Aerospace Engineering: 12वीं के बाद कर लें ये डिग्री कोर्स, अमेरिकी ड्रीम को पूरा करने से ट्रंप भी नहीं रोक पाएंगे!

Degree Course after 12th: पहले 12वीं कक्षा तक पढ़ाई करने की टेंशन रहती है और फिर डिग्री हासिल करने की. अक्सर छात्रों के बीच ऐसे कोर्स 12वीं के बाद चर्चाओं में रहते हैं जिसे करने से तुरंत एक अच्छे पैकेज वाली नौकरी मिल जाए. जबकि, कुछ छात्र डिग्री हासिल करने के बाद भी इधर-उधर नौकरी की तलाश में ही रहते हैं. हालांकि, कुछ डिग्रियां ऐसी होती हैं जिनका अगर छात्रों को पता चल जाए और वो उसमें पढ़ाई कर लें तो नौकरी खुद उसके पास चलकर आ सकती है. आज हम आपको ऐसे ही एक कोर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर कर लिया तो डोनाल्डस ट्रंप के देश यानी अमेरिका में तुरंत नौकरी मिल सकेगी.

विदेश से डिग्री के बाद नौकरी भी

विदेश से पढ़ाई करने और फिर उधर ही नौकरी करने की जब बात आती है तो अक्सर भारतीय लोगों की पहली पसंद अमेरिका ही है. हालांकि, यहां कंप्यूटर साइंस कोर्स को लोग ज्यादा पसंद करते हैं जिससे उन्हें तुरंत जॉब मिल जाएगा. जबकि, टेक्नोलॉजी या मेडिकल क्षेत्र से जुड़ने के लिए भी छात्र कोर्स अपनाते हैं. मगर आज हम आपको जिस कोर्स के बारे में बताने जा रहे हैं वो न तो टेक से जुड़ा है और ना ही मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो उस कोर्स को करता है उसे बड़ी कंपनियों में नौकरी जरूर मिल जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

तुरंत मिलेगी अमेरिका में नौकरी!

दरअसल, यूएस सेंसस ब्यूरो की ओर से एक डाटा के अनुसार कोर्स के बारे में बताया गया है. अमेरिकन कम्युनिटी सर्वे (IPUMS) के मिताबिक एयरोस्पेस इंजीनियरिंग एक ऐसा डिग्री कोर्स है जिसे करने वाले छात्रों में सबसे कम बेरोजगार हैं. इस कोर्स को करने वालों को सालाना सैलरी 1 करोड़ रुपये से ज्यादा मिलता है.

कहां से करें एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री?

अमेरिका में अलग-अलग यूनिवर्सिटी की ओर से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग डिग्री की पढ़ाई करवाई जाती है. इच्छुक छात्र अमेरिका में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए ऑप्शन देख सकते हैं.

एयरोस्पेस इंजीनियरिंग करवाने वाली यूनिवर्सिटी की लिस्ट

स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी पर्ड्यू यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन-एन आर्बर यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनोइस अर्बना-शैंपेन यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो

ऊपर बताई गईं संस्थानों में से कोई भी एयरोस्पेस इंजीनियर कोर्स के लिए चुन सकते हैं. इस कोर्स को करने के बाद अमेरिका में सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर में नौकरी हासिल कर सकेंगे. एयरोस्पेस इंजीनियर कोर्स करने वालों को करोड़ों रुपये के सालाना पैकेज वाली नौकरी हासिल हो सकती है.

ये भी पढ़ें- UPSC Interview Questions: क्या आप जानते हैं, क्यों होता है गुलाबी रंग महिलाओं और नीला पुरुषों के लिए?