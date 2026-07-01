/करेंट अफेयर्स क्विज: बांग्लादेश-चीन समझौते से शतरंज ग्रैंडमास्टर तक, क्या आप दे पाएंगे 10 में 10 सही जवाब?

अगर आप UPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, NDA, CDS, राज्य PCS या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो 30 जून 2026 का यह करेंट अफेयर्स क्विज आपके लिए बेहद जरुरी है. इसमें बांग्लादेश-चीन समझौता, PM मोदी को मिला अंतरराष्ट्रीय सम्मान, भारत के 96वें ग्रैंडमास्टर, GAGAN नेविगेशन सिस्टम, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस समेत 10 महत्वपूर्ण सवाल शामिल हैं. अपनी तैयारी को परखिए और अंत में दिए गए उत्तरों से अपना स्कोर जरूर मिलाइए.
1. हाल ही में बांग्लादेश ने मोंगला पोर्ट के पास इकोनॉमिक ज़ोन बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है?
(a) भारत
(b) चीन
(c) रूस
(d) यूएई
2. हाल ही में भारत के 31वें सेना प्रमुख (Chief of the Army Staff - COAS) के रूप में किसने कार्यभार संभाला है?
(a) जनरल उपेंद्र द्विवेदी
(b) जनरल मनोज पांडे
(c) जनरल धीरज कुमार सेठ
(d) लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई
3. हाल ही में भारत के 96वें शतरंज ग्रैंडमास्टर कौन बने हैं?
(a) अरोनायक घोष
(b) प्रणव वेंकट
(c) मयंक चक्रवर्ती
(d) आरव डेंगला
4. हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट रेटिंग्स 2026 में उत्कृष्टता में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है?
(a) अमृता विश्व विद्यापीठम्
(b) लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी
(c) मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन
(d) JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन
5. हाल ही में भारत ने GAGAN नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके पहली बार इंडिगो के जेट विमान की सफल लैंडिंग कहाँ की है?
(a) चंडीगढ़
(b) उदयपुर
(c) बेंगलुरु
(d) कोलकाता
6. हाल ही में जेम्स डेविड वेंसेला ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है?
(a) कोलंबिया
(b) चिली
(c) ग्वाटेमाला
(d) इक्वाडोर
7. हाल ही में 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते को लागू करने के लिए किनके बीच समझौता हुआ है?
(a) उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश
(b) हरियाणा और उत्तर प्रदेश
(c) राजस्थान और हरियाणा
(d) हिमाचल प्रदेश और राजस्थान
8. हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 'PM फैमिली केयर ट्रैकर' प्रोजेक्ट को कहां लॉन्च किया है?
(a) मध्य प्रदेश
(b) महाराष्ट्र
(c) हरियाणा
(d) गुजरात
9. हाल ही में 'देव स्नान यात्रा' कहां आयोजित हुई है?
(a) ओडिशा
(b) आंध्र प्रदेश
(c) केरल
(d) गोवा
10. हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2026 कब मनाया गया है?
(a) 26 जून
(b) 27 जून
(c) 28 जून
(d) 29 जून
आज का चुनौती वाला सवाल
हाल ही में पहला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट किसकी मेजबानी में होगा?
(a) नेपाल
(b) भारत
(c) बांग्लादेश
(d) रूस
उत्तर
(b) चीन
(c) जनरल धीरज कुमार सेठ
(b) प्रणव वेंकट
(c) मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन
(b) उदयपुर
(a) कोलंबिया
(c) राजस्थान और हरियाणा
(d) गुजरात
(a) ओडिशा
(d) 29 जून