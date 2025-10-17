Current Affairs: IRCTC घोटाला केस में नेता से लेकर ISRO प्रमुख कौन? क्या जानते हैं अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से पहले के करंट अफेयर्स?

Current Affairs: करंट अफेयर्स के बारे में पता होना हर किसी के लिए जरूरी है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं. अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से पहले देश-दुनिया में क्या-क्या घटा है? इसके बारे में पता होने से दिन-दुनिया की जानकारी रहती है. साथ ही सामान्य ज्ञान भी बढ़ सकता है. क्या आप जानते हैं कि रेलवे घोटाले मामले में किस नेता का नाम चर्चाओं में रहा है या फिर ये पता है कि इसरो का प्रमुख कौन है? अगर नहीं, तो आइए ऐसे ही कुछ करंट अफेयर्स के बारे में बताते हैं और नॉलेज बढ़ाते हैं.

करंट अफेयर्स अक्टूबर 2025 सवाल-जवाब

सवाल 1:- 8 दिसंबर को किस राज्य के 1300 साल पुराने मंदिर में फिर से पूजा शुरू होगी?

क). तमिलनाडु

ख). बिहार

ग). उत्तर प्रदेश

जवाब- तमिलनाडु

सवाल 2:- रूसी राष्ट्रपति से मिले वाले सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति कौन हैं?

क). अहमद अल शरा

ख). बशर अल असद

ग). हसन रूहानी

जवाब- अहमद अल शरा

सवाल 3:- किसे मेंटल हेल्थ ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है?

क). शिल्पा शेट्टी

ख). ऐश्वर्या राय बच्चन

ग). दीपिका पादुकोण

जवाब- दीपिका पादुकोण

सवाल 4:- कौन है ISRO प्रमुख?

क). पवन सिंह

ख). वी नारायणन

ग). पीके मिश्रा

जवाब- वी नारायणन

सवाल 5:- रूस देश का विदेश मंत्री कौन है?

क). मार्को रुबियो

ख). सर्गेई लावरोव

ग). पीट हेगसेथ

जवाब- सर्गेई लावरोव

सवाल 6:- 13 अक्टूबर 2025 को भारत दौरे पर आने वाले मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन हैं?

क). अब्देल फत्ताह अल-बुरहान

ख). इमैनुएल मैक्रों

ग). खुरेलसुख उखना

जवाब- खुरेलसुख उखना

सवाल 7:- IRCTC घोटाला मामले में किस नेता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल है?

क). लालू प्रसाद यादव

ख). सम्राट चौधरी

ग). नीतीश कुमार

जवाब- लालू प्रसाद यादव

सवाल 8:- वो कौन सा गीतकार जिस ने आवाज और गाने के तरीके की सुरक्षा के लिए कोर्ट से गुहार लगाई?

क). श्रेया घोषाल

ख). कुमार सानू

ग). सोनू निगम

जवाब- कुमार सानू

सवाल 9:- BSF एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन हैं?

क). निशा चौधरी

ख). सुनीता चौधरी

ग). भावना चौधरी

जवाब- भावना चौधरी

सवाल 10:- दिल्ली हाफ मैराथन में किसकी जीत हुई?

क). एलेक्स मटाटा

ख). जॉर्जिया रिचर्ड्स

ग). लिलियन रेंगरुक

जवाब- एलेक्स मटाटा

सवाल 11:- 15 अक्टूबर को भारतीय डाक ने किस देश के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय डाक सर्विस फिर से शुरू की है?

क). जापान

ख). अमेरिका

ग). चीन

जवाब- अमेरिका

सवाल 12:- बिहार में BJP का कितने सीटों के साथ चुनाव रहेगा?

क). 102

ख). 101

ग). 102

जवाब- 101

