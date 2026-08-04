/Free Coaching: इस राज्य की सरकार ने दी बड़ी सौगात, छात्रों को फ्री में मिलेगी इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग

Free JEE NEET coaching Delhi: देश भर में तरह-तरह की प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है जिसके लिए पहले से ही छात्र तैयारी में जुट जाते हैं. घर से दूर, महंगी-महंगी कॉचिंग क्लासेस लेते हैं. ऐसे में दिल्ली सरकार की ओर से एक पहल की गई. इस नई पहल का मकसद छात्रों को शिक्षा प्रदान करना है. दरअसल, दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि अब कक्षा 12वीं के छात्रों को मुफ्त में इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस जैसे प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक सहयता के तौर पर मुफ्त कोचिंग का लाभ दिया जाएगा.