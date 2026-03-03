UGC NET में गड़बड़? Delhi High Court का NTA को झटका, इतिहास के पेपर की Answer Key के लिए बनाएं एक्सपर्ट कमेटी

Delhi High Court ने 19 फरवरी को NTA को 4 हफ्ते का समय दिया है. कोर्ट ने कहा कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए जो सभी शिकायतों को ध्यान से देखे. कमेटी छात्रों की बात सुने और फिर जल्द फैसला दे सके. UGC NET परीक्षा के इतिहास पेपर को लेकर छात्रों ने कई सवाल उठाए थे. उनका कहना है कि कई सवाल और उनके जवाब गलत थे. इस मामले को लेकर कोर्ट में याचिका भी दाखिल हुई थी जिसके बाद अब जांच के आदेश दिए गए हैं.

क्या है पूरा मामला

UGC NET की परीक्षा 31 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 के बीच कराई गई थी. 14 जनवरी को इसका प्रोविजनल आंसर की जारी हुआ और 4 फरवरी को रिजल्ट आया. यह परीक्षा JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए होती है. इतिहास विषय के करीब 60777 छात्रों ने परीक्षा दी थी. इनमें से कई छात्रों ने दावा किया कि 9 सवाल और 2 अनुवाद गलत थे लेकिन फाइनल आंसर की में कोई बदलाव नहीं किया गया.

कैसे शुरू हुआ विवाद

इस मामले की शुरुआत छात्र कार्तिकेय काहोल की याचिका से हुई. उन्होंने 4 सवालों पर आपत्ति जताई थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने देखा कि एक सवाल में दो ऑप्शन एक जैसे थे, फिर भी NTA ने सिर्फ एक को सही माना. इस पर कोर्ट ने छात्र को 2 नंबर देने का आदेश दिया.

छात्रों की क्या है शिकायत

कई छात्रों का कहना है कि उनकी मेहनत पर असर पड़ा है. कुछ छात्रों ने बताया कि वे सिर्फ 1 या 2 नंबर से JRF या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से रह गए. एक छात्र मिहिर बायेन ने कहा कि उन्होंने 9 गलतियां पकड़ी थीं, लेकिन उनकी आपत्तियां मान्य नहीं की गईं. वहीं अभिषेक यादव और अन्य छात्रों ने भी कई सवालों में गलती होने की बात बताई.

फीस और पारदर्शिता पर सवाल

छात्रों ने यह भी कहा कि हर सवाल पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 200 रुपये फीस ली गई, जो वापस नहीं होती है. कुछ छात्रों का आरोप है कि यह साफ नहीं बताया गया कि एक्सपर्ट्स ने उनकी आपत्तियों को कैसे जांचा. इसलिए यह बात छात्रों को समझ नहीं आई.

शिक्षकों की भी अलग राय

कुछ कोचिंग टीचर्स का कहना है कि पेपर में 9 गलतियां और 2 अनुवाद की गलती थी. लेकिन कुछ सफल छात्रों ने इसे बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया मामला कहा है. उनका कहना है कि सिर्फ 2-3 सवाल ही गलत हो सकते हैं.

बता दें इन सब चीजों के होने के बाद अब National Testing Agency को एक्सपर्ट कमेटी बनानी होगी जो सभी मामलों की जांच करेगी. अगर जांच में गलतियां साबित होती हैं, तो छात्रों के नंबर बदल सकते हैं. इस फैसले के बाद अब हजारों छात्र इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उन्हें न्याय मिलेगा?

