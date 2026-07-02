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Private School Fees: प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर लगेगी लगाम? सरकार का बड़ा कदम, बनेगी कमेटी

Private School Fees: दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर रोक लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. नए आदेश के तहत सभी 1700 से अधिक प्राइवेट स्कूलों में फीस तय करने के लिए समितियां बनाई जाएंगी. सरकार की ओर से तीन शैक्षणिक सत्रों के लिए फीस तय करने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया गया है.

Written BySimran Singh
Published: Jul 02, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 05:01 PM IST
Private School Fees: प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर लगेगी लगाम? सरकार का बड़ा कदम, बनेगी कमेटी
Image Credit: Private School FeesSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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