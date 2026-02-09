Advertisement
AI के दौर में बढ़ रही है Data Engineering की डिमांड, खुल सकता है बंपर कमाई का दरवाजा

आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की चर्चा हर जगह हो रही है. चैट बॉट से लेकर ऑटोमेशन और स्मार्ट सिस्टम तक AI ने टेक्नोलॉजी की दुनिया बदल कर रख दी है. पर बेहद कम लोगों को ही पता होगा कि AI के पीछे जो असली ताकत काम करती है वो Data Engineering है.   

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Feb 09, 2026, 07:55 AM IST
  1. बिते कुछ सालों में AI ने टेक्नोलॉजी की दुनिया पूरी तरह से बदल कर रख दी है. Data Engineering IT सेक्टर का ऐसा अहम करियर बन चुका है जिसे पहले के समय में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. ये एक ऐसी फील्ड है जो AI को सही तरीके से काम करने लायक बनाती है और कंपनियों के लिए भरोसेमंद सिस्टम तैयार करती है. AI को अक्सर लोगों का आर्टिफिशियल दिमाग कहा जाता है पर डाटा इंजीनियरिंग उसकी नसों जैसा काम करता है. अगर डेटा सही जगह और सही समय पर न पहुंचे तो AI गलत जवाब देने लगता है जिसे Hallucination भी कहा जाता है. इसी समस्या का निदान डाटा इंजीनियर करते हैं. डेटा इंजीनियर बड़े बड़े डेटा सिस्टम बनाते हैं जो हर सेकंड आने वाले डेटा को संभालते हैं और AI को सही जानकारी देते हैं जिससे AI लोगों तक सही जानकारी पहुंचा सकता है.
  2. AI ने बदली परिभाषा
    पिछले कुछ सालों में कंपनियां सिर्फ AI मॉडल बनाने पर ध्यान नहीं दे रही हैं बल्कि अब वो Autonomous Systems और Intelligent Agents पर काम कर रही हैं. ऐसे सिस्टम को हर समय अपडेटेड और भरोसेमंद डेटा चाहिए होता है और यही वजह है कि डेटा इंजीनियरिंग की जरूरत तेजी से बढ़ रही है. आज AI प्रोजेक्ट में करीब 80% मेहनत डेटा तैयार करने में लगती है. इसलिए कंपनियां पहले Data Readiness पर ध्यान देती हैं फिर मॉडल ट्रेनिंग पर भी अपनी पकड़ बनाती हैं. पहले के समय में डाटा इंजीनियरिंग सिर्फ ETL तक सीमित थी. अब ये फील्ड काफी बदल चुकी है. अब इसमें रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग शामिल है जिसका मतलब है कि डेटा जैसे ही बनता है वैसे ही सिस्टम में पहुंच जाता है. 
  3. सैलरी है तगड़ी
    कई रिपोर्ट में बताया गया है कि आर्टिफिशियल एंटेलिजेंस, डेटा और साइबर सेक्योरिटी से जुड़ी नौकरियों की मांग 51 प्रतिशत बढ़ गई है. मांग बढ़ने की वजह से इसमें सैलरी भी अब काफी अच्छी मिलने लगी है. भारत में डाटा इंजीनियर की शुरुआती पैकेज ₹6,00,000 से ₹9,00,000 तक सलाना हो सकती है. अगर करियर की बात करें तो Data Engineering एक हाई स्टेबिलिटी करियर है. इसमें SQL Python और Cloud tools की जरूरत होती है. इन स्किल्स वाले प्रोफेशनल्स को सैलरी हाइक ज्यादा मिलने की संभावना होती है.

 

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, करियर ऑपरट्यूनिटी और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की...और पढ़ें

