सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा 2023 को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, दिल्ली HC ने कहा 'प्रतियोगी परीक्षाओं में कोर्ट की भूमिका सीमित'

Civil Services Prelims Exam 2023: दिल्ली हाई कोर्ट ने सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा 2023 खासकर CSAT (पेपर-2) को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए उसे खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा 'प्रतियोगी परीक्षाओं में न्यायिक समीक्षा की सीमाएं बेहद सीमित होती हैं'. इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने फैसला सुनाया और सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा 2023 में असफल हुए उम्मीदवार द्वारा दायर की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया. जिसमें छात्रों ने यह आरोप लगाया था सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा 2023 के सीमैट पेपर-2 में पूछे गए कुछ सवाल निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर के थे.

इस मामले पर, पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवालों की प्रकृति और स्तर तय करना विषय विशेषज्ञों का कार्यक्षेत्र है. इस मामले में अदालतों के पास हस्तक्षेप करने की कोई खास संस्थागत क्षमता नहीं है.

क्यों दायर की गई थी याचिका?

सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा 2023 के असफल उम्मीदवारों ने दायर याचिका में यह दर्ज किया था कि सीसैट पेपर-2 में लगभग 11 सवाल ऐसे थे, जो कक्षा 11वीं और 12वीं की राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) सिलेबस से पूछे गए थे. जबकि, परीक्षा नियमों और पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर में सवाल कक्षा 10वीं के स्तर तक ही सीमित रहना चाहिए था. इसी आधार पर उम्मीदवारों ने संशोधित मेरिट लिस्ट, नई मेंस परीक्षा का आयोजन या वैकल्पिक रूप में अतिरिक्त प्रयास और अधिकतम आयु सीमा में छूट दी मांग की गई थी.

जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) ने भी छात्रों द्वारा दायर की गई याचिकाओं और दलीलों को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उम्मीदवारों ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया, जिसे अब वहां से भी खारिज कर दिया गया है और छात्रों के हाथ निराशा लगी है.

वहीं, पीठ ने फैसला सुनाते हुए यह भी कहा कि सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा 2023 के परिणा के बाद उम्मीदवारों की दर्ज की गई आपत्ति को मद्देनजर रखते हुए, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से एक विशेष समिति गठित की गई थी, जिसने भी जांच के बाद स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकाला कि सभी विवादित सवाल पाठ्यक्रम के भीतर से ही पूछे गए थे.

