दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट में कौन ज्यादा पढ़ी-लिखी? एक 10वीं पास तो दुसरी...

दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट आज बॉलीवुड की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं. दोनों ने अपनी मेहनत और एक्टिंग के दम पर करोड़ों लोगों का दिल जीता है. हालांकि दिलचस्प बात यह है कि पढ़ाई के मामले में दोनों का सफर काफी अलग रहा. एक तरफ दीपिका पादुकोण नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आईं और मॉडलिंग के जरिए इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई, वहीं दूसरी तरफ आलिया भट्ट फिल्मी परिवार से होने के बावजूद अपनी एक्टिंग से लोगों की पसंदीदा स्टार बनीं. लेकिन जब एजुकेशन की बात आती है तो दोनों के पास कोई बड़ी कॉलेज डिग्री नहीं है. यही वजह है कि अब लोग सोशल मीडिया पर उनकी पढ़ाई को लेकर खूब चर्चा कर रहे हैं.

कितनी पढ़ी-लिखी हैं दीपिका?

दीपिका पादुकोण ने साल 2017 में हेमा मालिनी की बायोग्राफी लॉन्च के दौरान अपनी पढ़ाई को लेकर खुलकर बात की थी. उन्होंने बताया था कि करियर में सफलता पाने के लिए उन्हें कई बड़े त्याग करने पड़े. दीपिका ने कहा कि मॉडलिंग में तेजी से सफलता मिलने के कारण उनके लिए पढ़ाई जारी रखना मुश्किल हो गया था. इसी वजह से वह केवल 11वीं और 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर पाईं. उन्होंने आगे एक साल का कोर्स भी शुरू किया था, लेकिन दिल्ली और मुंबई के बीच लगातार यात्रा करने के कारण वह उसे पूरा नहीं कर सकीं. बाद में उन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन से डिग्री लेने की कोशिश की, लेकिन वह भी पूरी नहीं हो पाई.

आलिया ने क्यों छोड़ी पढ़ाई?

आलिया भट्ट ने मुंबई के मशहूर जमनाबाई नरसी स्कूल से पढ़ाई की थी. बहुत कम लोग जानते हैं कि आलिया सिर्फ 10वीं पास हैं. हालांकि वह पढ़ाई में काफी अच्छी मानी जाती थीं और उन्होंने 10वीं में करीब 71 प्रतिशत अंक हासिल किए थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थीं. उनके परिवार में भी यह तय था कि वह फिल्मों में करियर बनाएंगी. इसी बीच उन्हें करण जौहर की फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ के ऑडिशन के बारे में पता चला. इसके बाद उन्होंने एक्टिंग पर पूरा फोकस करने का फैसला लिया और 12वीं की पढ़ाई पूरी नहीं की. यही वजह है कि उनकी पढ़ाई 10वीं के बाद रुक गई.

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आखिर कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा?

अगर एजुकेशन की तुलना की जाए तो दीपिका पादुकोण आलिया भट्ट से ज्यादा पढ़ी-लिखी मानी जाती हैं, क्योंकि दीपिका ने 12वीं तक पढ़ाई पूरी की है जबकि आलिया 10वीं पास हैं. हालांकि दोनों अभिनेत्रियों ने यह साबित कर दिया कि सफलता केवल बड़ी डिग्री से नहीं मिलती, बल्कि मेहनत, टैलेंट और समर्पण से भी हासिल की जा सकती है. आज दीपिका और आलिया दोनों ही करोड़ों की फिल्मों में काम कर रही हैं और दुनिया भर में उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. यही कारण है कि लोग उनकी निजी जिंदगी से लेकर पढ़ाई तक हर चीज जानने में दिलचस्पी दिखाते हैं.