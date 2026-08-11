11 August Current Affairs 2026: UPSC, SSC और सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए 10 महत्वपूर्ण सवाल

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए करेंट अफेयर्स का नियमित अभ्यास बेहद जरूरी है. UPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस और अन्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं.
11 अगस्त 2026 के करेंट अफेयर्स में रक्षा, विज्ञान, खेल, बैंकिंग, न्यायपालिका, प्रशासन और पर्यावरण जैसे कई महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं.
भारत और अमेरिका की नौसेनाओं ने ‘EOD एक्सरसाइज 2026’ की शुरुआत कोच्चि में की है. यह अभ्यास दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. रक्षा क्षेत्र से जुड़े ऐसे अभ्यास प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते हैं.
उत्तर: कोच्चि
IIT दिल्ली के सोनीपत कैंपस में हाई-परफॉर्मेंस सुपरकंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है. इसका नाम ‘परम प्रज्ञा’ बताया गया है. सुपरकंप्यूटिंग सुविधा का उपयोग उच्चस्तरीय वैज्ञानिक अनुसंधान, डेटा प्रोसेसिंग और तकनीकी विकास में किया जा सकता है.
उत्तर: परम प्रज्ञा
वर्ल्ड एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप में बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता. युवा एथलीट की यह उपलब्धि भारतीय खेल जगत के लिए महत्वपूर्ण है और खेल करेंट अफेयर्स के लिहाज से परीक्षा में पूछी जा सकती है.
उत्तर: हाई जंप
डिजिटल पेमेंट, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेटरी कंप्लायंस को ध्यान में रखते हुए ‘बैंक इन ए बॉक्स’ पहल लॉन्च की गई. इसे सहकारिता मंत्रालय से जोड़ा गया है. इसका उद्देश्य सहकारी बैंकिंग व्यवस्था में तकनीक और डिजिटल सुविधाओं को बढ़ावा देना है.
उत्तर: सहकारिता मंत्रालय
करेंट अफेयर्स में साहित्य से जुड़ा सवाल भी शामिल है. गुरचरण दास को ‘लाइफटाइम लिबर्टेरियन अवॉर्ड’ जीतने वाले पहले भारतीय लेखक के रूप में बताया गया है. साहित्य और सार्वजनिक जीवन से जुड़े पुरस्कारों पर आधारित प्रश्न सामान्य ज्ञान के लिए उपयोगी हैं.
उत्तर: गुरचरण दास
भारतीय मूल की आभा नायर पटेल को जाम्बिया के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाने का उल्लेख किया गया है. यह नियुक्ति न्यायपालिका और अंतरराष्ट्रीय करेंट अफेयर्स दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है.
उत्तर: आभा नायर पटेल
इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स के ‘DIRAC Medal 2026’ से भारतीय वैज्ञानिक दीपक धर को सम्मानित किया गया. यह सम्मान सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र में उनके योगदान से संबंधित है.
उत्तर: दीपक धर
केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के डायरेक्टर पद पर राहुल नवीन को नियुक्त किया है. ED वित्तीय अपराधों और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच करने वाली प्रमुख केंद्रीय एजेंसी है.
उत्तर: राहुल नवीन
मानव और वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए AI आधारित डिजिटल वाइल्डलाइफ सिस्टम ‘FarmGuard’ की शुरुआत केरल में की गई है. तस्वीर के अनुसार यह सिस्टम तकनीक की मदद से जंगली जानवरों की गतिविधियों पर नजर रखने और किसानों को संभावित खतरे से बचाने की दिशा में काम करता है.
उत्तर: केरल
इको-एजुकेशनल सेंटर ‘प्रकृति ज्ञान धाम’ का उद्घाटन लखनऊ में हुआ है. इसका उद्देश्य प्रकृति, पर्यावरण और पर्यावरणीय जागरूकता से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देना है.
उत्तर: लखनऊ
11 अगस्त के ये सवाल UPSC, SSC, Banking, Railway, Defence और State Government Exams की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए उपयोगी हो सकते हैं. खासतौर पर स्थान, पुरस्कार, नियुक्ति, खेल उपलब्धि, सरकारी पहल और विज्ञान-तकनीक से जुड़े तथ्यों को शॉर्ट नोट्स में जरूर लिखें. दैनिक करेंट अफेयर्स को लगातार रिवाइज करने से परीक्षा के समय रिवीजन आसान हो जाता है.