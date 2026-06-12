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CUET UG Result 2026 (Soon): ऑब्जेक्शन दर्ज करने का निकल गया मौका, अब कब आ रहा है सीयूईटी यूजी परीक्षा का रिजल्ट?

CUET UG Result 2026 Expected Date: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से ऑब्जेक्शन दर्ज करने की विंडो बंद कर दी गई है. अब छात्रों को फाइनल आंसर शीट और रिजल्ट का इंतजार है. आइए जानते हैं कब और कहां सीयूईटी यूजी परीक्षा 2026 का परिणाम जारी होगा?

Written BySimran Singh
Published: Jun 12, 2026, 11:31 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:31 AM IST
CUET UG Result 2026 (Soon): ऑब्जेक्शन दर्ज करने का निकल गया मौका, अब कब आ रहा है सीयूईटी यूजी परीक्षा का रिजल्ट?
Image Credit: CUET UG Result 2026 date

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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