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करेंट अफेयर्स क्विज: बांग्लादेश-चीन समझौते से शतरंज ग्रैंडमास्टर तक, क्या आप दे पाएंगे 10 में 10 सही जवाब?

Current Affairs Quiz: 30 जून 2026 का करेंट अफेयर्स क्विज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बेहद उपयोगी है. इस क्विज में अंतरराष्ट्रीय संबंध, रक्षा, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, संस्कृति और राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं से जुड़े 10 जरूरी प्रश्न शामिल किए गए हैं. साथ ही, अंत में सभी सवाल के जवाब दिए गए है, जिससे आप अपनी करेंट अफेयर्स की तैयारी को और बेहतर तरीके से परख सकते हैं.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jul 01, 2026, 09:54 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 09:54 AM IST
करेंट अफेयर्स क्विज: बांग्लादेश-चीन समझौते से शतरंज ग्रैंडमास्टर तक, क्या आप दे पाएंगे 10 में 10 सही जवाब?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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