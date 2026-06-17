नीट-यूजी 2026 री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी बैन का मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है. केंद्र सरकार ने परीक्षा में पेपर लीक, फर्जी संदेशों और कथित नकल नेटवर्क पर रोक लगाने के लिए टेलीग्राम की सेवाओं पर 22 जून तक अस्थायी प्रतिबंध लगाया था. इसी फैसले को चुनौती देते हुए टेलीग्राम ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बुधवार को हुई सुनवाई में अदालत ने केंद्र सरकार से इस फैसले पर जवाब मांगा. कोर्ट में हुई बहस के दौरान सरकार और टेलीग्राम दोनों ने अपने-अपने पक्ष रखे. अब इस मामले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि इसका असर लाखों छात्रों और करोड़ों ऐप यूजर्स पर पड़ सकता है.
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अनुरोध किया कि मामले की सुनवाई अगले दिन तक स्थगित कर दी जाए ताकि सरकार अपना विस्तृत जवाब दाखिल कर सके. उन्होंने कहा कि सरकार सुबह 8 बजे तक अपना पक्ष रिकॉर्ड पर रख देगी. मेहता ने अदालत को बताया कि टेलीग्राम से कई बार अपने सिस्टम को मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए कहा गया था, लेकिन स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ. उनके मुताबिक पेपर लीक और फर्जी सामग्री से जुड़े कई संदिग्ध चैनलों को ब्लॉक किए जाने के बाद भी वे नए नामों से दोबारा सक्रिय हो जाते हैं. सरकार का कहना है कि परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए यह कदम उठाना जरूरी था.
टेलीग्राम की ओर से पेश वकील ने केंद्र सरकार के आदेश को नियमों के खिलाफ बताया. उनका कहना था कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत जारी किया गया प्रतिबंध पर्याप्त विचार-विमर्श के बिना लागू किया गया. टेलीग्राम ने अदालत में कहा कि सरकार जिन चैनलों और ग्रुप्स को लेकर चिंतित थी, उनके खिलाफ कंपनी पहले ही कार्रवाई कर चुकी थी. कंपनी का दावा है कि प्रतिबंध आदेश में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है कि टेलीग्राम ने पहले क्या-क्या कदम उठाए थे. आदेश में केवल NTA की शिकायतों का जिक्र किया गया है. टेलीग्राम का तर्क है कि पूरे प्लेटफॉर्म पर रोक लगाने के बजाय लक्षित कार्रवाई अधिक उचित और प्रभावी होती.
मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से एक दिन का समय मांगते हुए कहा कि सरकार विस्तार से बताएगी कि ऐसे आदेश की जरूरत क्यों पड़ी. उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि प्रतिबंध के पीछे ठोस कारण और सुरक्षा संबंधी चिंताएं मौजूद हैं. दूसरी ओर, टेलीग्राम का कहना है कि उसने जांच एजेंसियों के साथ सहयोग किया है और संदिग्ध चैनलों पर कार्रवाई भी की है. फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई में दोनों पक्षों के तर्कों पर विस्तार से विचार किया जाएगा. यह फैसला आने वाले समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, परीक्षा सुरक्षा और ऑनलाइन अभिव्यक्ति से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों को भी प्रभावित कर सकता है.