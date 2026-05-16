डार्लिंग तुम्हारे लिए पेपर आउट करा दिया... छात्रा से अश्लील चैट करने वाला प्रोफेसर गिरफ्तार, चैट पढ़कर चौंक जाएंगे

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने शिक्षा जगत को हिला दिया है. University of Lucknow के एक असिस्टेंट प्रोफेसर पर छात्रा के साथ अश्लील बातचीत करने और परीक्षा का पेपर आउट कराने का लालच देने का गंभीर आरोप लगा है. वायरल ऑडियो क्लिप्स ने पूरे कैंपस में हलचल मचा दी है. बातचीत में इस्तेमाल किए गए शब्दों ने लोगों को हैरान कर दिया है. छात्रा ने आरोप लगाया कि प्रोफेसर पहले भी उसे परेशान कर चुका है और अब दोबारा बुलाकर उसका शोषण करना चाहता था. मामला सामने आते ही यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस दोनों हरकत में आ गए.

पहली कॉल में क्या बोला प्रोफेसर?

मामले की शुरुआत एक फोन कॉल से हुई, जिसमें आरोपी प्रोफेसर छात्रा से बेहद निजी अंदाज में बात करता सुनाई दे रहा है. ऑडियो के मुताबिक प्रोफेसर ने छात्रा से पूछा, “बच्चा, मम्मा ठीक हैं?” छात्रा ने सामान्य जवाब दिया. इसके बाद प्रोफेसर उसे छुट्टी खत्म होने से पहले वापस आने के लिए कहता है. कॉल खत्म होने के बाद छात्रा की आवाज रिकॉर्डिंग में सुनाई देती है, जिसमें वह कहती है कि उसे पेपर नहीं चाहिए और उसे डर है कि प्रोफेसर फिर से उसका उत्पीड़न कर सकता है. इस ऑडियो के सामने आने के बाद मामला तेजी से फैल गया.

दूसरे ऑडियो में क्यों मचा बवाल?

दूसरी ऑडियो क्लिप ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया. रिकॉर्डिंग में आरोपी प्रोफेसर छात्रा से कहता सुनाई देता है, “मैं तुम पर फिदा हूं, धोखा मत देना प्लीज.” इस बातचीत ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को झकझोर दिया. छात्रा ने आरोप लगाया कि प्रोफेसर लगातार मानसिक दबाव बना रहा था और पेपर लीक कराने का लालच देकर उसे अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा था. ऑडियो वायरल होते ही छात्रों और शिक्षकों के बीच नाराजगी बढ़ गई. सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं.

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यूनिवर्सिटी और पुलिस ने क्या एक्शन लिया?

मामला गंभीर होने पर Lucknow Police और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी. असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ आंतरिक जांच बैठा दी गई है. साथ ही पुलिस में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई गई. जांच के दौरान मिले शुरुआती सबूतों के आधार पर पुलिस ने शुक्रवार रात आरोपी प्रोफेसर को हिरासत में ले लिया. अब ऑडियो क्लिप्स की फोरेंसिक जांच भी कराई जा रही है ताकि सच्चाई पूरी तरह सामने आ सके. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने साफ कहा है कि छात्राओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

अब आगे क्या होगा?

इस पूरे मामले ने शिक्षा संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. जांच एजेंसियां अब छात्रा के बयान, कॉल रिकॉर्ड्स और वायरल ऑडियो की तकनीकी जांच कर रही हैं. अगर आरोप सही साबित होते हैं तो आरोपी प्रोफेसर पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है. फिलहाल यूनिवर्सिटी कैंपस में इस मामले को लेकर चर्चा तेज है और छात्र संगठन भी सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी और दोषी पाए जाने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा.