट जुलाई के पहले सप्ताह में जारी किया जा सकता है. ऐसे में स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वो ऑफिशियल वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर नजर बनाकर रखें.
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाएं.
होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें.
इसके बाद 'CUET UG Result 2026' शो होगा उसके लिंक पर क्लिक करें.
इसके बाद लॉगिन डिटेल दर्ज करने के बाद लॉगिन करें.
स्क्रीन पर रिजल्ट शो हो जाएगा जिसे देखने के अलावा उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.