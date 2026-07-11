/दिल्ली के सरकारी स्कूलों की 5 छात्राओं ने रचा इतिहास, 400 से ज्यादा को पछाड़ा; अब US में लेंगी स्पेस साइंस की ट्रेनिंग

ये कार्यक्रम दिल्ली सरकार और हनीवेल टेक्नोलॉजीज के सहयोग से 'सक्षम' पहल के तहत संचालित किया जा रहा है. इसका उद्देश्य सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, विशेष रूप से छात्राओं, में STEM शिक्षा को बढ़ावा देना और उन्हें विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है. फिलहाल, ये पहल दिल्ली के 12 स्कूलों में लागू है और साल 2029 तक इसके माध्यम से करीब 12 हजार छात्रों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है. दिल्ली के अलावा पुणे, बेंगलुरु और गुरुग्राम में भी इस कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है.