Advertisement
trendingNow13128544
Hindi Newsशिक्षाUGC NET में गड़बड़? Delhi High Court का NTA को झटका, इतिहास के पेपर की Answer Key के लिए बनाएं एक्सपर्ट कमेटी

UGC NET में गड़बड़? Delhi High Court का NTA को झटका, इतिहास के पेपर की Answer Key के लिए बनाएं एक्सपर्ट कमेटी

Delhi High Court ने National Testing Agency (NTA) को बड़ा निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि UGC NET 2025 के इतिहास पेपर में बताई गई गलतियों की जांच के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए. साथ ही अब हजारों छात्र इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या उनके नंबर बदलेंगे या नहीं.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Mar 03, 2026, 09:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UGC NET में गड़बड़? Delhi High Court का NTA को झटका, इतिहास के पेपर की Answer Key के लिए बनाएं एक्सपर्ट कमेटी

Delhi High Court ने 19 फरवरी को NTA को 4 हफ्ते का समय दिया है. कोर्ट ने कहा कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए जो सभी शिकायतों को ध्यान से देखे. कमेटी छात्रों की बात सुने और फिर जल्द फैसला दे सके. UGC NET परीक्षा के इतिहास पेपर को लेकर छात्रों ने कई सवाल उठाए थे. उनका कहना है कि कई सवाल और उनके जवाब गलत थे. इस मामले को लेकर कोर्ट में याचिका भी दाखिल हुई थी जिसके बाद अब जांच के आदेश दिए गए हैं.

क्या है पूरा मामला
UGC NET की परीक्षा 31 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 के बीच कराई गई थी. 14 जनवरी को इसका प्रोविजनल आंसर की जारी हुआ और 4 फरवरी को रिजल्ट आया. यह परीक्षा JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए होती है. इतिहास विषय के करीब 60777 छात्रों ने परीक्षा दी थी. इनमें से कई छात्रों ने दावा किया कि 9 सवाल और 2 अनुवाद गलत थे लेकिन फाइनल आंसर की में कोई बदलाव नहीं किया गया.

कैसे शुरू हुआ विवाद
इस मामले की शुरुआत छात्र कार्तिकेय काहोल की याचिका से हुई. उन्होंने 4 सवालों पर आपत्ति जताई थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने देखा कि एक सवाल में दो ऑप्शन एक जैसे थे, फिर भी NTA ने सिर्फ एक को सही माना. इस पर कोर्ट ने छात्र को 2 नंबर देने का आदेश दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

छात्रों की क्या है शिकायत
कई छात्रों का कहना है कि उनकी मेहनत पर असर पड़ा है. कुछ छात्रों ने बताया कि वे सिर्फ 1 या 2 नंबर से JRF या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से रह गए. एक छात्र मिहिर बायेन ने कहा कि उन्होंने 9 गलतियां पकड़ी थीं, लेकिन उनकी आपत्तियां मान्य नहीं की गईं. वहीं अभिषेक यादव और अन्य छात्रों ने भी कई सवालों में गलती होने की बात बताई.

फीस और पारदर्शिता पर सवाल
छात्रों ने यह भी कहा कि हर सवाल पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 200 रुपये फीस ली गई, जो वापस नहीं होती है. कुछ छात्रों का आरोप है कि यह साफ नहीं बताया गया कि एक्सपर्ट्स ने उनकी आपत्तियों को कैसे जांचा. इसलिए यह बात छात्रों को समझ नहीं आई. 

शिक्षकों की भी अलग राय
कुछ कोचिंग टीचर्स का कहना है कि पेपर में 9 गलतियां और 2 अनुवाद की गलती थी. लेकिन कुछ सफल छात्रों ने इसे बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया मामला कहा है. उनका कहना है कि सिर्फ 2-3 सवाल ही गलत हो सकते हैं.

बता दें इन सब चीजों के होने के बाद अब National Testing Agency को एक्सपर्ट कमेटी बनानी होगी जो सभी मामलों की जांच करेगी. अगर जांच में गलतियां साबित होती हैं, तो छात्रों के नंबर बदल सकते हैं. इस फैसले के बाद अब हजारों छात्र इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उन्हें न्याय मिलेगा?

यह भी पढ़ें: मिडिल ईस्ट में टेंशन हाई, गल्फ में बोर्ड एग्जाम हुए Postponed! CBSE के बाद अब केरल बोर्ड ने भी टाली परीक्षाएं

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

UGC NET 2025

Trending news

मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
Iran-Israel War
मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
PM Modi
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
Kashmir protests
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
Punjab War On Drugs
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
Punajb news
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह
West Bengal
'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह
भारत-कनाडा ने कर लिए 24 बड़े समझौते, कार्नी की यात्रा से इंडिया को क्या-क्या मिला?
India and Canada Relation
भारत-कनाडा ने कर लिए 24 बड़े समझौते, कार्नी की यात्रा से इंडिया को क्या-क्या मिला?
खबर आए 24 घंटे से ज्यादा हो गए... भारत ने खामेनेई की मौत की निंदा क्यों नहीं की?
Ali Khamenei
खबर आए 24 घंटे से ज्यादा हो गए... भारत ने खामेनेई की मौत की निंदा क्यों नहीं की?
महिला के साथ वीडियो वायरल होने पर बवाल, बुरे फंसे नेताजी; कुर्सी पर भी लटकी तलवार
BR Naidu
महिला के साथ वीडियो वायरल होने पर बवाल, बुरे फंसे नेताजी; कुर्सी पर भी लटकी तलवार
डायलॉग और डिप्लोमेसी ही समाधान... मिडिल ईस्ट की जंग पर आया PM मोदी का बयान
PM Modi
डायलॉग और डिप्लोमेसी ही समाधान... मिडिल ईस्ट की जंग पर आया PM मोदी का बयान