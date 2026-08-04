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Free Coaching: इस राज्य की सरकार ने दी बड़ी सौगात, छात्रों को फ्री में मिलेगी इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग

Free JEE NEET coaching Delhi: दिल्ली सरकार ने उन छात्रों के लिए एक बड़ी घोषणा की है जो इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. सरकार की ओर से नीट और जेईई के कॉचिंग में मुफ्त क्लास लेने का मौका दिया जाएगा. आइए जानते हैं इसका लाभ किन छात्रों को मिल सकता है?

Written BySimran Singh
Published: Aug 04, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 02:54 PM IST
Free Coaching: इस राज्य की सरकार ने दी बड़ी सौगात, छात्रों को फ्री में मिलेगी इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग
Image Credit: jee neet Free coaching

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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