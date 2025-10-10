Advertisement
Cyber Crime में इंटर्नशिप करने का मौका दे रहा है गृह मंत्रालय, जानें आवेदन की आखिरी तारीख और ऑनलाइन प्रोसेस

Cyber Crime Winter Internship Programme: गृह मंत्रालय की ओर से साइबर अपराध में शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आइए अप्लाई करने का ऑनलाइन प्रोसेस जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 10, 2025, 12:04 PM IST
Cyber Crime में इंटर्नशिप करने का मौका दे रहा है गृह मंत्रालय, जानें आवेदन की आखिरी तारीख और ऑनलाइन प्रोसेस

Cyber Crime Winter Internship Programme: साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसे लेकर सरकार भी सतर्क है. भारत सरकार की कोशिश है कि वो आम जनता को साइबर ठगी से बचाकर रख सके. इसी कोशिश के साथ छात्रों को साइबर सुरक्षा और डिजिटल संबंधित अनुभव देने के लिए ग्रह मंत्रालय द्वारा खास इंटर्नशिप प्रोग्राम की शुरुआत की गई है. गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) ने 2025 के लिए शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है. आइए जानते हैं कि साइबर क्राइम में इंटर्नशिप आवेदन की लास्ट डेट, योग्यता और ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस जानते हैं.

साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक और साइबर अपराध जांच में रुचि रखने वाले अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम 2025 की शुरुआत की गई है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 17 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.

किन योग्यता की जरूरत?

विभिन्न शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. टेक्नोलॉजी, कानून, सामाजिक विज्ञान और मीडिया से संबंधित ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी छात्रों को आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है.

क्या है आवेदन प्रोसेस?

  1. सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट i4c.mha.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
  2. यहां ‘What's New’ सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आवेदन पत्र शो होगा.
  3. इंटर्नशिप से संबंधित जानकारी देख सकेंगे और आवेदन पत्र भी शो होगा.
  4. गूगल फॉर्म में जो-जो जानकारी भरने के लिए कहा जाए उसे भर दें.
  5. सबिमट करने के साथ मांगे जा रहे दस्तावेज भी जरूर अपलोड कर दें.

करीब 4 से 5 सप्ताह में शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स का नाम आवेदन की लास्ट डेट के बाद जारी कर दिया जाएगा. ये एक अनपेड इंटर्नशिप प्रोग्राम है. I4C या राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुलिस की ओर से आवास भी नहीं प्रदान किया जाएगा. इंटर्नशिप की अवधि पूरी हो जाने पर उम्मीदवारों को I4C की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें- Ambedkar Overseas Scheme: सरकार दे रही है छात्रों को 20 लाख रुपये! जानें कहां और किन Students को मिलेगा स्कॉलरशिप का फायदा

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है।

Cyber crime

