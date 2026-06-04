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Hindi Newsशिक्षाCurrent Affairs Quiz 4 June 2026: मालवीय नगर अग्निकांड से लेकर UPI तक... पढ़ें आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब

Current Affairs Quiz 4 June 2026: मालवीय नगर अग्निकांड से लेकर UPI तक... पढ़ें आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब

Current Affairs Quiz 4 June 2026: 4 जून 2026 के करेंट अफेयर्स क्विज में मालवीय नगर अग्निकांड, केदारनाथ की ‘कैरी मी बैक’ नीति, UNMISS, माउंटबेटन योजना, WPI आधार वर्ष, प्राकृतिक खेती, UPI की कंबोडिया में शुरुआत और उद्यमिता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं. यह क्विज UPSC, SSC, बैंकिंग व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jun 04, 2026, 10:25 PM IST
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Current Affairs Quiz 4 June 2026: मालवीय नगर अग्निकांड से लेकर UPI तक... पढ़ें आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए 4 जून 2026 का करेंट अफेयर्स क्विज बेहद उपयोगी है. इसमें सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, संयुक्त राष्ट्र मिशन, उद्यमिता, थोक मूल्य सूचकांक, प्राकृतिक खेती, इतिहास और भारत की डिजिटल भुगतान कूटनीति जैसे कई महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं. इन विषयों से जुड़े प्रश्न UPSC, राज्य लोक सेवा आयोग, SSC, बैंकिंग तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना रहती है. आइए जानते हैं आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल और उनके सही जवाब.

Q1. हाल ही में मालवीय नगर अग्निकांड किस शहर में हुआ था?

A. मुंबई
B. नई दिल्ली
C. जयपुर
D. लखनऊ

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उत्तर: B. नई दिल्ली

विवरण: यह हादसा दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक गेस्ट हाउस में हुआ था, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई.

Q2. भारत में शहरी व्यावसायिक आग की घटनाओं का लगभग कितना प्रतिशत कारण विद्युत दोष होते हैं?

A. 30%
B. 50%
C. 70%
D. 80%

उत्तर: C. 70%

विवरण: भारत में अधिकांश शहरी आग की घटनाएं खराब वायरिंग, शॉर्ट सर्किट और अत्यधिक विद्युत भार के कारण होती हैं.

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Q3. केदारनाथ में शुरू की गई ‘कैरी मी बैक’ नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है?

A. तीर्थयात्रियों को बीमा सुविधा देना
B. प्लास्टिक और सूखे कचरे को कम करना
C. नए होटल निर्माण को बढ़ावा देना
D. डिजिटल टिकट व्यवस्था लागू करना

उत्तर: B. प्लास्टिक और सूखे कचरे को कम करना

विवरण: इस पहल के तहत श्रद्धालुओं को अपना कचरा वापस नीचे लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.

Q4. संयुक्त राष्ट्र मिशन इन दक्षिण सूडान (UNMISS) की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

A. 2008
B. 2010
C. 2011
D. 2014

उत्तर: C. 2011

विवरण: दक्षिण सूडान की स्वतंत्रता के दिन जुलाई 2011 में इस शांति मिशन की स्थापना की गई थी.

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Q5. UNMISS में सैनिक योगदान देने वाले देशों में भारत का स्थान क्या है?

A. प्रथम
B. द्वितीय
C. तृतीय
D. चतुर्थ

उत्तर: B. द्वितीय

विवरण: नेपाल के बाद भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में दूसरा सबसे बड़ा सैनिक योगदानकर्ता है.

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Q6. ‘नवाचार मंत्र’ पहल का संचालन किस संस्था द्वारा किया जा रहा है?

A. नीति आयोग
B. SIDBI
C. राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान
D. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम

उत्तर: C. राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान

विवरण: यह पहल जमीनी स्तर और छोटे शहरों के नवप्रवर्तकों को मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करती है.

Q7. 3 जून 1947 की घोषणा को किस अन्य नाम से जाना जाता है?

A. क्रिप्स योजना
B. कैबिनेट मिशन योजना
C. माउंटबेटन योजना
D. वेवेल योजना

उत्तर: C. माउंटबेटन योजना

विवरण: इसी योजना ने भारत के विभाजन और सत्ता हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त किया था.

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Q8. हाल ही में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) का आधार वर्ष किस वर्ष में बदला गया है?

A. 2018-19
B. 2020-21
C. 2021-22
D. 2022-23

उत्तर: D. 2022-23

विवरण: नए आधार वर्ष के साथ वस्तुओं की संख्या बढ़ाकर 957 कर दी गई है.

Q9. 2026 का फूड प्लैनेट पुरस्कार किस भारतीय कार्यक्रम को मिला है?

A. प्रधानमंत्री किसान योजना
B. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
C. आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम
D. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

उत्तर: C. आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम

विवरण: इस कार्यक्रम को टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल कृषि मॉडल के लिए सम्मानित किया गया है.

Q10. कंबोडिया में UPI भुगतान सुविधा शुरू करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है?

A. कंबोडिया बैंक
B. एसीलेडा बैंक
C. ABA बैंक
D. कैनाडिया बैंक

उत्तर: B. एसीलेडा बैंक

विवरण: इस साझेदारी के बाद भारतीय यात्री कंबोडिया में UPI के माध्यम से भुगतान कर सकेंगे.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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