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Delhi School Result 2026: दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट किसी भी वक्त; edudel.nic.in पर नजर बनाए रखें छात्र, देखें डिटेल

Delhi School Result 2026: दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा कक्षा 9 और 11 के वार्षिक परिणाम आज या अप्रैल के शुरुआती दिनों में जारी किए जा सकते हैं. छात्र अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर स्टूडेंट आईडी के जरिए चेक कर सकेंगे और असफल छात्रों को सप्लीमेंट्री परीक्षा का मौका भी दिया जाएगा.

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 30, 2026, 01:00 PM IST
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Delhi School Result 2026: दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट किसी भी वक्त; edudel.nic.in पर नजर बनाए रखें छात्र, देखें डिटेल

Delhi School Result 2026: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है. कक्षा 9 और 11 के वार्षिक परीक्षा परिणाम जल्द जारी किए जा सकते हैं. शिक्षा निदेशालय की ओर से रिजल्ट को लेकर तैयारी लगभग पूरी मानी जा रही है. कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि नतीजे आज जारी हो सकते हैं. हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. ऐसे में छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जा रही है कि वे सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट से ही जानकारी लें.

रिपोर्ट्स के अनुसार, अगर आज रिजल्ट जारी नहीं होता है तो अप्रैल 2026 में किसी भी समय परिणाम घोषित किया जा सकता है. छात्र जैसे ही रिजल्ट जारी होगा, उसे आसानी से ऑनलाइन चेक कर पाएंगे. इसके लिए उन्हें शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर जाना होगा. वेबसाइट पर रिजल्ट लिंक एक्टिव होते ही छात्र अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

फेल होने वाले छात्र को मिलेगा मौका 

जो छात्र इस परीक्षा में पास होंगे, उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा. यानी कक्षा 9 के छात्र कक्षा 10 में और कक्षा 11 के छात्र कक्षा 12 में पहुंच जाएंगे. वहीं जो छात्र पास नहीं हो पाएंगे, उनके लिए भी मौका रहेगा. ऐसे छात्रों को सप्लीमेंट्री या इम्प्रूवमेंट परीक्षा देने का अवसर मिलेगा. इससे वे अपने अंकों में सुधार कर सकते हैं और अगली कक्षा में जाने का मौका पा सकते हैं.

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क्या है रिजल्ट चेक करने का तरीका?

रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया बहुत आसान है. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर जाएं. होमपेज पर What’s New सेक्शन में Results 2025-26 के लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद अपनी कक्षा, स्टूडेंट आईडी, सेक्शन और जन्मतिथि दर्ज करें. फिर सबमिट बटन दबाएं. कुछ ही सेकंड में आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें.

सभी जानकारी ध्यान से देखें

छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट देखने के बाद सभी जानकारी ध्यान से जांच लें. अगर किसी तरह की गलती नजर आती है, तो तुरंत स्कूल प्रशासन से संपर्क करें. ऑनलाइन मार्कशीट के अलावा, स्कूल की ओर से बाद में फिजिकल रिपोर्ट कार्ड भी दिया जाएगा. इसमें छात्रों के विस्तृत अंक और प्रदर्शन की पूरी जानकारी होगी.

ये भी पढ़ें- BSEB 10th Board Result 2026: बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट कब होगा @biharboardonline.bihar.gov.in पर घोषित?

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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