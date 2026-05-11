दिल्ली के छोले भटूरे के तो सब दिवाने, काबुल की वो कौन सी डिश? जिसे देखकर मुंह में आ जाएगा पानी

दिल्ली का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में गरमागरम छोले-भटूरे की खुशबू आ जाती है. सड़क किनारे लगी भीड़, प्लेट में भरे छोले और फूला हुआ भटूरा. ये सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक फीलिंग है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत से बाहर काबुल (अफगानिस्तान) में लोग क्या खाते हैं? वहां भी एक ऐसी डिश है जिसकी खुशबू और स्वाद देखकर लोगों के मुंह में पानी आ जाता है. सोशल मीडिया पर भी काबुल के खाने की तस्वीरें तेजी से वायरल होती हैं. अब सवाल ये है कि आखिर काबुल की वो कौन सी खास डिश है, जो दिल्ली के छोले-भटूरे को टक्कर दे सकती है?

काबुल की सबसे फेमस डिश मानी जाती है 'काबुली पुलाव', जिसे वहां की नेशनल डिश भी कहा जाता है. यह एक तरह का स्पेशल चावल है जिसमें बासमती चावल के साथ मटन, गाजर, किशमिश और कई तरह के मसाले डाले जाते हैं. इसका स्वाद मीठा और नमकीन दोनों का अनोखा मेल होता है. यह डिश खास मौकों और मेहमानों के स्वागत में बनाई जाती है. जैसे दिल्ली का छोला-भटूरा स्ट्रीट फूड का राजा है, वैसे ही काबुली पुलाव अफगानिस्तान की शान माना जाता है. इसे देखकर और इसकी खुशबू से ही लोगों की भूख बढ़ जाती है.

काबुल के स्ट्रीट फूड में और क्या खास है?

काबुल सिर्फ पुलाव के लिए ही नहीं बल्कि अपने स्ट्रीट फूड के लिए भी जाना जाता है. यहां 'मंटू' नाम की डिश बहुत लोकप्रिय है, जो मोमोज जैसी दिखती है लेकिन अंदर मसालेदार मटन भरा होता है. इसके ऊपर दही और स्पेशल सॉस डाला जाता है. इसके अलावा 'बोलानी' नाम की स्टफ्ड रोटी भी काफी पसंद की जाती है. यह आलू, हरी सब्जियों या दाल से भरी होती है और तवे पर बनाई जाती है. इन सभी फूड आइटम्स की खास बात यह है कि ये सस्ते होने के साथ-साथ बेहद स्वादिष्ट भी होते हैं.

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दिल्ली के छोले भटूरे से कैसे अलग है काबुल का खाना?

दिल्ली का छोला-भटूरा तीखा, मसालेदार और ऑयली स्वाद के लिए जाना जाता है, जबकि काबुल का खाना हल्के मसालों और नेचुरल स्वाद पर आधारित होता है. यहां के खाने में जड़ी-बूटियों और सूखे फलों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. छोले-भटूरे जहां एक स्ट्रीट फास्ट फूड है, वहीं काबुली पुलाव और अन्य डिशेज थोड़ी रॉयल और पारंपरिक फील देती हैं. दोनों ही जगहों का खाना अपने-अपने तरीके से लोगों के दिल और पेट को खुश करता है.

क्या काबुल का खाना दिल्ली के छोले भटूरे को टक्कर दे सकता है?

यह सवाल अक्सर लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाता है. स्वाद की तुलना करना मुश्किल है क्योंकि दोनों ही अपने-अपने कल्चर और टेस्ट का हिस्सा हैं. दिल्ली का छोला-भटूरा जहां जल्दी मिलने वाला स्ट्रीट फूड है, वहीं काबुल का खाना थोड़ा पारंपरिक और धीमी प्रक्रिया से बनता है. लेकिन सोशल मीडिया पर काबुल के फूड की तस्वीरें देखकर लोग इसे भी ट्राय करने की इच्छा जरूर रखते हैं. आखिर में कहा जा सकता है कि स्वाद की कोई सीमा नहीं होती, हर देश का खाना अपनी खास पहचान रखता है.