Delhi Schools: दिल्ली में कल स्कूल खुलेंगे या बंद रहेंगे? धमाके के बाद जानिए क्या है अपडेट

Delhi School News: दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास कार में हुए जोरदार विस्फोट के बाद राजधानी हाई अलर्ट पर है. ऐसे में स्कूली बच्चों समेत पेरेंट्स के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कल मंगलवार, 11 नवंबर, 2025 को दिल्ली एनसीआर के स्कूल खुलेंगे या बंद रहेंगे? आइए आपको बताते हैं.
Is Delhi Schools Closed Tomorrow: दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास आज सोमवार शाम एक हुंडई i20 कार में जोरदार विस्फोट हुआ है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई है और दर्जनों लोग घायल हो गए हैं. इसी स्थिति को देखते हुए दिल्ली हाई अलर्ट मोड में है. जांच एजेंसियां घटनास्थल पर पहुंच मामले की जांच में जुटी है. ऐसे में अब स्कूली छात्रों और उनके पेरेंट्स के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या कल यानी मंगलवार 11 नवंबर, 2025 को दिल्ली एनसीआर की स्कूल खुलेगी या बंद रहेंगी? इस बात को लेकर छात्र समेत उनके माता-पिता के मनों में चिंता सता रही हैं. हालांकि, घटना के बाद फिलहाल, सरकार ने स्कूलों को बंद करने का आदेश नहीं दिया है. सरकार की ओर से अभी तक दिल्ली के स्कूलों को बंद करने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.