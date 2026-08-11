Add Zee Business As A Preferred Source
App

11 August Current Affairs 2026: UPSC, SSC और सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए 10 महत्वपूर्ण सवाल

Current Affairs 11 August 2026: 11 अगस्त 2026 के करेंट अफेयर्स में भारत-अमेरिका नौसैनिक अभ्यास, IIT दिल्ली की नई सुविधा, वर्ल्ड एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप, ED नियुक्ति, AI आधारित FarmGuard और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़े सवाल शामिल हैं.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 11, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 03:27 PM IST
11 August Current Affairs 2026: UPSC, SSC और सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए 10 महत्वपूर्ण सवाल

About the Author

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बेहद डरावना है... सेट से रश्मिका ने शेयर की थी विजय की धुंधली फोटो, अब खोला बड़ा राज
2
3
4
5