Advertisement
trendingNow12996808
Hindi Newsशिक्षा

Delhi Schools: दिल्ली में कल स्कूल खुलेंगे या बंद रहेंगे? धमाके के बाद जानिए क्या है अपडेट

Delhi School News: दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास कार में हुए जोरदार विस्फोट के बाद राजधानी हाई अलर्ट पर है. ऐसे में स्कूली बच्चों समेत पेरेंट्स के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कल मंगलवार, 11 नवंबर, 2025 को दिल्ली एनसीआर के स्कूल खुलेंगे या बंद रहेंगे? आइए आपको बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 10, 2025, 11:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Delhi Schools: दिल्ली में कल स्कूल खुलेंगे या बंद रहेंगे? धमाके के बाद जानिए क्या है अपडेट

Is Delhi Schools Closed Tomorrow: दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास आज सोमवार शाम  एक हुंडई i20 कार में जोरदार विस्फोट हुआ है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई है और दर्जनों लोग घायल हो गए हैं. इसी स्थिति को देखते हुए दिल्ली हाई अलर्ट मोड में है. जांच एजेंसियां घटनास्थल पर पहुंच मामले की जांच में जुटी है. ऐसे में अब स्कूली छात्रों और उनके पेरेंट्स के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या कल यानी मंगलवार 11 नवंबर, 2025 को दिल्ली एनसीआर की स्कूल खुलेगी या बंद रहेंगी? इस बात को लेकर छात्र समेत उनके माता-पिता के मनों में चिंता सता रही हैं. हालांकि, घटना के बाद फिलहाल, सरकार ने स्कूलों को बंद करने का आदेश नहीं दिया है. सरकार की ओर से अभी तक दिल्ली के स्कूलों को बंद करने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

delhi schools news

Trending news

फरीदाबाद, गुजरात और हैदराबाद, इन कड़ियों को जोड़कर पता सकता है दिल्ली धमाके का लिंक
Delhi Car Blast
फरीदाबाद, गुजरात और हैदराबाद, इन कड़ियों को जोड़कर पता सकता है दिल्ली धमाके का लिंक
दिल्ली धमाके के बाद पूरे देश में अलर्ट, कश्मीर से केरल तक सुरक्षाबलों की गश्त बढ़ी
Delhi blast
दिल्ली धमाके के बाद पूरे देश में अलर्ट, कश्मीर से केरल तक सुरक्षाबलों की गश्त बढ़ी
सलमान, नदीम और i20 कार... दिल्ली धमाके की तफ्तीश कर रही टीम को मिला बड़ा क्लू
Delhi blast
सलमान, नदीम और i20 कार... दिल्ली धमाके की तफ्तीश कर रही टीम को मिला बड़ा क्लू
मोहम्मद सलमान की गाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, कई ब्लास्ट, लाल किला धमाके की 10 बड़ी बातें
red fort blast
मोहम्मद सलमान की गाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, कई ब्लास्ट, लाल किला धमाके की 10 बड़ी बातें
न धमाके वाली जगह पर गड्ढा, ना मरने वालों के शरीर में मिलीं कीलें; ये कैसा ब्लास्ट?
Delhi blast
न धमाके वाली जगह पर गड्ढा, ना मरने वालों के शरीर में मिलीं कीलें; ये कैसा ब्लास्ट?
I-20 कार में हुआ था धमाका, हर एंगल की हो रही जांच: गृहमंत्री अमित शाह ने दिया अपडेट
Delhi
I-20 कार में हुआ था धमाका, हर एंगल की हो रही जांच: गृहमंत्री अमित शाह ने दिया अपडेट
लाल किले पर कार की हुई धीमी रफ्तार, हो गया ब्लास्ट, पुलिस बोली-ये हमले का नया पैटर्न
red fort blast
लाल किले पर कार की हुई धीमी रफ्तार, हो गया ब्लास्ट, पुलिस बोली-ये हमले का नया पैटर्न
Delhi Blast: मेट्रो स्टेशन का गेट भी धमाके में उड़ा, सारे शीशे हुए चकनाचूर; NIA जांच
Delhi blast
Delhi Blast: मेट्रो स्टेशन का गेट भी धमाके में उड़ा, सारे शीशे हुए चकनाचूर; NIA जांच
फरीदाबाद से दिल्ली में धमाके वाली जगह 30 KM दूर, ब्लास्ट का आतंकी कनेक्शन तो नहीं?
lal qila blast
फरीदाबाद से दिल्ली में धमाके वाली जगह 30 KM दूर, ब्लास्ट का आतंकी कनेक्शन तो नहीं?
आग ही आग, मांस के लोथड़े और सड़क पर खून... कैसा था लाल किला धमाके के बाद का मंजर
Delhi blast
आग ही आग, मांस के लोथड़े और सड़क पर खून... कैसा था लाल किला धमाके के बाद का मंजर