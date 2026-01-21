Advertisement
trendingNow13081915
Hindi Newsशिक्षाDeepender Goyal: कितने पढ़े-लिखे हैं दीपिंदर गोयल, जिन्होंने Zomato की पैरेंट कंपनी Eternal के CEO पद से दिया इस्तीफा

Deepender Goyal: कितने पढ़े-लिखे हैं दीपिंदर गोयल, जिन्होंने Zomato की पैरेंट कंपनी Eternal के CEO पद से दिया इस्तीफा

Deepinder Goyal: जोमैटो की पैरेंट कंपनी इटरनल के सीईओ दीपिंदर गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. क्या आप जानते हैं, दीपिंदर गोयल कितने पढ़े-लिखे हैं? आइए हम आपको बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 21, 2026, 06:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Deepender Goyal: कितने पढ़े-लिखे हैं दीपिंदर गोयल, जिन्होंने Zomato की पैरेंट कंपनी Eternal के CEO पद से दिया इस्तीफा

Deepinder Goyal Educational Qualification: जोमैटो (Zomato) की पैरेंट कंपनी इटरनल (Eternal) के सीईओ (CEO) दीपिंदर गोयल (Deepinder Goyal) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट के जरिए दी. उन्होंने ट्वीट कर लिखा,'आज मैं ग्रुप सीईओ के पद से हट रहा हूं, और शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन, निदेशक मंडल में उपाध्यक्ष (Vice Chairman) के रूप में बना रहूंगा. अल्बिंदर ढिंडसा (अल्बी) इटरनल के नए ग्रुप सीईओ होंगे.' क्या आप जानते हैं, दीपिंदर गोयल कितने पढ़े-लिखे हैं. आइए हम आपको इस लेख में बताते हैं. 

ये भी पढ़ें: Deepinder Goyal: जोमैटो की पैरेंट कंपनी इटरनल के CEO पद से दीपिंदर गोयल ने दिया इस्तीफा, अब किसे मिली कमान?

Add Zee News as a Preferred Source

दीपिंदर गोयल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 
दीपिंदर गोयल मुख्य रूप से पंजाब के मुक्तसर के रहने वाले हैं. उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, जहां दीपिंदर के माता-पिता दोनों ही पेशे से शिक्षक हैं. दीपिंदर के शैक्षणिक योग्यता की बात करें, तो बचपन में दीपिंदर का मन पढ़ाई-लिखाई में कुछ खास नहीं लगता था, जिसका परिणाम हुआ कि वे कक्षा 6वीं में फेल हो गए. हालांकि, इस घटना से अनके अंदर काफी परिवर्तन आया और उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से फिर से छठीं कक्षा का एग्जाम दिया और पास हुए. 

IIT दिल्ली से किया ग्रेजुएशन
इसके बाद दीपिंदर ने चंडीगढ़ के D.A.V. कॉलेज से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की. फिर दीपिंदर ने साल 2021 में पढ़ाई और परिश्रम के बलबूते IIT दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश हासिल किया. उन्होंने साल 2005 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), दिल्ली से मैथ्स और कंप्यूटिंग में B.Tech किया.

 

नौकरी छोड़ शुरू किया स्टार्टअप
ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद दीपिंदर ने दिल्ली के ही एक कंपनी में नौकरी शुरू कर दी. हालांकि, नौकरी के दौरान ही उन्हें दिमाग में फूड डिलीवरी ऐप का एक आईडिया आया और उन्होंने साल 2008 में नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला किया. उन्होंने अपना फूड डिलीवरी ऐप ‘फूडीबे’ (Foodiebay) के नाम से शुरू किया. हालांकि, साल 2010 में उन्होंने फूडीबे का नाम बदलकर जोमैटो कर दिया, जो आज देश के सबसे बड़े और लीडिंग ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स में से एक है.

दीपिंदर गोयल नेटवर्थ 
दीपिंदर गोयल की नेटवर्थ की बात करें, तो वह 160 करोड़ अमेरिकी डॉलर है, जो भारतीय रुपये में लगभग 14 हजार करोड़ है. 

ये भी पढ़ें: Zomato का काला सच या कड़वी हकीकत...? जब दीपिंदर गोयल ने बताया था कि हर महीने कितने गिग वर्कर्स छोड़ते हैं नौकरी

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

Deepinder Goyal

Trending news

'कब्र से घसीटकर बाहर निकालूंगा...' SIR पर भड़के TMC विधायक का विवादित बयान
Latest West Bengal News
'कब्र से घसीटकर बाहर निकालूंगा...' SIR पर भड़के TMC विधायक का विवादित बयान
रिपब्लिक डे से पहले बड़ा आतंकी हमला? PAK और पंजाबी गैंगस्टरों के प्लान का भंडाफोड़
Republic Day
रिपब्लिक डे से पहले बड़ा आतंकी हमला? PAK और पंजाबी गैंगस्टरों के प्लान का भंडाफोड़
डर, लाचारी या गुस्सा? इस शहर में जहरीला इंजेक्शन लगाकर 100 आवारा कुत्तों का मर्डर
Stray dogs
डर, लाचारी या गुस्सा? इस शहर में जहरीला इंजेक्शन लगाकर 100 आवारा कुत्तों का मर्डर
तो फिर से हिन्दू धर्म में लौट... अनूप जलोटा के बाद बीजेपी नेता की एआर रहमान को सलाह
AR Rahman Controversy
तो फिर से हिन्दू धर्म में लौट... अनूप जलोटा के बाद बीजेपी नेता की एआर रहमान को सलाह
मुंबई मेयर चुनाव में नया मोड़, संजय राउत के इस आरोप से मची खलबली; शिंदे ने क्या कहा
BMC Election Result
मुंबई मेयर चुनाव में नया मोड़, संजय राउत के इस आरोप से मची खलबली; शिंदे ने क्या कहा
दाल-चावल से पेट भर रहा पर कुपोषण 'जिंदा' क्यों है? थिंक टैंक की रिपोर्ट में खुलासा
Soil health
दाल-चावल से पेट भर रहा पर कुपोषण 'जिंदा' क्यों है? थिंक टैंक की रिपोर्ट में खुलासा
Aravalli Dispute: सुप्रीम कोर्ट बनाएगा नई कमेटी, अदालत की निगरानी में होगा
Aravalli Dispute
Aravalli Dispute: सुप्रीम कोर्ट बनाएगा नई कमेटी, अदालत की निगरानी में होगा
इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 का ऐलान, ग्रासा माशेल के नाम हुआ सम्मान
Indira gandhi peace prize 2025
इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 का ऐलान, ग्रासा माशेल के नाम हुआ सम्मान
शेरनी अभी जिंदा है... 2027 गुजरात से पहले क्या आनंदीबेन पटेल का होगा कमबैक?
Anandiben Patel
शेरनी अभी जिंदा है... 2027 गुजरात से पहले क्या आनंदीबेन पटेल का होगा कमबैक?
सोशल मीडिया के झांसे में फंसी कॉलेज गर्ल, वजन घटाने के लिए खाई ये दवा, हुई मौत
Tamil Nadu news
सोशल मीडिया के झांसे में फंसी कॉलेज गर्ल, वजन घटाने के लिए खाई ये दवा, हुई मौत