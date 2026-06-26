सीयूईटी परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की ओर से नॉर्मलाइजेशन की मौजूदा प्रक्रिया में बदलाव की मांग की जा रही है. छात्रों का कहना है कि बड़े शहरों में आयोजित होने वाली इस परीक्षा में एक शिफ्ट में अधिक उम्मीदवार शामिल होते हैं, लेकिन छोटे शहरों में एक शिफ्ट में उम्मीदवारों की संख्या कम होती है. ऐसे में क्यों दोनों शहरों में होने वाली एक शिफ्ट के लिए एक तरह की प्रक्रिया को अपनाया जाता है? छात्रों ने एनटीए से सवाल पूछे हुए कहा कि किस शिफ्ट में कितने उम्मीदवार बैठे हैं उसका डेटा सामने आना चाहिए? किस राज्य से किस शिफ्ट में कितने उम्मीदवार बैठ, इसे देखना चाहिए. साथ ही कहा कि एनटीए को देखना चाहिए कितनी फीसदी तक अंक बढ़े और कम हुए.