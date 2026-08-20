/दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बदला परीक्षा का पैटर्न! कक्षा 2 से 8 के बच्चों का होगा FLN टेस्ट, OMR शीट पर दर्ज होंगे जवाब

Delhi School FLN Policy: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत स्कूली शिक्षा प्रणाली में लगातार सुधार किए जा रहे हैं. इसी क्रम में दिल्ली के स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (SCERT) ने राजधानी के स्कूलों में कक्षा 2 से 8 तक के छात्रों के लिए 'बेसलाइन असेसमेंट' आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं. शैक्षणिक सत्र 2026-27 के तहत शुरू किए जा रहे 'निपुण संकल्प प्रोग्राम' के माध्यम से ये मूल्यांकन किया जाएगा. इसका मुख्य उद्देश्य छोटे बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान (FLN) के स्तर को परखना और उसमें सुधार करना है.
निपुण संकल्प प्रोग्राम के तहत ये मूल्यांकन दिल्ली छावनी बोर्ड (DCB), नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC), दिल्ली नगर निगम (MCD) और शिक्षा निदेशालय से जुड़े स्कूलों में किया जा रहा है. आधिकारिक सर्कुलर के मुताबिक, हिंदी का मूल्यांकन 27 अगस्त को किया जाएगा. जबकि, अंग्रेजी का मूल्यांकन 29 अगस्त और गणित का मूल्यांकन 31 अगस्त को OMR-आधारित टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा.
जारी सर्कुलर के अनुसार, स्कूलों को 25 अगस्त 2026 तक कक्षा 2 से 8वीं के छात्रों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा. इसके लिए स्कूलों को निपुण संकल्प के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा. पोर्टल पर एंट्री करने से पहले स्कूलों के लिए सभी छात्रों के रिकॉर्ड का मिलान और वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है. इसके बाद ही तय शेड्यूल के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी.
निर्देशों के अनुसार, मूल्यांकन में निष्पक्षता और गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य है. इसके लिए 'एक डेस्क, एक छात्र' की व्यवस्था अपनाई जाएगी. इसके साथ ही स्कूलों को अपनी सुविधाओं और आवश्यकताओं के आधार पर कक्षा 2 से 8 तक के छात्रों के लिए अलग-अलग शिफ्टों में मूल्यांकन आयोजित करने की छूट दी गई है.
शिक्षकों को निर्देश देते हुए कहा गया कि वो मूल्यांकन के दौरान टीचर मैनुअल और ओएमआर शीट पर दिए गए सभी नियमों का कड़ाई से पालन करें. उसमें आगे कहा गया है कि मूल्यांकन कंप्यूटर स्कैनिंग के जरिए होगा, इसलिए सभी गोले सिर्फ निर्धारित बॉलपॉइंट पेन से ही सही ढंग से भरें.
ओएमआर शीट को मोड़ना, खरोंचना, ओवरराइट करना, स्टेप्ल, पिन या पंच करना सख्त मना है. उसमें बताया गया कि मूल्यांकन के लिए सिर्फ विभाग की ओर से दी गई ओएमआर शीट का ही इस्तेमाल करना होगा.
कक्षा 2 और 3 के शिक्षक ही छात्र की डिटेल्स और उत्तरों सहित पूरी ओएमआर शीट भरेंगे. कक्षा 4 से 8 के शिक्षकों को स्टूडेंट डिटेल्स वाला भाग भरना होगा. छात्रों को सिर्फ भाग-A को हल करके भरना होगा. जबकि, भाग-B को संबंधित शिक्षक द्वारा पूरा किया जाएगा.
ध्यान दें कि जिन शिक्षकों को मूल्यांकन प्रक्रिया और ओएमआर भरने की ट्रेनिंग दी जा चुकी है, वो अपने साथी शिक्षकों को भी इसके बारे में विस्तार से जानकारी दें और उनका मार्गदर्शन करें. तय समय-सीमा के अंदर सभी शिक्षकों को निर्धारित प्रक्रिया और दिशा-निर्देशों से अवगत करा दिया जाए. स्कूल प्रशासन को बेसलाइन मूल्यांकन को समय पर पूरा करने, ओएमआर शीट को त्रुटि-रहित भरने और सत्यापन जैसी पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी निष्ठापूर्वक निभानी होगी.