Delhi Police AWO/TPO Answer Key 2026 OUT: SSC ने ssc.gov.in पर अपलोड की हेड कांस्टेबल आंसर-की, ऐसे करें डाउनलोड

SSC Delhi Police HC (AWO/TPO) Answer Key 2026 OUT: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने आज 5 फरवरी, 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल {असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर (AWO)/टेली-प्रिंटर ऑपरेटर (TPO)} परीक्षा 2026 की टेंटेटिव आंसर-की जारी कर दी है. ऐसे में जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे और प्रोविजनल आंसर-की जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल पोर्टल पर जाने के बाद अंतिम उत्तर कुंजी चेक करने के साथ उसे डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, कैंडिडेट्स को आंसर-की डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा.

कब हुई थी परीक्षा?

एसएससी की ओर से दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल {असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर (AWO)/टेली-प्रिंटर ऑपरेटर (TPO)} परीक्षा 15 जनवरी, 2026 से 22 जनवरी, 2026 के बीच देशभर के निर्धारित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. परीक्षा ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन (CBE) मोड में आयोजित की गई थी. वहीं, आयोग ने संभावित उत्तर कुंजी के साथ क्वेश्चन पेपर और रिस्पांस शीट भी जारी कर दी है.

कितने पदों पर होगी भर्ती?

एसएससी की ओर से इस भर्ती परीक्षा का आयोजन रिक्त 552 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए किया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा 2023 को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, दिल्ली HC ने कहा 'प्रतियोगी परीक्षाओं में कोर्ट की भूमिका सीमित

यदि, अगर कोई उम्मीदवार आंसर-की से असंतुष्ट हैं, तो वो 5 फरवरी, 2026 के शाम 6:00 बजे से 7 फरवरी, 2026 के शाम 6:00 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए कैंडिडेट को प्रत्येक प्रश्न/उत्तर के लिए 50 रुपये का आवेदन शुल्क जमा करना होगा. वहीं, आयोग ने स्पष्ट किया कि वे 7 फरवरी, 2026 को शाम 6:00 बजे के बाद प्राप्त आपत्तियों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा. इसके अलावा किसी अन्य माध्यम से जमा की गई आपत्तियों पर भी विचार नहीं किया जाएगा.

ऐसे डाउनलोड करें आंसर-की:

दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO/TPO आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद 'Head Constable {Assistant Wireless Operator (AWO)/Tele-Printer Operator (TPO)} in Delhi Police Examination, 2025: Uploading of Tentative Answer Keys along with Question Paper(s) cum Response Sheet(s) – regarding' लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

फिर आंसर-की पीडीएफ फॉर्मेट में आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

आंसर-की को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए आंसर-की का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

जानकारी के लिए बता दें, निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी उम्मीदवार को टेंटेटिव उत्तर कुंजी/रिस्पांस शीट उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे. भविष्य में किसी भी परिस्थिति में टेंटेटिव उत्तर कुंजी/रिस्पांस शीट उपलब्ध कराने के लिए किसी भी व्यक्तिगत अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: Delhi Police AWO/TPO Answer Key 2026 OUT: SSC ने ssc.gov.in पर अपलोड की हेड कांस्टेबल आंसर-की, ऐसे करें डाउनलोड