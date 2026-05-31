7 बार उजड़ी, 8 बार बसी... देश का वो शहर, जिसकी कहानी जानकर चौंक जाएंगे

भारत का इतिहास कई राजवंशों, साम्राज्यों और सभ्यताओं की कहानियों से भरा हुआ है. इस लंबे इतिहास में कई शहर बने और मिट गए, लेकिन एक शहर ऐसा भी है जिसने बार-बार विनाश देखा और फिर हर बार नए रूप में खड़ा हो गया. यह शहर कोई और नहीं, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली है. इतिहासकारों के अनुसार दिल्ली को अलग-अलग दौर में लगभग 7 से 8 बार बसाया और उजाड़ा गया. यही वजह है कि इसे भारत के सबसे दिलचस्प और ऐतिहासिक शहरों में गिना जाता है. आज की आधुनिक दिल्ली अपने भीतर हजारों साल की संघर्ष, वैभव और पुनर्निर्माण की अनोखी कहानी समेटे हुए है.

कैसे हुई दिल्ली की शुरुआत?

दिल्ली का इतिहास बेहद पुराना माना जाता है, लेकिन 11वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजा अनंगपाल ने इस क्षेत्र को नए रूप में बसाया. उन्होंने इस शहर का नाम ‘ढिल्लिका’ रखा और प्रसिद्ध लाल कोट किले का निर्माण कराया. बाद में पृथ्वीराज चौहान ने इस क्षेत्र का विस्तार किया और इसे ‘किला राय पिथौरा’ के रूप में विकसित किया. यह दौर दिल्ली के शुरुआती शहरी विकास का महत्वपूर्ण चरण माना जाता है. धीरे-धीरे यह क्षेत्र राजनीतिक और सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया. यहीं से दिल्ली ने उत्तर भारत की सत्ता का केंद्र बनने की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया.

सुल्तानों ने कितनी बार बसाई नई दिल्ली?

दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद इस शहर का स्वरूप लगातार बदलता रहा. कुतुबुद्दीन ऐबक और गुलाम वंश के शासकों ने यहां अपनी सत्ता स्थापित की. इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा के लिए ‘सीरी’ शहर बसाया. गयासुद्दीन तुगलक ने विशाल ‘तुगलकाबाद’ का निर्माण कराया, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ने भी अपनी-अपनी नई राजधानियां बसाईं. हर शासक अपनी जरूरत और सुरक्षा के हिसाब से दिल्ली को नए स्थान पर विकसित करता रहा. इसी कारण इतिहास में दिल्ली को कई बार बसाए गए शहर के रूप में जाना जाता है.

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आक्रमणों ने दिल्ली को कैसे बदला?

दिल्ली की समृद्धि और संपन्नता हमेशा विदेशी आक्रमणकारियों को आकर्षित करती रही. साल 1398 में तैमूर लंग ने दिल्ली पर हमला कर शहर को भारी नुकसान पहुंचाया. इसके बाद 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने भी दिल्ली में भयानक कत्लेआम मचाया. हर बड़े हमले के बाद ऐसा लगा कि दिल्ली फिर कभी नहीं संभल पाएगी, लेकिन हर बार यह शहर नई ताकत के साथ खड़ा हुआ. यही जुझारूपन दिल्ली की सबसे बड़ी पहचान बन गया. लगातार विनाश और पुनर्निर्माण ने इस शहर को इतिहास का जीवंत उदाहरण बना दिया.

आज की दिल्ली कैसे बनी?

मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली को नया वैभव देते हुए ‘शाहजहांनाबाद’ बसाया, जिसे आज पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है. लाल किला, जामा मस्जिद और चांदनी चौक इसी दौर की देन हैं. बाद में 1857 की क्रांति और ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली ने एक और बड़ा बदलाव देखा. वर्ष 1911 में अंग्रेजों ने राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला किया और एडविन लुटियंस व हरबर्ट बेकर ने आधुनिक ‘नई दिल्ली’ की रूपरेखा तैयार की. आज दिल्ली भारत की राजनीतिक राजधानी होने के साथ-साथ संस्कृति, व्यापार और इतिहास का भी प्रमुख केंद्र है. शायद यही वजह है कि इसे ‘दिलवालों की नगरी’ और ‘अमर शहर’ कहा जाता है.