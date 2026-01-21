Deepender Goyal: कितने पढ़े-लिखे हैं दीपिंदर गोयल, जिन्होंने Zomato की पैरेंट कंपनी Eternal के CEO पद से दिया इस्तीफा

Deepinder Goyal Educational Qualification: जोमैटो (Zomato) की पैरेंट कंपनी इटरनल (Eternal) के सीईओ (CEO) दीपिंदर गोयल (Deepinder Goyal) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट के जरिए दी. उन्होंने ट्वीट कर लिखा,'आज मैं ग्रुप सीईओ के पद से हट रहा हूं, और शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन, निदेशक मंडल में उपाध्यक्ष (Vice Chairman) के रूप में बना रहूंगा. अल्बिंदर ढिंडसा (अल्बी) इटरनल के नए ग्रुप सीईओ होंगे.' क्या आप जानते हैं, दीपिंदर गोयल कितने पढ़े-लिखे हैं. आइए हम आपको इस लेख में बताते हैं.

दीपिंदर गोयल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

दीपिंदर गोयल मुख्य रूप से पंजाब के मुक्तसर के रहने वाले हैं. उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, जहां दीपिंदर के माता-पिता दोनों ही पेशे से शिक्षक हैं. दीपिंदर के शैक्षणिक योग्यता की बात करें, तो बचपन में दीपिंदर का मन पढ़ाई-लिखाई में कुछ खास नहीं लगता था, जिसका परिणाम हुआ कि वे कक्षा 6वीं में फेल हो गए. हालांकि, इस घटना से अनके अंदर काफी परिवर्तन आया और उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से फिर से छठीं कक्षा का एग्जाम दिया और पास हुए.

IIT दिल्ली से किया ग्रेजुएशन

इसके बाद दीपिंदर ने चंडीगढ़ के D.A.V. कॉलेज से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की. फिर दीपिंदर ने साल 2021 में पढ़ाई और परिश्रम के बलबूते IIT दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश हासिल किया. उन्होंने साल 2005 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), दिल्ली से मैथ्स और कंप्यूटिंग में B.Tech किया.

नौकरी छोड़ शुरू किया स्टार्टअप

ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद दीपिंदर ने दिल्ली के ही एक कंपनी में नौकरी शुरू कर दी. हालांकि, नौकरी के दौरान ही उन्हें दिमाग में फूड डिलीवरी ऐप का एक आईडिया आया और उन्होंने साल 2008 में नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला किया. उन्होंने अपना फूड डिलीवरी ऐप ‘फूडीबे’ (Foodiebay) के नाम से शुरू किया. हालांकि, साल 2010 में उन्होंने फूडीबे का नाम बदलकर जोमैटो कर दिया, जो आज देश के सबसे बड़े और लीडिंग ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स में से एक है.

दीपिंदर गोयल नेटवर्थ

दीपिंदर गोयल की नेटवर्थ की बात करें, तो वह 160 करोड़ अमेरिकी डॉलर है, जो भारतीय रुपये में लगभग 14 हजार करोड़ है.

