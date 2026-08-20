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दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बदला परीक्षा का पैटर्न! कक्षा 2 से 8 के बच्चों का होगा FLN टेस्ट, OMR शीट पर दर्ज होंगे जवाब

Delhi School FLN Policy: दिल्ली सरकार ने स्कूलों को कक्षा 2 से 8वीं तक के छात्रों के लिए 'बेसलाइन असेसमेंट' (मूल्यांकन) आयोजित करने का निर्देश दिया है. इसका मुख्य उद्देश्य छोटे बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल का मूल्यांकन करना है.

Written BySimran Singh
Published: Aug 20, 2026, 01:23 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 01:38 PM IST
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बदला परीक्षा का पैटर्न! कक्षा 2 से 8 के बच्चों का होगा FLN टेस्ट, OMR शीट पर दर्ज होंगे जवाब

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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