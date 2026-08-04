/Free Coaching: इस राज्य की सरकार ने दी बड़ी सौगात, छात्रों को फ्री में मिलेगी इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग

Free JEE NEET coaching Delhi: दिल्ली सरकार ने उन छात्रों के लिए एक बड़ी घोषणा की है जो इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. सरकार की ओर से नीट और जेईई के कॉचिंग में मुफ्त क्लास लेने का मौका दिया जाएगा. आइए जानते हैं इसका लाभ किन छात्रों को मिल सकता है?
Free JEE NEET coaching Delhi: देश भर में तरह-तरह की प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है जिसके लिए पहले से ही छात्र तैयारी में जुट जाते हैं. घर से दूर, महंगी-महंगी कॉचिंग क्लासेस लेते हैं. ऐसे में दिल्ली सरकार की ओर से एक पहल की गई. इस नई पहल का मकसद छात्रों को शिक्षा प्रदान करना है. दरअसल, दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि अब कक्षा 12वीं के छात्रों को मुफ्त में इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस जैसे प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक सहयता के तौर पर मुफ्त कोचिंग का लाभ दिया जाएगा.
ऐसे छात्र जो JEE और NEET जैसी प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा मुफ्त आवासीय कोचिंग दी जाएगी. इस पहल के तहत उन छात्रों को मुफ्त कोचिंग की सुविधा मिलेगी जो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे हैं.
कक्षा 12वीं के छात्रों को पुणे स्थित गैर-लाभकारी संस्था दक्षणा फाउंडेशन की एक स्कॉलरशिप के तहत जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं के लिए फ्री कॉचिंग की सुविधा दी जाएगी. इसके बारे में शिक्षा निदेशालय (DoE) द्वारा स्कूलों को एक सर्कुलर जारी किया जाएगा. इसमें कहा गया है कि वो योग्य छात्रों के बीच इसे लेकर जागरूकता फैलाएं.
दक्षणा फाउंडेशन की इस स्कॉलरशिप का फायदा उन 12वीं के छात्रों को मिलेगा जो साइंस स्ट्रीम से हैं और वर्तमान में सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं. इसके अलावा छात्रों का एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये स्कॉलरशिप सिर्फ उन छात्रों के लिए ही है.
जॉइंट दक्षणा सिलेक्शन टेस्ट (JSDT) 2027 के एलिजिबल छात्रों का चयन किया जाएगा. इसके लिए उन्हें दिसंबर 2026 में होने वाली परीक्षा में शामिल होना होगा. इस टेस्ट में जो छात्र सफल होंगे उन्हें मुफ्त में कोचिंग दी जाएगी. चयनित छात्रों को दक्षणा वैली में 1 साल की पूरी तरह से रेसिडेंशियल कोचिंग मिलेगी. ये महाराष्ट्र के पुणे के पास कडूस गांव में स्थित फाउंडेशन के कैंपस की ओर से दी जाएगी.
इस प्रोग्राम के तहत छात्रों को किसी तरह का खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा. ये पूरा कोर्स स्कॉलरशिप के तहत मुफ्त रहेगा. इस स्कॉलरशिप में कोचिंग, हॉस्टल में रहने समेत खाने-पीने का खर्च बिल्कुल फ्री मिलेगा. ऐसे उम्मीदवार जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, कमजोर बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को जेईई और नीट जैसी सबसे कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए पूरी तरह से मुफ्त सुविधा दी जाएगी.