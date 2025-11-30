School Holiday: दिसंबर में छुट्टियों की बहार! जानिए कितने दिन और कब-कब बंद रहेंगे बच्चों के स्कूल

School Holiday December: साल के अंतिम महीने दिसंबर में बच्चों के स्कूल में कितने दिनों की छुट्टी रहेगी और कब-कब? अगर आपके मन में भी ये सवाल है, तो आइए हम आपको बताते हैं.
December School Holiday List: साल का अंतिम महीना दिसंबर कल से शुरू होने वाला है. इसी के साथ पूरे देश में ठंड की भी शुरुआत हो गई है. ऐसे में जो लोग विंटर वेकेशन में हॉलीडे का प्लान बना रहे हैं, लेकिन बच्चों के स्कूल की छुट्टियों को लेकर कन्फ्यूजन में हैं. उनके लिए ये लेख बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि हम आपको इसमें पूरे महीने की स्कूल हॉलिडे लिस्ट के बारे में बताने वाले हैं कि कब-कब और कितने दिन दिसंबर में बच्चों के स्कूलों में छुट्टी रहेगी.
दिसंबर में इन दिनों बंद रहेंगे स्कूल
दिसंबर के महीने में कुल 4 रविवार पर रहे हैं, इसलिए ये 4 दिनों छुट्टी रहेगी. इसके अलावा 2 दिन क्रिसमस ईव और क्रिसमस को लेकर कई राज्यों के स्कूल में अवकाश रहेगा. वहीं, एक दिन गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती के कारण कुछ राज्यों के स्कूल में आधिकारिक तौर पर छुट्टी रहेगी. वहीं, एक दिन गोवा में ऑफिशियल छुट्टी गोवा मुक्ति दिवस के कारण रहेगी और कुछ राज्यों में बॉक्सिंग डे के कारण भी इस महीने एक दिन की छुट्टी रहने वाली है.
दिसंबर हॉलीडे लिस्ट
07 दिसंबर (रविवार))
14 दिसंबर (रविवार)
19 दिसंबर- (गोवा मुक्ति दिवस)
21 दिसंबर- (रविवार)
24 दिसंबर- (क्रिसमस ईव)
25 दिसंबर- (क्रिसमस)
26 दिसंबर- (बॉक्सिंग डे)
27 दिसंबर- (गुरु गोबिंद सिंह जयंती)
28 दिसंबर- (रविवार)
विंटर वेकेशन
आमतौर पर दिसंबर के महीने में अधिकांश राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है, ऐसे में स्कूल में विंटर वेकेशन का ऐलान कर दिया जाता है. इस साल जम्मू-कश्मीर में सबसे पहले सर्दी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है. वहीं, अन्य राज्यों में दिसंबर या फिर जनवरी में विंटर हॉलिडे घोषित किया जाएगा.
