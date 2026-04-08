Scholarship: दिल्ली सरकार की बड़ी सौगात! इन स्टूडेंट्स को मिलेंगे 10000 रुपये; जानिए कैसे और कब?

Delhi Government Scholarship 2026: दिल्ली सरकार द्वारा स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने के इच्छुक उम्मीदवारों को स्कॉलरशिप दी जा रही है जिससे उनकी आर्थिक सहायता हो सके. आइए दिल्ली सरकार की छात्रवृत्ति 2026 के बारे में विस्तार से जानते हैं.
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Delhi Government Scholarship 2026: दिल्लीवासियों के लिए गुड न्यूज है. दरअसल, राज्य सरकार की ओर से स्टूडेंट्स को बड़ी सौगात पेश की गई है. चुनिंदा कैटेगरी के छात्रों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी. ऐसे स्टूडेंट्स जो दिल्ली के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें आर्थिक सहायता के तौर पर शिक्षा प्रदान करने के लिए हजारों रुपये दिए जाएंगे. आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को अच्छी पढ़ाई प्रदान करने के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है. आइए विस्तार से जानते हैं कि किस क्लास और वर्ग के छात्रों को स्कॉलरशिप का फायदा मिल सकेगा? दिल्ली सरकार की स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट्स को क्या करना होगा?
दिल्ली सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) जैसे वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप की शुरुआत की है. आर्थिक रूप से कमजोर बैकग्राउंड स्टूडेंट्स जो अच्छे स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं उन्हें सालाना स्कॉलरशिप का लाभ मिल सकेगा.
दरअसल, दिल्ली में सीएम विद्यार्थी प्रतिभा योजना के तहत कक्षा 9वीं और 10वीं के स्टूडेंट्स को 5000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी. इस स्कीम का लाभ उन स्टूडेंट्स को मिल सकेगा जिनके परिवार की सालाना आय 3 लाख या उससे कम है. कक्षा में अच्छा प्रदर्शन और उपस्थिति पूरी रही है. जबकि, ये ही शर्तें कक्षा 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए भी हैं उन्हें सालाना स्कॉलरशिप के तौर पर 10,000 रुपये राशि दी जाएगी.
ऐसे स्टूडेंट्स जो तकनीकी, व्यावसायिक या उच्च शिक्षा जैसे कोर्स कर चुके हैं वो अपनी योग्यता के आधार पर आवेदन कर सकते हैं. सरकार की ओर से 8,000 से 24,000 रुपये तक सालाना दिए जाएंगे. ये राशि कोर्स और स्तर पर निर्भर है. इसके लिए पिछले साल में न्यूनतम 60% अंक हासिल करने वाले आवेदन कर सकते हैं. योजना के तहत डिग्री कोर्स पूरा करने वालों को डॉ. बी.आर. अंबेडकर राज्य टॉपर पुरस्कार योजना के तहत 25,000 रुपये का राशि पुरस्कार दिया जाएगा.
एससी के स्टूडेंट्स को पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर कोर्स से लेकर पीएचडी तक के लिए स्कॉलरशिप का फायदा दिया जाएगा. सालाना फंडिंग योग्यता और कोर्स के आधार पर होगी. 5 लाख से 20 लाख तक स्कॉलरशिप मिल सकती है. दिल्ली सरकारी की इस स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट्स 30 अप्रैल तक ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल edistrict.delhi.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं. संबंधित डिटेल्स और अन्य अपडेट भी इस वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं.
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