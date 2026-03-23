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Hindi Newsशिक्षा10 खूंखार राजाओं के खून से लाल हो गई थी रावी! जब अकेले प्राचीन योद्धा ने बिछा दिया था लाशों का अंबार; कांप उठा था इतिहास

10 खूंखार राजाओं के खून से लाल हो गई थी रावी! जब अकेले प्राचीन योद्धा ने बिछा दिया था लाशों का अंबार; कांप उठा था इतिहास

dasharajna war king sudas vs ten kings: दशराज युद्ध प्राचीन भारत का वह ऐतिहासिक संघर्ष था जिसमें राजा सुदास ने अपनी श्रेष्ठ रणनीति से दस राजाओं के गठबंधन को पराजित कर भरत जनजाति का वर्चस्व स्थापित किया था. ऋग्वेद में वर्णित यह युद्ध हमें प्राचीन समाज, कबीलाई राजनीति और युद्ध कौशल की गहरी जानकारी देता है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 23, 2026, 01:34 PM IST
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10 खूंखार राजाओं के खून से लाल हो गई थी रावी! जब अकेले प्राचीन योद्धा ने बिछा दिया था लाशों का अंबार; कांप उठा था इतिहास

dasharajna war king sudas vs ten kings: दशराज युद्ध को प्राचीन भारत के सबसे भयानक युद्धों में से एक माना जाता है. इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है. ये युद्ध राजा सुदास और दस राजाओं के बीच लड़ा गया था. इसलिए इसे दशराज युद्ध कहा जाता है. ये लड़ाई परुष्णी नदी के किनारे हुई थी, जिसे आज रावी नदी के नाम से जाना जाता है. उस समय अलग-अलग जनजातियां अपने क्षेत्र और सत्ता को लेकर आपस में टकराती थीं.

राजा सुदास भरत जनजाति के शासक थे. उनके गुरु और सलाहकार ऋषि वशिष्ठ थे. दूसरी ओर दस राजाओं का एक बड़ा समूह था. इस समूह में कई जनजातियां शामिल थीं, जैसे पुरु, यदु और तुर्वश, इन सभी ने मिलकर सुदास के खिलाफ मोर्चा बनाया. उनका प्लान सुदास को हराकर उसकी शक्ति को खत्म करना था. ये गठबंधन काफी मजबूत माना जा रहा था.

 रणनीति और समय का सही उपयोग 

युद्ध के दौरान सुदास ने अपनी सेना को अच्छे से संगठित किया. उन्होंने रणनीति और समय का सही उपयोग किया. कहा जाता है कि नदी के पास होने के कारण विरोधी पक्ष को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. उनकी सेना बिखर गई और सुदास को बढ़त मिल गई. अंत में सुदास ने इस युद्ध में जीत हासिल की, ये जीत उनकी ताकत और समझदारी को दिखाती है.

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दशराज युद्ध केवल एक साधारण लड़ाई नहीं थी. इसका असर आगे चलकर पूरे क्षेत्र की राजनीति पर पड़ा, इस जीत के बाद भरत जनजाति की शक्ति बढ़ गई. सुदास का नाम एक मजबूत और सफल राजा के रूप में जाना जाने लगा. इससे यह भी समझ आता है कि उस समय जनजातियों के बीच सत्ता के लिए कितनी प्रतिस्पर्धा थी.

आज भी किया जाता है इस युद्ध को याद 

इतिहास में दशराज युद्ध को खास स्थान दिया जाता है. ये हमें उस समय के समाज, राजनीति और युद्ध कौशल के बारे में जानकारी देता है. साथ ही यह भी सिखाता है कि एकजुटता और सही रणनीति से बड़ी से बड़ी चुनौती को हराया जा सकता है. यही कारण है कि आज भी इस युद्ध को याद किया जाता है.

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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