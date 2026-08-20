/दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बदला परीक्षा का पैटर्न! कक्षा 2 से 8 के बच्चों का होगा FLN टेस्ट, OMR शीट पर दर्ज होंगे जवाब

Delhi School FLN Policy: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत स्कूली शिक्षा प्रणाली में लगातार सुधार किए जा रहे हैं. इसी क्रम में दिल्ली के स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (SCERT) ने राजधानी के स्कूलों में कक्षा 2 से 8 तक के छात्रों के लिए 'बेसलाइन असेसमेंट' आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं. शैक्षणिक सत्र 2026-27 के तहत शुरू किए जा रहे 'निपुण संकल्प प्रोग्राम' के माध्यम से ये मूल्यांकन किया जाएगा. इसका मुख्य उद्देश्य छोटे बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान (FLN) के स्तर को परखना और उसमें सुधार करना है.