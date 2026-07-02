/Private School Fees: प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर लगेगी लगाम? सरकार का बड़ा कदम, बनेगी कमेटी

Private School Fees Rules: प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा है. स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली की शिक्षा निदेशक वेदिता रेड्डी ने बड़ा कदम उठाया है. 'दिल्ली स्कूल एजुकेशन- ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस 2025' के तहत अब सभी निजी स्कूलों में फीस रेगुलेशन कमिटी का गठन अनिवार्य होगा, जो स्कूल फीस तय करेगी. इस कमेटी में स्कूल मैनेजमेंट का एक प्रतिनिधि अध्यक्ष होगा, जबकि स्कूल का प्रिंसिपल सचिव (सेक्रेटरी) की भूमिका निभाएगा.
इसके अलावा इस कमेटी में ड्रॉ के जरिए चुने गए 3 शिक्षक और 5 अभिभावक भी सदस्य होंगे. शिक्षा निदेशालय द्वारा नामित एक अधिकारी ऑब्जर्वर के रूप में पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगा. पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कमिटी गठन की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अनिवार्य होगी.
निर्देशों के मुताबिक सभी निजी स्कूलों को 15 जुलाई तक फीस कमेटी का गठन करना होगा. इसके बाद 31 जुलाई 2026 तक उन्हें अगले 3 शैक्षणिक सत्रों (2026-27 से 2028-29) के लिए प्रस्तावित फीस स्ट्रक्चर कमेटी के समक्ष पेश करना होगा. इसके साथ ही स्कूलों को पिछले 3 साल के चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) से प्रमाणित ऑडिटेड वित्तीय दस्तावेज भी जमा करने होंगे. इन दस्तावेजों की जांच के बाद कमेटी प्रस्तावित फीस को मंजूरी देगी. अगर प्रस्तावित फीस में कोई अनियमितता पाई जाती है या बदलाव की जरूरत महसूस होती है, तो कमिटी उसमें संशोधन का सुझाव दे सकेगी.
शिक्षा निदेशालय ने 28 फरवरी 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि जब तक नई फीस को मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक निजी स्कूल सिर्फ 2025-26 सत्र के बराबर ही फीस वसूल सकेंगे. अगर किसी स्कूल ने इससे ज्यादा फीस वसूली है, तो उसे अतिरिक्त राशि अभिभावकों को लौटानी होगी या आगामी फीस में एडजस्ट करना होगा.
निदेशालय की ओर से ये चेतावनी दी है कि नए नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसमें आर्थिक जुर्माना, स्कूल की मान्यता निलंबित करना या उसे रद्द करना जैसी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है.
हाई कोर्ट ने न तो नए एक्ट पर और न ही फीस कमेटी के गठन पर कोई रोक लगाई है. कोर्ट ने सिर्फ फीस तय करने में आने वाली व्यावहारिक दिक्कतों को दूर करने के निर्देश दिए थे. साथ ही यह कहा था कि जब तक नई कमेटी फीस पर फैसला नहीं ले लेती, तब तक स्कूल फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकते.
इस आदेश के तहत अब सभी स्कूलों को अपने स्तर पर फीस रेगुलेशन कमेटी बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जो अगले तीन शैक्षणिक सत्रों के लिए फीस तय करेगी. कमेटी के गठन पर कोई रोक नहीं है.