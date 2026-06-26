CUET UG Result Controversy: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (स्नातक) का रिजल्ट हाल ही में जारी किया गया लेकिन इसके बाद से एनटीए पर तरह-तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. परिणाम की घोषणा के बाद से नॉर्मलाइजेशन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. कई स्टूडेंट्स की ओर से दावा किया जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनके नंबर कम हुए हैं और इसे लेकर कुछ छात्रों ने NTA को शिकायत भेजी है. इसके अलावा कई छात्रों ने इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज उठाई है.
छात्रों का कहना है कि उन्होंने सीयूईटी यूजी परीक्षा के प्रोविजनल और फाइनल आंसर-की के जरिए अपने स्कोर का हिसाब-किताब लगाया था, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन के बाद अंतिम रिजल्ट को जारी किया गया तब उनके अंक काफी कम हो गए. इतना ही नहीं, छात्रों का कहना है कि एक शिफ्ट के नंबर ज्यादा है और दूसरी में कम देखने को मिले हैं.
कुछ छात्रों द्वारा दावा किया जा रहा है कि 50 से 60 नंबरों तक कम किए गए हैं. जबकि, कुछ छात्रों ने 60 से भी ज्यादा अंकों की कटौती करने का दावा किया है. स्टूडेंट्स का कहना है कि कैसे एक शिफ्ट के छात्रों के नंबर कम आए और दूसरी शिफ्ट के अंक क्यों बढ़ाए गए. इसे लेकर एनटीए के सूत्रों ने कहा कि क्योंकि सीबीटी परीक्षा को कई शिफ्ट में आयोजित किया जाता है और इस वजह से नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है. सरल भाषा में ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आधे उम्मीदवारों के नंबर बढ़ जाते हैं तो आधे के कम हो जाते हैं.
कुछ छात्रों का दावा है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद उनके 50 से 60 अंक तक कम हो गए हैं. वहीं, कुछ छात्रों ने 60 से अधिक अंकों की कटौती होने की बात भी कही है. छात्रों का सवाल है कि एक शिफ्ट के उम्मीदवारों के अंक कम क्यों हुए, जबकि दूसरी शिफ्ट के उम्मीदवारों के स्कोर में बढ़ोतरी कैसे हुई.
सीयूईटी परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की ओर से नॉर्मलाइजेशन की मौजूदा प्रक्रिया में बदलाव की मांग की जा रही है. छात्रों का कहना है कि बड़े शहरों में आयोजित होने वाली इस परीक्षा में एक शिफ्ट में अधिक उम्मीदवार शामिल होते हैं, लेकिन छोटे शहरों में एक शिफ्ट में उम्मीदवारों की संख्या कम होती है. ऐसे में क्यों दोनों शहरों में होने वाली एक शिफ्ट के लिए एक तरह की प्रक्रिया को अपनाया जाता है? छात्रों ने एनटीए से सवाल पूछे हुए कहा कि किस शिफ्ट में कितने उम्मीदवार बैठे हैं उसका डेटा सामने आना चाहिए? किस राज्य से किस शिफ्ट में कितने उम्मीदवार बैठ, इसे देखना चाहिए. साथ ही कहा कि एनटीए को देखना चाहिए कितनी फीसदी तक अंक बढ़े और कम हुए.