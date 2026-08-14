DU से हटा 'सल्तनत' का पेपर, बंगाल में जुड़े श्यामा प्रसाद मुखर्जी; क्या बदल रहा है इतिहास का सिलेबस? जानिए वजह

History Syllabus: क्या भारत में इतिहास का सिलेबस बदल रहा है? क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत लागू नए पाठ्यक्रम में कुछ खास अध्यायों के लिए जगह नहीं बची है? सालों से जिस इतिहास की किताबों में मुगलों और सल्तनत का दबदबा रहा, क्या अब उनकी जगह कोई और इतिहास लेने जा रहा है? ये सभी सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे. इतिहास के पन्नों में बदलते ये रंग कई गंभीर चर्चाओं को जन्म दे रहे हैं. ताजा मामला दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के इतिहास विभाग से जुड़ा है, जहां M.A. के सिलेबस से 'दिल्ली सल्तनत' पर आधारित दशकों पुराना स्पेशल इलेक्टिव पेपर हटाने का फैसला लिया गया. वहीं, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने पाठ्यक्रम में जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इतिहास को शामिल करने का निर्णय लिया है.