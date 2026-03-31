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Hindi Newsशिक्षाजब आसमान से अपनों पर ही बरसे थे गोले, अमेरिका की वो घटनाएं जिसे किताबों से मिटा दिया गया

जब आसमान से अपनों पर ही बरसे थे गोले, अमेरिका की वो घटनाएं जिसे किताबों से मिटा दिया गया

Dark secrets of american history: अमेरिकी इतिहास में ऑपरेशन नॉर्थवुड्स, एमके अल्ट्रा और रेडियम फैक्ट्री जैसी कई खौफनाक घटनाएं दर्ज हैं जिन्हें लंबे समय तक छिपाया गया है. ये घटनाएं सरकार और बड़ी संस्थाओं द्वारा मानवता और सुरक्षा के नाम पर उठाए गए विवादित कदमों की ओर इशारा करती हैं.

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 31, 2026, 01:37 PM IST
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जब आसमान से अपनों पर ही बरसे थे गोले, अमेरिका की वो घटनाएं जिसे किताबों से मिटा दिया गया

Dark secrets of american history: अमेरिका के इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं भी दर्ज हैं, जिनके बारे में जानकर लोग हैरान रह जाते हैं. ये घटनाएं लंबे समय तक छिपी रहीं या बहुत कम चर्चा में आई थी. इनमें सरकार और बड़ी संस्थाओं से जुड़े फैसले शामिल थे. जिनका असर आम लोगों पर पड़ा. इन मामलों को समझना जरूरी है, ताकि इतिहास के इन पहलुओं को नजरअंदाज न किया जाए. कई बार सुरक्षा और राजनीति के नाम पर ऐसे कदम उठाए गए, जिन पर आज भी सवाल उठते हैं.

आज हम जिन घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं उनमें से एक का नाम ऑपरेशन नॉर्थवुड्स बताया जाता है. इसमें कथित तौर पर यह विचार किया गया था कि अपने ही लोगों पर नकली हमले दिखाकर क्यूबा पर कार्रवाई का बहाना बनाया जाए. हालांकि ये योजना लागू नहीं हुई. लेकिन इसके सामने आने के बाद काफी विवाद हुआ. इसी तरह 1921 में एक समृद्ध अश्वेत इलाका पूरी तरह तबाह कर दिया गया. बताया जाता है कि उस जगह पर हवाई जहाजों से भी हमले किए गए. ये घटना लंबे समय तक इतिहास की किताबों से दूर रही.

दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश

दूसरी तरफ, एक गुप्त कार्यक्रम एमके अल्ट्रा के नाम से चलाया गया. इसमें हजारों लोगों पर उनकी जानकारी के बिना प्रयोग किए गए. उन्हें एलएसडी जैसी दवाएं दी गईं. इसका मकसद दिमाग को कंट्रोल करने से जुड़े प्रयोग करना था. ये सब कई सालों तक चलता रहा. बाद में जब यह मामला सामने आया, तो लोगों में गुस्सा फैल गया. इससे सरकार पर भी सवाल खड़े हुए.

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400 लोगों के ऊपर जानलेवा प्रयोग

एक और मामला अश्वेत समुदाय से जुड़ा है. करीब 400 लोगों को कई सालों तक इलाज के नाम पर रखा गया. लेकिन उन्हें असल में बीमारी का इलाज नहीं दिया गया. ये प्रयोग लगभग 40 साल तक चलता रहा. इस दौरान उनकी हालत खराब होती गई. ये मामला सामने आने के बाद इसे मानवता के खिलाफ बड़ी लापरवाही माना गया. इसी तरह कुछ कंपनियों के फायदे के लिए दूसरे देशों में हस्तक्षेप के आरोप भी लगे. खासकर खेती और व्यापार से जुड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने की बात कही गई.

रेडियम फैक्ट्री का कहर

अमेरिका की एक रेडियम पेंट फैक्ट्री में बहुत सी महिलाएं काम करती थी, जिन्हें ये बोलकर लाया गया था, कि ये केमिकल नुकसानदायक नहीं है. लेकिन बाद में ये उनके शरीर के लिए खतरनाक साबित हुआ. कई महिलाओं की सेहत खराब हो गई. वहीं 1933 में कुछ अमीर लोगों पर यह आरोप भी लगा कि वे सरकार को गिराकर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते थे. हालांकि ये साजिश सफल नहीं हो पाई. इन घटनाओं से यह साफ होता है कि इतिहास में कई ऐसे पहलू हैं, जिन्हें समझना और उनसे सीख लेना बहुत जरूरी है.
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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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