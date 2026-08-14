Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /DU से हटा सल्तनत का पेपर, बंगाल में जुड़े श्यामा प्रसाद मुखर्जी; क्या बदल रहा है इतिहास का सिलेबस? जानिए वजह

DU से हटा 'सल्तनत' का पेपर, बंगाल में जुड़े श्यामा प्रसाद मुखर्जी; क्या बदल रहा है इतिहास का सिलेबस? जानिए वजह

History Syllabus: भारतीय शिक्षा व्यवस्था में इतिहास के सिलेबस को लेकर एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है. एक तरफ पश्चिम बंगाल में स्कूल और यूनिवर्सिटी के सिलेबस में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को शामिल किया जा रहा है. वहीं, दूसरी तरफ दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने M.A. इतिहास के सिलेबस से 'दिल्ली सल्तनत' के पेपर को हटाने का फैसला लिया है.

Written BySimran Singh
Published: Aug 14, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 03:33 PM IST
DU से हटा 'सल्तनत' का पेपर, बंगाल में जुड़े श्यामा प्रसाद मुखर्जी; क्या बदल रहा है इतिहास का सिलेबस? जानिए वजह

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सांसद अनिल बलूनी बाल-बाल बचे, गाड़ी पर गिरा बोल्डर, ऋषिकेश-बद्रीनाथ हाईवे पर हादसा
2
3
4
5