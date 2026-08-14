DU से हटा 'सल्तनत' का पेपर, बंगाल में जुड़े श्यामा प्रसाद मुखर्जी; क्या बदल रहा है इतिहास का सिलेबस? जानिए वजह

History Syllabus: क्या भारत में इतिहास का सिलेबस बदल रहा है? क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत लागू नए पाठ्यक्रम में कुछ खास अध्यायों के लिए जगह नहीं बची है? सालों से जिस इतिहास की किताबों में मुगलों और सल्तनत का दबदबा रहा, क्या अब उनकी जगह कोई और इतिहास लेने जा रहा है? ये सभी सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे. इतिहास के पन्नों में बदलते ये रंग कई गंभीर चर्चाओं को जन्म दे रहे हैं. ताजा मामला दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के इतिहास विभाग से जुड़ा है, जहां M.A. के सिलेबस से 'दिल्ली सल्तनत' पर आधारित दशकों पुराना स्पेशल इलेक्टिव पेपर हटाने का फैसला लिया गया. वहीं, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने पाठ्यक्रम में जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इतिहास को शामिल करने का निर्णय लिया है.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत भारतीय शिक्षा व्यवस्था में इतिहास के सिलेबस को नए सिरे से गढ़ा जा रहा है. दरअसल, ये सवाल सिर्फ डीयू से 'दिल्ली सल्तनत' हटने या बंगाल में 'डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी' का चैप्टर जुड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि NCERT ने भी हाल ही में अपनी नई किताबों में कई ऐतिहासिक बदलाव किए हैं. आइए इस विस्तार में समझते हैं कि इतिहास के सिलेबस में हाल ही में हुए कौन-से बड़े बदलाव हुए हैं?, आखिर 'दिल्ली सल्तनत' का इतिहास क्या है और इसे M.A. के पेपर से क्यों हटाया गया?, बंगाल सरकार ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सिलेबस में शामिल करने का फैसला क्यों लिया?
प्राचीन और क्षेत्रीय राजवंशों पर अधिक ध्यान देते हुए स्थानीय और राजवंशों के इतिहास और उनके योगदान को नए सिलेबस में विस्तार से शामिल किया गया है.
भगवान बिरसा मुंडा समेत विभिन्न जनजातीय नायकों के योगदान को अलग से प्रमुखता दी गई है.
मध्यकालीन इतिहास यानी मुगल और सल्तनत काल के अध्यायों में कटौती की गई और उन्हें NCERT स्कूली किताबों से छोटा किया गया.
कक्षा 6 से 8 और 12वीं की इतिहास की किताबों से दिल्ली सल्तनत, मुगल दरबार और विदेशी शासकों पर आधारित चैप्टर को छोटा किया गया है.
दिल्ली यूनिवर्सिटी के M.A. इतिहास के तीसरे सेमेस्टर से दिल्ली सल्तनत के स्पेशल इलेक्टिव पेपर को ड्रॉप किया गया है, लेकिन B.A. के इतिहास में ये अभी भी शामिल है.
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने M.A. हिस्ट्री के तीसरे सेमेस्टर से कई इलेक्टिव पेपर्स को हटा दिया है, जिनमें सबसे चर्चित सिलेबस 'The Delhi Sultanate: Structures of Authority in Medieval North India (13th–14th Century)' है. ये पेपर पिछले कई दशकों से पढ़ाया जा रहा था, लेकिन अब नए सिलेबस में इसे शामिल नहीं किया गया है. इस सिलेबस के जरिए छात्र ये गहराई से समझ पाते थे कि मध्यकालीन उत्तर भारत में सत्ता कैसे स्थापित हुई, शासन का संचालन किस तरह होता था और उस दौर की सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थीं, लेकिन अब ये विषय नए करिकुलम का हिस्सा नहीं है.
दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन के अनुसार, दिल्ली सल्तनत: मध्यकालीन उत्तर भारत में सत्ता की संरचनाएं (13वीं-14वीं शताब्दी) को सिलेबस से हटाने के पीछे की वजह कोई राजनीतिक फैसला नहीं है, बल्कि प्रशासनिक और अकादमिक पुनर्गठन है. नए क्रेडिट सिस्टम में इतिहास विभाग द्वारा प्रस्तावित 38 इलेक्टिव पेपर्स में से सिर्फ 16 पेपर्स को ही अधिसूचित किया गया है. जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली सल्तनत का चैप्टर पूरी तरह से गायब नहीं हुआ है सिर्फ मास्टर डिग्री के इतिहास के तीसरे सेमेस्टर से हटाया गया है लेकिन B.A. के सामान्य इतिहास के सिलेबस में इसका चैप्टर मौजूद है.
पश्चिम बंगाल सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों को भारतीय जनसंघ के संस्थापक और प्रख्यात शिक्षाविद डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का इतिहास पढ़ाया जाएगा. उनके जीवन, स्वतंत्रता संग्राम और विशेष रूप से बंगाल के विकास में दिए गए योगदान को अब इतिहास के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा. इसे सिलेबस में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य बंगाल के ऐतिहासिक और राजनीतिक परिदृश्य में उनकी भूमिका को रेखांकित करना है. खासकर 1947 के बंगाल विभाजन और कश्मीर मुद्दे पर उनके दिए गए योगदान को नए सिरे से छात्रों के सामने रखना है.