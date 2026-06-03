Malviya Nagar Fire: दिल्ली होटल अग्निकांड... फायर एनओसी लेना क्यों जरूरी, नहीं लिया तो क्या होता है?

Delhi Malviya Nagar Fire: दिल्ली के मालवीय नगर से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है, जहां एक होटल में आग लगने से कई लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग घायल हो गए. जानकारी के अनुसार, मालवीय नगर स्थित होटल 'फ्लॉरिस स्टे' में 3 जून, बुधवार की सुबह भीषण आग लग गई, जिसमें कई लोगों की जान जाने की आशंका जताई जा रही है. इस अग्निकांड में अब तक करीब 21 लोगों की मौत होने की बात सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि जिस होटल में आग लगी, वो नियमों के उल्लंघन करने के कारण विवादों में घिर गया है और होटल के मालिक को गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है. आरोप है कि इस होटल में केवल 6 कमरे बनाने की अनुमति थी, लेकिन 20 कमरे बने हुए हैं. इसके अलावा ये भी सामने आया है कि होटल के पास फायर एनओसी (Fire NOC) भी नहीं थी, जो एक गंभीर लापरवाही को दर्शाता है.

कुछ समय पहले ही दिल्ली सरकार ने आग से सुरक्षा और फायर एनओसी से जुड़े नियमों को और सख्त किया था. क्या आप जानते हैं कि फायर एनओसी क्या होती है, किन जगहों के लिए ये जरूरी है और इसे लेना क्यों अनिवार्य है? आइए इससे जुड़े कानूनी नियमों को समझते हैं.

फायर एनओसी क्या होती है?

फायर विभाग की ओर से फायर एनओसी (Fire No Objection Certificate) दिया जाता है जो कि एक सरकारी प्रमाण पत्र होता है. इसका मतलब होता है कि कोई इमारत आग से सुरक्षा के तय मानकों के अनुसार सुरक्षित है. फायर एनओसी ये बताती है कि बिल्डिंग में आग लगने पर लोगों को बचाने की सही व्यवस्था है, आग बुझाने के उपकरण सही लगे हुए हैं और बाहर निकलने के रास्ते सुरक्षित हैं.

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फायर NOC क्यों जरूरी है?

फायर एनओसी हर किसी के लिए जरूरी नहीं होती, लेकिन कुछ इमारतों और संस्थानों के लिए इसे नियमों के अनुसार लेना अनिवार्य होता है. फायर एनओसी ये सुनिश्चित करती है कि कोई इमारत आग से सुरक्षा के तय मानकों के अनुसार बनी हुई है और उसमें आग लगने की स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है.

एनओसी देने पहले फायर विभाग करता है चेकिंग

फायर एनओसी जारी करने से पहले फायर विभाग ये जांच करता है कि संबंधित स्थान पर आवश्यक सुरक्षा इंतजाम मौजूद हैं या नहीं. इसमें मुख्य रूप से फायर एक्सटिंग्विशर (आग बुझाने वाले सिलेंडर), फायर अलार्म सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट और सुरक्षित सीढ़ियां, फायर सेफ्टी सिस्टम के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था शामिल होते हैं.

फायर NOC न लेने पर कितना जुर्माना?

दिल्ली में फायर NOC से जुड़े नियम दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2007 और दिल्ली अग्निशमन सेवा नियम, 2010 के तहत आते हैं. अगर नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो इस पर सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है. उल्लंघन करने पर सामान्य जुर्माना अधिकतम 50,000 रुपये तक है. जबकि, जेल की सजा 6 महीने तक की हो सकती है. नियम का उल्लंघन जारी रहता है तो हर दिन के हिसाब से 3,000 तक अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा गंभीर मामलों में फायर विभाग की ओर से बिल्डिंग को सील भी कर दिया जा सकता है.

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