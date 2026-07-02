/Private School Fees: प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर लगेगी लगाम? सरकार का बड़ा कदम, बनेगी कमेटी

निर्देशों के मुताबिक सभी निजी स्कूलों को 15 जुलाई तक फीस कमेटी का गठन करना होगा. इसके बाद 31 जुलाई 2026 तक उन्हें अगले 3 शैक्षणिक सत्रों (2026-27 से 2028-29) के लिए प्रस्तावित फीस स्ट्रक्चर कमेटी के समक्ष पेश करना होगा. इसके साथ ही स्कूलों को पिछले 3 साल के चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) से प्रमाणित ऑडिटेड वित्तीय दस्तावेज भी जमा करने होंगे. इन दस्तावेजों की जांच के बाद कमेटी प्रस्तावित फीस को मंजूरी देगी. अगर प्रस्तावित फीस में कोई अनियमितता पाई जाती है या बदलाव की जरूरत महसूस होती है, तो कमिटी उसमें संशोधन का सुझाव दे सकेगी.