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दिल्ली के सरकारी स्कूलों की 5 छात्राओं ने रचा इतिहास, 400 से ज्यादा को पछाड़ा; अब US में लेंगी स्पेस साइंस की ट्रेनिंग

Government School Girls Selection for US: दिल्ली के सरकारी स्कूलों से 5 छात्राओं का चयन अमेरिका में आयोजित होने वाली स्पेस साइंस वर्कशॉप के लिए किया जाएगा. ये प्रोग्राम कब शुरू होगा और अमेरिका में भारतीय स्कूल की ये छात्राएं क्या-क्या सीखेंगी? आइए सब कुछ जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 11, 2026, 12:24 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 12:26 PM IST
दिल्ली के सरकारी स्कूलों की 5 छात्राओं ने रचा इतिहास, 400 से ज्यादा को पछाड़ा; अब US में लेंगी स्पेस साइंस की ट्रेनिंग
Image Credit: Government School 5 Girls Selection for US Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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