CUSAT CAT 2026 रजिस्ट्रेशन शुरू, UG-PG कोर्स में एडमिशन के लिए admissions.cusat.ac.in पर करें आवेदन, जानें लास्ट डेट

CUSAT CAT 2026 Registration Being: कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (CUSAT) ने CUSAT कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अपनी आधिकारिक वेबसाइट admissions.cusat.ac.in पर शुरू कर दिया है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार CUSAT CAT 2026 के अंडर ग्रेजुएट (UG) और पोस्ट ग्रेजुएट (PG) प्रोग्रामों में एडमिशन लेना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. वहीं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 5 मार्च, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे लास्ट डेट से पहले अपना आवेदन प्रक्रिया पूरा कर लें.

कब होगी परीक्षा?

CUSAT CAT 2026 परीक्षा 09 मई से 11 मई, 2026 तक देशभर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी. परीक्षा का आयोजन अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों में एडमिशन के लिए किया जाएगा.

कौन कर सकता है आवेदन?

जो छात्र CUSAT में B.Tech कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके पास CUSA CAT 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करने से पहले किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की डिग्री फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स विषयों से होनी चाहिए.

परीक्षा का उद्देश्य

CUSAT CAT 2026 परीक्षा का आयोजन कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (CUSAT) द्वारा पेश किए जाने वाले विभिन्न अंडर ग्रेजुएट (UG), पोस्ट ग्रेजुएट (PG) और PhD पाठ्यक्रमों में योग्य छात्रों को प्रवेश प्रदान करना है.

आवेदन शुल्क

CUSAT CAT 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

जनरल - 1,500 रुपये

SC, ST - 700 रुपये

NRI - 5,000 रुपये

PhD आवेदकों के लिए - 1,500 रुपये

अतिरिक्त परीक्षा शुल्क

जनरल - 500 रुपये

SC, ST - 250 रुपये

ऐसे करें रजिस्ट्रेशन-

CUSAT CAT 2026 के लिए जो उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल पोर्टल पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट admissions.cusat.ac.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद CAT 2026 Registration लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर को सही साइज और फॉन्ट में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

