/दिल्ली के सरकारी स्कूलों की 5 छात्राओं ने रचा इतिहास, 400 से ज्यादा को पछाड़ा; अब US में लेंगी स्पेस साइंस की ट्रेनिंग

Delhi Government Schools: दिल्ली के सरकारी स्कूलों की शिक्षा क्रांति ने एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर छू लिया है. दिल्ली के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की पांच होनहार छात्राओं ने अपनी मेधा और वैज्ञानिक सोच के दम पर एक बेहद कठिन और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में सफलता हासिल की है. इन छात्राओं का चयन अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध 'यूएस स्पेस एंड रॉकेट सेंटर' में होने वाली 'स्पेस साइंस वर्कशॉप' के लिए किया गया है.
11 जून, शनिवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इन चयनित छात्राओं से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें अमेरिका यात्रा के हवाई टिकट सौंपे. मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि को दिल्ली की शिक्षा सिस्टम और महिला सशक्तिकरण के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण बताया.
इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम के लिए पूरी दिल्ली के सरकारी स्कूलों से 400 से ज्यादा प्रतिभावान छात्र-छात्राओं ने आवेदन किया था. पहला चरण (STEM असेसमेंट) का रहा जिसमें बच्चों की वैज्ञानिक समझ, तार्किक क्षमता और उनके 'स्टेटमेंट ऑफ पर्पस' (SOP) का कड़ा मूल्यांकन किया गया, जिसमें से 130 छात्र शॉर्टलिस्ट हुए।
दूसरा चरण प्रोजेक्ट मेकिंग का रहा जिसमें 130 बच्चों को एक क्षेत्रीय कार्यशाला में शामिल किया गया, जहां उन्हें खुद हाथ से वर्किंग साइंस प्रोजेक्ट्स बनाने थे. तीसरे और अंतिम चयन प्रक्रिया में विशेषज्ञों की एक टीम ने इन प्रोजेक्ट्स की जांच की और टॉप 5 सबसे बेहतरीन और इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बनाने वाली छात्राओं को अमेरिका जाने के लिए चुना.
ये स्पेशल अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम इस साल अक्टूबर-नवंबर 2026 में आयोजित होने जा रहा है. एक सप्ताह तक चलने वाले इस शिविर में छात्राओं को निम्नलिखित क्षेत्रों का प्रैक्टिकल अनुभव मिलेगा.
स्पेस साइंस और रॉकेट टेक्नोलॉजी: छात्राएं अंतरिक्ष विज्ञान के बुनियादी सिद्धांतों और रॉकेट बनाने की तकनीकों को करीब से समझेंगी.
STEM एजुकेशन: विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित से जुड़े आधुनिक और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा.
अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर: दुनिया भर के विशेषज्ञों और अत्याधुनिक लैब के बीच रहकर काम करने से इन छात्राओं का आत्मविश्वास वैश्विक स्तर का होगा.
ये कार्यक्रम दिल्ली सरकार और हनीवेल टेक्नोलॉजीज के सहयोग से 'सक्षम' पहल के तहत संचालित किया जा रहा है. इसका उद्देश्य सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, विशेष रूप से छात्राओं, में STEM शिक्षा को बढ़ावा देना और उन्हें विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है. फिलहाल, ये पहल दिल्ली के 12 स्कूलों में लागू है और साल 2029 तक इसके माध्यम से करीब 12 हजार छात्रों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है. दिल्ली के अलावा पुणे, बेंगलुरु और गुरुग्राम में भी इस कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है.