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Summer Holiday: चिलचिलाती गर्मी की वजह से कल से दिल्ली के स्कूल बंद, जानिए यूपी-बिहार समेत आपके राज्य में कब पड़ेंगी छुट्टियां?

Summer Holidays 2026: देशभर में बढ़ती गर्मी और हीटवेव के बीच स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियों का शेड्यूल जारी होने लगा है. दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, ओडिशा समेत कई राज्यों में स्कूल बंद करने या मॉर्निंग शिफ्ट लागू करने का फैसला लिया गया है. जानिए किस राज्य में कब से शुरू होंगी समर वेकेशन.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 10, 2026, 07:12 AM IST
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Summer Holiday: चिलचिलाती गर्मी की वजह से कल से दिल्ली के स्कूल बंद, जानिए यूपी-बिहार समेत आपके राज्य में कब पड़ेंगी छुट्टियां?

देशभर में गर्मी ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है. कई राज्यों में तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है, जिससे बच्चों की पढ़ाई और सेहत दोनों पर असर पड़ रहा है. इसी को देखते हुए अलग-अलग राज्य सरकारों ने स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियों का शेड्यूल जारी करना शुरू कर दिया है. कहीं स्कूल पूरी तरह बंद किए जा रहे हैं, तो कहीं मॉर्निंग शिफ्ट लागू की गई है. दिल्ली से लेकर यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब और ओडिशा तक बच्चों को राहत देने के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं. आइए जानते हैं किस राज्य में कब से स्कूल बंद होने जा रहे हैं.

दिल्ली में कब से छुट्टियां?

राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी और लू को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है. दिल्ली के स्कूल 11 मई 2026 से 30 जून 2026 तक बंद रहेंगे. यानी बच्चों को करीब 50 दिनों का लंबा ब्रेक मिलने जा रहा है. इसके बाद 1 जुलाई से दोबारा कक्षाएं शुरू होंगी. पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में गर्म हवाएं और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. ऐसे में शिक्षा विभाग ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समय रहते यह फैसला लिया है.

यूपी-बिहार में कब बंद होंगे स्कूल?

उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के 2026-27 शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार सरकारी स्कूलों में 20 मई से 15 जून तक छुट्टियां रहेंगी. हालांकि निजी स्कूल अपने हिसाब से तारीखें तय कर सकते हैं. वहीं बिहार शिक्षा विभाग के कैलेंडर के मुताबिक राज्य में 1 जून से 20 जून तक समर वेकेशन रहेगा. फिलहाल बिहार के कई जिलों में स्कूल सुबह की शिफ्ट में चल रहे हैं. पटना, गया और भागलपुर जैसे शहरों में तेज धूप और उमस को देखते हुए बच्चों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

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राजस्थान और बंगाल का क्या प्लान?

राजस्थान में शिक्षा विभाग के कैलेंडर के अनुसार 17 मई से 20 जून 2026 तक स्कूल बंद रहेंगे. जयपुर, कोटा, बीकानेर और बाड़मेर जैसे इलाकों में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है. वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने कई जिलों में गर्मी को देखते हुए छुट्टियां तय समय से पहले शुरू कर दी हैं. कोलकाता समेत मैदानी इलाकों में तेज गर्मी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. हालांकि दार्जिलिंग और कालिमपोंग जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में अभी स्कूल सामान्य रूप से चल रहे हैं.

हरियाणा-पंजाब में क्या तैयारी?

हरियाणा में 1 जून से 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियां रहने की संभावना जताई जा रही है. राज्य सरकार जल्द आधिकारिक आदेश जारी कर सकती है. वहीं पंजाब में मई और जून के दौरान स्कूल बंद रखने की तैयारी है. पंजाब के कई जिलों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और दोपहर में बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. स्कूल प्रशासन भी बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए छुट्टियों की तैयारी में जुट गया है. अभिभावकों की मांग भी है कि बच्चों को जल्द राहत दी जाए.

किन राज्यों ने पहले फैसला लिया?

ओडिशा सरकार ने सबसे पहले हीटवेव को देखते हुए छुट्टियां आगे बढ़ा दी थीं. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की मंजूरी के बाद 27 अप्रैल से ही स्कूल बंद कर दिए गए. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 24 अप्रैल से 11 जून तक समर वेकेशन लागू है. वहीं छत्तीसगढ़ में 20 अप्रैल से 15 जून तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं. इन राज्यों में अप्रैल से ही तापमान तेजी से बढ़ रहा था, इसलिए सरकारों ने समय रहते फैसला लिया ताकि बच्चों को गर्मी से बचाया जा सके.

कहां चल रही मॉर्निंग शिफ्ट?

महाराष्ट्र, झारखंड और एनसीआर के कई इलाकों जैसे नोएडा और गाजियाबाद में अभी स्कूलों का समय बदला गया है. यहां सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक कक्षाएं चल रही हैं. शिक्षा विभाग का मानना है कि दोपहर की तेज धूप बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है. इसलिए कई राज्य फिलहाल मॉर्निंग शिफ्ट और जल्दी छुट्टियों जैसे विकल्प अपना रहे हैं. आने वाले दिनों में मौसम और ज्यादा गर्म हुआ, तो दूसरे राज्यों में भी छुट्टियों का ऐलान हो सकता है.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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