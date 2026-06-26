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NEET के बाद CUET को लेकर छात्रों की NTA से शिकायत, 50-60 अंक कम होने का दावा; क्या है नॉर्मलाइजेशन?

CUET UG Result Controversy: एक बार फिर एनटीए सवालों के घेरे में है. पहले नीट पेपर लीक के कारण एजेंसी पर कई सवाल खड़े हुए अब मामला सीयूईटी यूजी रिजल्ट 2026 की घोषणा के बाद का है. कई स्टूडेंट्स दावा कर रहे हैं कि उनके नंबरों में 50 से 60 अंकों से अधिक की कटौती की गई है. इसे लेकर एनटीए को शिकायत भी की गई.

Written BySimran Singh
Published: Jun 26, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 12:50 PM IST
NEET के बाद CUET को लेकर छात्रों की NTA से शिकायत, 50-60 अंक कम होने का दावा; क्या है नॉर्मलाइजेशन?
Image Credit: CUET UG EXAM Result ControversySource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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